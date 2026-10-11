Emoura Phạm giành á hậu 4, Tanzania đăng quang Miss Grand International 2026

Emoura Phạm khép lại hành trình tại Miss Grand International 2026 với danh hiệu á hậu 4. Đại diện Việt Nam gây chú ý qua phần thuyết trình về hòa bình và câu trả lời ứng xử gắn với dự án xây cầu ở miền Tây.

Tối 10-10, chung kết Miss Grand International 2026 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan, với sự tham gia của gần 80 thí sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Đại diện Việt Nam Emoura Phạm lần lượt vượt qua các vòng thi, góp mặt trong top 5 chung cuộc.

Emoura Phạm giành danh hiệu á hậu 4 Miss Grand International 2026. Ảnh: Chụp màn hình Grand TV

Bước vào phần ứng xử dành cho top 5, Emoura Phạm nhận câu hỏi về những phẩm chất cần có ở một người phụ nữ quyền lực và truyền cảm hứng. Đại diện Việt Nam cho rằng người phụ nữ bản lĩnh nên trở thành chiếc cầu nối, giúp người khác có thêm cơ hội, sức mạnh và điều kiện để hỗ trợ cộng đồng. "Cô ấy nên là một cây cầu - một cây cầu giúp người khác có thêm nhiều cơ hội, tiếp thêm sức mạnh và tạo điều kiện để họ có thể giúp đỡ những người xung quanh", cô trả lời.

Để làm rõ quan điểm, Emoura Phạm nhắc đến dự án 100 cây cầu cho quê hương do gia đình khởi xướng, hướng đến việc xây dựng cầu tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, hỗ trợ những gia đình và cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn. "Sứ mệnh của tôi là xây dựng những cây cầu bắc qua vùng Đồng bằng sông Cửu Long, dành cho những gia đình và cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn hơn gia đình tôi tại Việt Nam", người đẹp chia sẻ.

Theo Emoura Phạm, dự án đã xây dựng được 18 cây cầu, trong khi cây cầu thứ 19 và 20 gần hoàn thành. Cô hy vọng các công trình sẽ giúp trẻ em đến trường thuận tiện hơn, tạo điều kiện để các gia đình cải thiện sinh kế và biến ước mơ thành hiện thực. "Tôi tin rằng một người phụ nữ bản lĩnh là người biết kết nối với mọi người, là chiếc cầu nối giúp người khác có thêm sức mạnh để vươn lên và trao quyền cho những người xung quanh", cô nhấn mạnh.

Với kết quả chung cuộc, Emoura Phạm giành danh hiệu á hậu 4 Miss Grand International 2026, khép lại hành trình của người đẹp Việt Nam tại đấu trường sắc đẹp quốc tế. Trong khi đó, người đẹp Jihan Dimachk đến từ Tanzania đăng quang Miss Grand International 2026. Danh hiệu á hậu 1 thuộc về Shyare Andrade của Ecuador, á hậu 2 là Beau Megan Goos đến từ Hà Lan, á hậu 3 thuộc về Ximena Carrillo của Guatemala.

Người đẹp Jihan Dimachk đến từ Tanzania đăng quang Miss Grand International 2026. Ảnh: Chụp màn hình Grand TV

Trước đó, sau màn trình diễn áo tắm, ban tổ chức công bố top 11 gồm đại diện Thái Lan, Venezuela, Hà Lan, Tanzania, Mexico, Việt Nam, Ecuador, Guatemala, Cuba, Bờ Biển Ngà và Puerto Rico. Emoura Phạm xuất hiện trong thiết kế bikini hai mảnh màu xanh lá, thể hiện những bước catwalk dứt khoát, kết hợp các động tác xoay người theo nhịp nhạc.

Ở phần trả lời câu hỏi dành cho top 11: "Bạn truyền cảm hứng cho bản thân và những người xung quanh bằng cách nào?", Emoura Phạm nhắc đến lịch sử, cội nguồn Việt Nam cùng những phụ nữ trong gia đình đã góp phần định hình con người cô. Đại diện Việt Nam cho biết bản thân tìm thấy động lực khi nhớ về mẹ và bà ngoại, cũng như những khó khăn mà người dân Việt Nam từng trải qua và cách các thế hệ vượt qua nghịch cảnh.

Cô kể mẹ từng phải đi bộ hơn 10 km mỗi ngày để đến trường, cố gắng theo đuổi việc học dù bụng đói, thậm chí có lúc ngất xỉu trên đường. Theo Emoura Phạm, chính câu chuyện của mẹ giúp cô hiểu rõ hơn sức mạnh của giáo dục và ý chí vươn lên.

"Tôi truyền cảm hứng cho những người khác bằng cách sử dụng những giá trị mà mình đã học hỏi được trong suốt nhiều năm qua để chia sẻ với mọi người", người đẹp chia sẻ.

Cô cho rằng khi bản thân trở thành người mà mình ngưỡng mộ và có thể noi theo, cô cũng có khả năng truyền động lực đến những người xung quanh.

Emoura Phạm trả lời câu hỏi ứng xử trong top 11 Miss Grand International 2026. Ảnh: Chụp màn hình Grand TV

Ba giây im lặng trong bài thuyết trình về hòa bình

Ở phần thuyết trình về hòa bình, Emoura Phạm lựa chọn cách mở đầu bằng câu hỏi: “Bạn có nghe thấy không? Đó chính là âm thanh của hòa bình”. Cô nhấn mạnh sự tương phản giữa cuộc sống yên bình và thực tế của những người đang phải sống trong chiến tranh. Theo đại diện Việt Nam, ba giây im lặng có thể là điều bình thường với nhiều người nhưng lại là âm thanh mà hàng triệu người ở những vùng xung đột mong mỏi được nghe.

Emoura Phạm tiếp tục nói về nỗi đau mất người thân, cho rằng sự mất mát của một người mẹ hay một đứa trẻ không phụ thuộc vào quốc gia, lá cờ hoặc ngôn ngữ mà họ đại diện.

“Nỗi đau không cần hộ chiếu. Nước mắt không mang quốc tịch, và quyền được sống trong hòa bình không nên có bất kỳ ranh giới nào”, cô trình bày. Cô kêu gọi mọi người cùng chung tay xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, nơi các thế hệ có thể sống trong hòa bình.

Phần thuyết trình khép lại bằng lời nhắn nhủ về trách nhiệm chung của cộng đồng trước những mất mát mà chiến tranh để lại.

Theo An Hạ (TNO)