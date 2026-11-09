NSND Thanh Lam, rapper Đen cùng nhiều nghệ sĩ khuấy động đêm nhạc “Pleiku ơi”

(GLO)- Tối 8-11, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), đêm nhạc “Pleiku ơi” diễn ra sôi động với sự góp mặt của NSND Thanh Lam, rapper Đen cùng nhiều nghệ sĩ, góp thêm sắc màu cho chuỗi sự kiện Festival Cồng chiêng – Tuần lễ Hoa dã quỳ – Núi lửa Chư Đăng Ya năm 2026.

Tham dự chương trình có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cùng đại diện các sở, ban, ngành tỉnh Gia Lai.

Tại chương trình, khán giả được thưởng thức gần 20 tiết mục âm nhạc đa sắc màu qua phần trình diễn của các nghệ sĩ: NSND Thanh Lam, Phạm Anh Khoa, Vinh Khuất, rapper Đen, Thái Dương 9X, Khang Ngọc...

Rapper Đen đã mang tới đêm nhạc Pleiku ơi 4 bài hát. Ảnh: Hoàng Hoài

Được mong chờ trong đêm nhạc là sự xuất hiện của rapper Đen. Mở màn chương trình, anh mang đến không khí gần gũi, giàu cảm xúc qua 4 ca khúc “Nấu ăn cho em”, “Những em bé mặt trời”, “Đi về nhà” và “Không một mình”. Đặc biệt, phần trình diễn “Những em bé mặt trời” cùng ca sĩ Lynk Lee và Pink Frog nhận được sự quan tâm bởi đây là sáng tác gắn với những trải nghiệm của anh trên vùng đất Gia Lai.

Rapper Đen cùng ca sĩ Lynk Lee, Pink Frog và những người bạn tham gia tại đêm nhạc. Ảnh: Hoàng Hoài

Rapper Đen bày tỏ niềm vui khi được đến Gia Lai và mong muốn thông qua âm nhạc, lan tỏa tình yêu thương, tiếp thêm động lực cho mọi người. Anh chia sẻ: "Hình ảnh những em nhỏ dù còn nhiều khó khăn nhưng vẫn luôn lạc quan, yêu đời đã mang đến cho Đen nguồn năng lượng và cảm hứng sáng tác. Đen hy vọng những hoạt động của mình không chỉ mang lại niềm vui mà còn lan tỏa thông điệp yêu thương, bảo vệ trẻ em Gia Lai" .

Rapper Đen giao lưu cùng khán giả phố núi Pleiku. Ảnh: Hoàng Hoài

Chị Rlan Hải (xã Bờ Ngoong) chia sẻ: “Trước đây, tôi đã xem MV "Những em bé mặt trời" trên các nền tảng mạng xã hội và rất ấn tượng với cảnh quan thiên nhiên, con người Gia Lai. Mọi thứ đều rất đẹp và tuyệt vời. Hôm nay, được trực tiếp thưởng thức các tiết mục của anh Đen cùng những ca sĩ khác, tôi càng thêm xúc động. Các bài hát đều rất hay, mang đến cho tôi nhiều cảm xúc”.

Chị Rlan Hải vượt quãng đường hàng chục cây số tới xem đêm nhạc Pleiku ơi. Ảnh: Chu Hằng

Tiếp nối chương trình, ca sĩ, nhạc sĩ Vinh Khuất cùng ban nhạc Thanh Phương đưa khán giả đến với những màu sắc âm nhạc trẻ trung qua các ca khúc: Quá lâu, Việt Nam và Như bài tình ca. Bên cạnh giọng hát, nam nghệ sĩ còn gây chú ý với màn trình diễn các nhạc cụ, góp phần khuấy động không khí đêm nhạc.

Nghệ sĩ Vinh Khuất đã chơi nhạc cụ tại sân khấu, khuấy động không khí đêm nhạc. Ảnh: Hoàng Hoài

Anh nói: “Chuyến trở lại Pleiku, gặp gỡ các nghệ nhân và tìm hiểu âm nhạc truyền thống Tây Nguyên đã mang đến cho tôi cảm hứng sáng tác. Từ những nhạc cụ như cồng chiêng, T’rưng, K'lông Pút, sáo và thang âm đặc trưng, tôi kết hợp chất liệu âm nhạc Tây Nguyên với âm nhạc phương Tây trong một sáng tác mới, thể hiện sự giao thoa văn hóa và tinh thần nhiệt huyết của người nghệ sĩ để mang đến người dân Gia Lai".

Thái Dương 9X đã quay trở lại Gia Lai với ca khúc Xin cứ lấy đi. Ảnh: Hoàng Hoài

Thái Dương 9X tiếp tục mang đến 2 sáng tác của mình là Gửi lại và Xin cứ lấy đi. Trong đó, Xin cứ lấy đi là ca khúc từng có dấu ấn với khán giả Gia Lai từ nhiều năm trước.

Mang đến một khoảng lắng trữ tình, ca sĩ Khang Ngọc thể hiện Còn chút gì để nhớ - ca khúc gắn với tình yêu dành cho phố núi Pleiku. Nối tiếp là Đàn TingLing đưa âm hưởng âm nhạc Tây Nguyên đến gần hơn với khán giả.

Không khí sân khấu trở nên sôi động với sự xuất hiện của ca sĩ Phạm Anh Khoa. Ảnh: Hoàng Hoài

Không khí sân khấu trở nên sôi động với sự xuất hiện của ca sĩ Phạm Anh Khoa cùng ban nhạc Thanh Phương. Nam ca sĩ lần lượt trình diễn 3 ca khúc: Sắc màu, Ngựa ô thương nhớ và Dân tôi ca mang đến những giai điệu rock mạnh mẽ, đầy năng lượng.

NSND Thanh Lam với 3 ca khúc Dấu chân địa đàng, Cho em một ngày và Em đẹp thế Pleiku ơi. Ảnh: Hoàng Hoài

Tiếp nối là phần trình diễn của NSND Thanh Lam với 3 ca khúc: Dấu chân địa đàng, Cho em một ngày và Em đẹp thế Pleiku ơi. Giọng hát nội lực, giàu cảm xúc của nữ nghệ sĩ tạo nên những khoảng lắng sâu cho chương trình.

Tiết mục Khát vọng với sự kết hợp của NSND Thanh Lam, Phạm Anh Khoa và ban nhạc Thanh Phương khép lại chương trình. Ảnh: Hoàng Hoài

Khép lại phần biểu diễn là ca khúc Khát vọng với sự kết hợp của NSND Thanh Lam, Phạm Anh Khoa và ban nhạc Thanh Phương, lan tỏa tinh thần lạc quan, niềm tin và khát vọng vươn lên.

NSND Thanh Lam, Phạm Anh Khoa gửi thông điệp Gia Lai xanh-sạch-đẹp-thân thiện-mến khách. Ảnh: Hoàng Hoài

Ấn tượng với không khí sôi động cùng sự đa dạng trong các tiết mục biểu diễn, chị Trần Thị Huyền (xã Biển Hồ) chia sẻ: “Chương trình có rất nhiều tiết mục hay. Tôi đến để xem Đen Vâu, còn con trai tôi thì vô cùng hào hứng. Bên cạnh đó, tôi cũng rất thích những tiết mục biểu diễn của NSND Thanh Lam và các nghệ sĩ khác. Mỗi phần trình diễn đều mang đến cảm xúc riêng, khiến chương trình thêm hấp dẫn”.

Đông đảo người dân tới xem đêm nhạc Pleiku ơi. Ảnh: Hoàng Hoài