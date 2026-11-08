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Gia Lai hôm nay

Thông điệp về Gia Lai xanh - sạch - đẹp - thân thiện - mến khách

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(GLO)- Sau “Đêm hội Cồng chiêng”, Ban Tổ chức Festival Cồng chiêng - Tuần lễ Hoa Dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya gửi thông điệp cảm ơn, đồng thời kêu gọi chung tay xây dựng Gia Lai xanh, sạch, đẹp, thân thiện, mến khách. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trân trọng giới thiệu toàn văn thông điệp.

THÔNG ĐIỆP

GIA LAI XANH - SẠCH - ĐẸP - THÂN THIỆN - MẾN KHÁCH

Kính gửi: Quý vị đại biểu, Nhân dân và du khách!

Đêm hội Cồng chiêng” Gia Lai 2026 đã khép lại với những âm vang đầy cảm xúc, những vòng xoang đoàn kết và những tình cảm đẹp đẽ của Nhân dân, du khách dành cho Gia Lai.

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Ban Tổ chức trân trọng cảm ơn sự hiện diện, đồng hành và sẻ chia của quý vị đại biểu, các đoàn nghệ nhân, Nhân dân và du khách đã góp phần làm nên thành công của chương trình.

Với lượng người tham dự đông đảo, công tác tổ chức, phục vụ và vệ sinh môi trường không tránh khỏi những bất tiện, thiếu sót; đặc biệt, lượng rác thải phát sinh sau sự kiện đã ảnh hưởng đến cảnh quan và không gian công cộng.

Ban Tổ chức mong nhận được sự cảm thông, chia sẻ của quý vị đại biểu, Nhân dân và du khách đối với những bất tiện phát sinh trong quá trình tổ chức; đồng thời trân trọng tiếp thu các ý kiến đóng góp để kịp thời khắc phục, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tổ chức và phục vụ tốt hơn trong các sự kiện tiếp theo.

Ban Tổ chức đang khẩn trương chỉ đạo các đơn vị, lực lượng chức năng thu gom rác thải, vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan, khôi phục không gian xanh, sạch, đẹp của phố núi Pleiku; đồng thời tăng cường các giải pháp bảo đảm vệ sinh môi trường trong các sự kiện tiếp theo.

Ngay tối 8-11-2026, phố núi Pleiku tiếp tục chào đón Nhân dân và du khách đến với đêm nhạc “Pleiku ơi!”, cùng chuỗi hoạt động thể thao, đặc biệt là Giải bóng đá giao hữu quốc tế Gia Lai - VTV Cup 2026.

Đây là cơ hội để chúng ta tiếp tục giới thiệu một Gia Lai giàu bản sắc, năng động, văn minh, chân thành và hiếu khách.

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Đông đảo người dân, du khách tập trung về khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku) để hòa mình vào "Đêm hội Cồng chiêng" vào tối 7-11. Ảnh: Phạm Quý

Ban Tổ chức tha thiết kêu gọi mỗi người dân, mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cùng chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường; không xả rác, bỏ rác đúng nơi quy định; ứng xử văn minh, thân thiện, nhiệt tình hỗ trợ du khách.

Một con đường sạch, một nụ cười thân thiện, một hành động đẹp, một tấm lòng hiếu khách - tất cả góp phần tạo nên hình ảnh Gia Lai đáng nhớ.

Chúng tôi tin rằng, thành công của một lễ hội không chỉ được đo bằng quy mô hay những chương trình nghệ thuật đặc sắc, mà còn bằng vẻ đẹp của môi trường, sự văn minh trong ứng xử và tình cảm đọng lại trong lòng du khách.

Mỗi người dân Gia Lai là một đại sứ du lịch!

Mỗi hành động đẹp hôm nay là một lời mời du khách trở lại ngày mai!

Hãy cùng nhau giữ gìn một Phố núi Pleiku xanh, sạch, đẹp; một Gia Lai giàu bản sắc, văn minh và mến khách.

Ban Tổ chức trân trọng cảm ơn sự đồng hành, chia sẻ và trách nhiệm của toàn thể Nhân dân!

Trân trọng!

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