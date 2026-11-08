Á hậu Lê Phương Nghi: Bản lĩnh cô gái Gia Lai trên đấu trường nhan sắc quốc gia

(GLO)- Cựu học sinh chuyên Anh Trường THPT chuyên Hùng Vương (Gia Lai) Lê Phương Nghi xuất sắc giành danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2026. Không chỉ nổi bật bởi nhan sắc, cô gái sinh năm 2006 còn chinh phục công chúng bằng tri thức, khả năng ngoại ngữ và khát vọng cống hiến cho cộng đồng.

Người đẹp Gia Lai Lê Phương Nghi đạt ngôi vị Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2026.

Bản lĩnh cô gái đến từ Gia Lai

Tối 7-11, tại Quảng trường Danh Vọng, Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng (phường Đồ Sơn, TP. Hải Phòng), đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra với sự tranh tài của 25 thí sinh. Kết quả, người đẹp Nguyễn Yến Trang đến từ Hà Nội đăng quang Hoa hậu; Trần Xuân Khánh Linh giành danh hiệu Á hậu 1 và Lê Phương Nghi - đại diện đến từ Gia Lai - được xướng tên ở ngôi vị Á hậu 2.

Á hậu 2 Phương Nghi (thứ 4 từ phải sang) cùng các thế hệ hoa hậu, á hậu hội tụ trên sân khấu Hoa hậu Việt Nam 2026. Ảnh nguồn Báo Tiền Phong

Để chạm đến danh hiệu này, Phương Nghi đã lần lượt vượt qua các vòng thi, góp mặt trong Top 15, Top 10 và Top 5. Đặc biệt, ở phần thi ứng xử, cô nhận được câu hỏi về ý nghĩa của việc học tập, tích lũy tri thức trong bối cảnh công nghệ và các công cụ tìm kiếm ngày càng phát triển, giúp con người dễ dàng tiếp cận thông tin.

Xuất hiện tại họp báo sau đăng quang, tân Hoa hậu Nguyễn Yến Trang, Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh và Á hậu 2 Lê Phương Nghi mặc áo dài duyên dáng, trang điểm nhẹ nhàng, khoe nhan sắc xinh đẹp tự nhiên. Ảnh nguồn Báo Tiền Phong

Phương Nghi cho rằng: Trong thời đại trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh mẽ, việc học không chỉ dừng lại ở tiếp nhận kiến thức mà còn giúp người trẻ hình thành tư duy độc lập, năng lực phản biện, sáng tạo và bản lĩnh. Điều quan trọng là biết tiếp thu những tinh hoa của thời đại nhưng vẫn giữ được giá trị riêng của bản thân. Người đẹp cũng bày tỏ mong muốn kết hợp tri thức với lòng nhân ái để lan tỏa tình yêu thương đến cộng đồng.

Phần trả lời cho thấy sự tự tin, khả năng tư duy và quan điểm sống của một người trẻ coi trọng tri thức. Đây cũng là những phẩm chất được Phương Nghi bồi đắp qua quá trình học tập, rèn luyện và tham gia các hoạt động xã hội.

Nền tảng tri thức và khát vọng cống hiến

Lê Phương Nghi sinh năm 2006, cao 1,72 m, hiện là sinh viên năm thứ hai ngành Kinh tế đối ngoại (Phân hiệu Trường Đại học Ngoại thương tại TP. Hồ Chí Minh). Trước đó, cô là học sinh chuyên Anh của Trường THPT chuyên Hùng Vương.

Bên cạnh việc học, Lê Phương Nghi còn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, dự án giáo dục và thiện nguyện. Ảnh nguồn Báo Tiền Phong

Trước khi tham gia Hoa hậu Việt Nam 2026, Phương Nghi từng đăng quang Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương - FTUCharm 2025 và đạt giải Người đẹp Ống kính. Cô sở hữu chứng chỉ IELTS 7.5, tiếng Nhật JLPT N5 và danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Chi hội năm 2025.

Thành tích học tập của Phương Nghi cũng khá nổi bật. Trong những năm học phổ thông, cô từng đạt giải ba và giải khuyến khích học sinh giỏi quốc gia môn Địa lý, huy chương vàng Olympic 30-4 và 2 năm liên tiếp đạt giải nhất cấp tỉnh môn Địa lý. Bên cạnh việc học, cô tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, dự án giáo dục và thiện nguyện như chiến dịch đổi sách lấy cây của tổ chức Fly To Sky, Dự án Thắp sáng vùng cao, cùng nhiều hoạt động học thuật, xã hội dành cho giới trẻ.

