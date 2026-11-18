(GLO)- Ban tổ chức Miss Universe Vietnam 2026 vừa thông báo thu hồi danh hiệu hoa hậu đối với Nguyễn Quỳnh Anh. Trước đó, người đẹp này liên tiếp vướng ồn ào.

Tối 18-11, Ban tổ chức (BTC) Miss Universe Vietnam 2026 thông báo thu hồi danh hiệu hoa hậu của Nguyễn Quỳnh Anh, kể từ ngày 18-11.

Theo thông báo của BTC, sau lần vi phạm đầu tiên, BTC và các bên liên quan đã xem xét, đưa ra hình thức xử lý, đồng thời tạo điều kiện để Nguyễn Quỳnh Anh khắc phục những vấn đề phát sinh và tiếp tục phối hợp với công ty.

Theo đó, Nguyễn Quỳnh Anh bị đình chỉ các hoạt động biểu diễn nghệ thuật với danh hiệu Hoa hậu Miss Universe Vietnam 2026 trong thời hạn 6 tháng.

Tuy nhiên, Nguyễn Quỳnh Anh tiếp tục tham dự một sự kiện cộng đồng mà chưa thông báo và thống nhất trước với công ty. Một số vấn đề phát sinh tại sự kiện đã gây hiểu nhầm, ảnh hưởng đến hình ảnh Miss Universe Vietnam và BTC.

Phía BTC cho biết, cách đây vài ngày trước, Nguyễn Quỳnh Anh thông báo với BTC về tình trạng sức khỏe tâm lý, cần thời gian nghỉ ngơi, điều trị và chưa thể ký hợp đồng quản lý theo thỏa thuận ban đầu.

Tuy nhiên, cô vẫn tiếp tục nhận lời biểu diễn, tham dự các sự kiện khi chưa có sự thống nhất với công ty.

Bên cạnh đó, BTC ghi nhận việc Nguyễn Quỳnh Anh xuất hiện tại sự kiện công bố của một đơn vị quản lý khác, với thông tin ký kết hợp đồng độc quyền, nhưng chưa thông qua với BTC Miss Universe Vietnam.

Ban tổ chức Miss Universe Vietnam đăng thông báo thu hồi danh hiệu Miss Universe Vietnam 2026 đối với Nguyễn Quỳnh Anh. Ảnh: BTC Miss Universe Vietnam/TNO

Theo thông tin từ Báo Tri Thức - Znews, đại diện của Nguyễn Quỳnh Anh cho biết BTC chưa làm việc hay trao đổi gì với hoa hậu về quyết định nói trên. Nguyễn Quỳnh Anh chỉ biết được thông báo này thông qua mạng xã hội.

Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026 trong đêm chung kết diễn ra ngày 2-10 tại Hải Phòng. Người đẹp sinh năm 1999, cao 1,75 m, từng giành danh hiệu Á hậu 1 tại cuộc thi năm 2024. Trịnh Mỹ Anh sinh năm 2003, từng giành ngôi vị Á hậu 3 Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2025.

Trước đó, tối 13-10, Miss Universe Vietnam 2026 Quỳnh Anh xin lỗi liên quan đến ảnh chụp màn hình tin nhắn từ một nhóm trò chuyện riêng của các người đẹp Miss Universe Vietnam 2026 có nội dung chê bai, bàn tán về một số người trong cuộc thi.

Đến ngày 25-10, BTC Miss Universe Vietnam lên tiếng về vụ việc các tin nhắn riêng tư lan truyền trên mạng xã hội thời gian qua. Sau quá trình rà soát và xem xét, đơn vị này đưa ra hình thức xử lý đối với các cá nhân liên quan, bao gồm Hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh và Á hậu 1 Trịnh Mỹ Anh.