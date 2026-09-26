Emoura Phạm lọt Top 15 tài năng tại Miss Grand International 2026

Thông tin mới nhất từ ban tổ chức, Emoura Phạm vào Top 15 phần thi Tài năng tại Miss Grand International 2026 sau màn trình diễn kết hợp hát và nhảy trên nền ca khúc “Espresso” của Sabrina Carpenter.

Sáng 24/9, phần thi Tài năng (Grand Talent) trong khuôn khổ Miss Grand International 2026 diễn ra tại Thái Lan với sự tham gia của các thí sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.

Emoura Phạm lựa chọn thể hiện ca khúc “Espresso” trong phần thi Tài năng. Ảnh: BTC

Đại diện Việt Nam Emoura Phạm lựa chọn ca khúc “Espresso” của Sabrina Carpenter để thể hiện khả năng ca hát kết hợp vũ đạo. Trong khoảng một phút của vòng đầu, người đẹp vừa hát vừa thực hiện những động tác nhảy có tiết tấu nhanh, tạo không khí sôi động trên sân khấu.

Sau vòng thi đầu tiên, Emoura Phạm được gọi tên vào Top 15 và tiếp tục bước vào vòng trình diễn thứ hai. Ở vòng này, các thí sinh có hai phút để thể hiện năng khiếu, qua đó có thêm thời gian hoàn thiện tiết mục.

Emoura Phạm tiếp tục trình diễn ca khúc đã lựa chọn, kết hợp hát và nhảy. Kết quả của phần thi Tài năng sẽ được tính theo thể lệ của Miss Grand International 2026, trong đó thí sinh có cơ hội giành suất vào thẳng Top 20 chung cuộc.

Trước đó, tối 23/9, 80 thí sinh Miss Grand International 2026 tham gia lễ khai mạc và họp báo của cuộc thi tại Thái Lan. Emoura Phạm xuất hiện trong thiết kế dạ hội màu cam của nhà thiết kế Brian Võ.

Ở phần hô tên và catwalk, đại diện Việt Nam gặp sự cố khi bước xuống bậc sân khấu, khiến cô mất thăng bằng và chiếc vương miện trên đầu bị tuột. Emoura Phạm kịp thời đưa tay giữ lại vương miện, lấy lại thăng bằng rồi tiếp tục phần trình diễn.

Khoảnh khắc này sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của khán giả. Việc nhanh chóng xử lý tình huống giúp phần xuất hiện của đại diện Việt Nam không bị gián đoạn.

Từ những ngày đầu của cuộc thi, Emoura Phạm cũng tham gia các hoạt động giao lưu, phỏng vấn và truyền thông cùng các thí sinh quốc tế. Đây là những hoạt động bên lề nhưng tạo thêm cơ hội để đại diện Việt Nam giới thiệu hình ảnh cá nhân và câu chuyện của mình tới khán giả tại cuộc thi.

Hình ảnh đại diện Việt Nam sau phần thi Tài Năng. Ảnh: BTC

Sau phần thi Tài năng, Emoura Phạm sẽ tiếp tục tham gia các nội dung gồm Trình diễn áo tắm, Phỏng vấn kín và Trang phục Văn hóa Dân tộc. Đêm Bán kết dự kiến diễn ra ngày 7/10, trước khi Chung kết Miss Grand International 2026 được tổ chức ngày 10/10 tại Thái Lan./.

Theo M.Mai (Vietnam+)