Trao đổi với P.V, bà Lê Thị Thu - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hùng Vương - cho biết: Nhà trường luôn dõi theo hành trình của Phương Nghi. Theo Hiệu trưởng, Nghi là học sinh hội tụ nhiều tố chất, từ nhan sắc đến trí tuệ; đặc biệt, em có sự kiên trì, tinh thần ham học hỏi và luôn nỗ lực vượt qua giới hạn bản thân. Qua từng chặng đường, Phương Nghi ngày càng trưởng thành, tự tin thể hiện năng lực của mình.

Á hậu 2 Lê Phương Nghi tại buổi họp báo sau đêm chung kết. Ảnh nguồn Báo Tiền Phong

“Thấy em đạt danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam, tôi cũng như các thầy cô giáo và học sinh trong trường đều rất vui và tự hào. Nhà trường sẽ tổ chức hoạt động tôn vinh, giới thiệu thành tích của Phương Nghi đến học sinh toàn trường trong buổi chào cờ đầu tuần. Tôi mong em tiếp tục phát huy những tố chất của mình và ngày càng tỏa sáng hơn nữa” - bà Thu chia sẻ.

Trong cuộc trò chuyện với Báo và Phát thanh, Truyền hình Gia Lai trước thềm cuộc thi, Phương Nghi từng bày tỏ mong muốn được học hỏi từ những người trẻ trên cả nước, đồng thời sử dụng tiếng nói và sức trẻ để lan tỏa tinh thần học tập, sự tử tế và khát vọng cống hiến. Với cô, Hoa hậu Việt Nam không đơn thuần là hành trình chinh phục một danh hiệu mà còn là cơ hội thử thách, hoàn thiện bản thân và trưởng thành hơn.

Nhan sắc đời thường của nàng Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2026. Ảnh nguồn Báo Lao Động

Người đẹp cũng mong muốn giới thiệu đến bạn bè hình ảnh Gia Lai giàu bản sắc, có cảnh quan thiên nhiên đặc sắc cùng con người chân thành, mộc mạc và tinh thần đoàn kết. Đó là những giá trị quê hương mà cô muốn mang theo và lan tỏa trong hành trình tại cuộc thi.

Phía sau thành tích của Phương Nghi là sự đồng hành, động viên của gia đình trong suốt quá trình học tập và tham gia các hoạt động, cuộc thi. Chứng kiến con gái được xướng tên ở ngôi vị Á hậu 2, bà Mai Thị Thanh Chung - mẹ của Phương Nghi - không giấu được niềm xúc động và tự hào.

“Khi con gái đạt danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam, tôi thật sự vỡ òa cảm xúc, hạnh phúc và tự hào. Qua các cuộc thi, tôi nhận thấy con ngày càng tự tin, bản lĩnh, trưởng thành và thể hiện được nội lực của bản thân. Gia đình mong con sẽ tiếp tục hành trình của mình bằng một trái tim nhân ái, sự kiên trì, bền bỉ; không ngừng học hỏi, cầu thị để hoàn thiện bản thân hơn nữa” - bà Chung chia sẻ.

Bà cũng gửi lời cảm ơn Ban tổ chức, Ban giám khảo, thầy cô giáo, bạn bè và những người đã yêu mến, ủng hộ Phương Nghi trong suốt thời gian qua.

Sân khấu hoành tráng của đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Ảnh nguồn Báo Tiền Phong

Với chủ đề “Miền Hương Sắc”, Hoa hậu Việt Nam 2026 đề cao 4 tiêu chí Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến. Danh hiệu Á hậu 2 là dấu mốc đáng nhớ trong hành trình của Lê Phương Nghi, là sự kết hợp giữa vẻ đẹp, tri thức và bản lĩnh.

Thành tích ấy không chỉ là niềm vui của gia đình, thầy cô mà còn góp thêm một dấu ấn đẹp về người trẻ Gia Lai tự tin hội nhập, nỗ lực khẳng định mình và hướng đến những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.