Ngô Thanh Vân lần đầu đưa con lên sàn diễn thời trang

Sàn diễn L'Empreinte du Temps (Dấu ấn thời gian) hội tụ nhiều gương mặt nổi tiếng vốn thân thiết và đều là những "nàng thơ" trong nghệ thuật của NTK Trần Hùng như Huỳnh Uyển Ân, Như Vân, Chế Nguyễn Quỳnh Châu, Ngô Thanh Vân...
Theo Kim Ngọc (TNO)
Ngô Thanh Vân bế con gái 1 tuổi diễn kết màn show thời trang L'Empreinte du Temps của nhà thiết kế Trần Hùng tổ chức tối 20.8. Màn xuất hiện của hai mẹ con 'đả nữ' mang đến sự thích thú và bất ngờ cho khán giả.
Sàn diễn L'Empreinte du Temps (Dấu ấn thời gian) hội tụ nhiều gương mặt nổi tiếng vốn thân thiết và đều là những "nàng thơ" trong nghệ thuật của NTK Trần Hùng như Huỳnh Uyển Ân, Như Vân, Chế Nguyễn Quỳnh Châu, Ngô Thanh Vân...
Theo Kim Ngọc (TNO)
Nguyễn Thu Thảo (Tuyên Quang) và chàng trai lai Hàn - Nguyễn Hàn Việt đã giành ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam 2026.
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(GLO)- Vượt qua các thí sinh xuất sắc nhất đến từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước, tối 14-3, người đẹp Nguyễn Hoàng Vân đến từ TP. Hồ Chí Minh đã giành ngôi vị cao nhất cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam năm 2026.
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Mùa thu mang đến không khí lãng mạn, giao mùa lúc nóng lúc lạnh. Các tín đồ thời trang đau đầu không biết nên 'kín cổng cao tường' hay hở bạo. Vậy tại sao không thử phong cách 'nửa kín nửa hở' mang đậm nét độc đáo?
Phong cách office chic (là sự kết hợp giữa thời trang công sở chuyên nghiệp và những yếu tố thời thượng, thanh lịch, sang trọng) không chỉ là cách ăn mặc, đó là một tuyên ngôn thời trang.
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Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam sẽ chính thức ra mắt vào ngày 9.8.2025 tại Hà Nội, sau khi tổ chức Đại hội lần thứ nhất vào ngày 8.8. Đây là dấu mốc quan trọng đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình thể chế hóa hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của tà áo dài – biểu tượng mang...
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Áo dài Việt Nam - biểu tượng của tâm hồn Việt từ lâu không chỉ trang phục truyền thống mà còn là cầu nối văn hóa, niềm tự hào dân tộc và nguồn cảm hứng bất tận cho du lịch và nghệ thuật.
Từ blazer may đo thanh lịch đến váy lót gợi cảm, từ áo khoác lửng hiện đại đến áo hở vai phóng khoáng, quần jeans ống loe đang chứng minh rằng: không có thời điểm nào trong ngày là không thể mặc đẹp khi phối cùng nhau.