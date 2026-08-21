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Ngô Thanh Vân lần đầu đưa con lên sàn diễn thời trang

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Ngô Thanh Vân bế con gái 1 tuổi diễn kết màn show thời trang L'Empreinte du Temps của nhà thiết kế Trần Hùng tổ chức tối 20.8. Màn xuất hiện của hai mẹ con 'đả nữ' mang đến sự thích thú và bất ngờ cho khán giả.

Sàn diễn L'Empreinte du Temps (Dấu ấn thời gian) hội tụ nhiều gương mặt nổi tiếng vốn thân thiết và đều là những "nàng thơ" trong nghệ thuật của NTK Trần Hùng như Huỳnh Uyển Ân, Như Vân, Chế Nguyễn Quỳnh Châu, Ngô Thanh Vân...

Diễn viên Ngô Thanh Vân là một &quot;nàng thơ&quot; lâu năm của NTK Trần Hùng. Ở show diễn kỷ niệm 10 năm làm nghề, anh tiếp tục gửi gắm tinh thần đồng điệu qua thiết kế Haute Couture dành cho &quot;đả nữ&quot; và con gái. Trang phục dáng phồng lớn, chuyển sắc giữa gam màu đỏ tươi cho con gái và đỏ đậm cho mẹ. Bề mặt trang phục đính kết tỉ mỉ phản chiếu ánh sáng kết hợp cùng phụ kiện hoa lan
Diễn viên Ngô Thanh Vân là một "nàng thơ" lâu năm của NTK Trần Hùng. Ở show diễn kỷ niệm 10 năm làm nghề, anh tiếp tục gửi gắm tinh thần đồng điệu qua thiết kế Haute Couture dành cho "đả nữ" và con gái. Trang phục dáng phồng lớn, chuyển sắc giữa gam màu đỏ tươi cho con gái và đỏ đậm cho mẹ. Bề mặt trang phục đính kết tỉ mỉ phản chiếu ánh sáng kết hợp cùng phụ kiện hoa lan
Uyển Ân lần đầu làm người mẫu thời trang, tự tin sải bước trong thiết kế dạ hội kết từ hàng ngàn cánh hoa tinh xảo. Nghệ thuật dựng phom chuẩn xác, kỹ thuật thủ công và tư duy thẩm mỹ được thể hiện qua cách phối màu đặc sắc khiến mỗi khoảnh khắc trên sân khấu của nữ diễn viên đều nhận được những lời khen ngợi, thán phục
Uyển Ân lần đầu làm người mẫu thời trang, tự tin sải bước trong thiết kế dạ hội kết từ hàng ngàn cánh hoa tinh xảo. Nghệ thuật dựng phom chuẩn xác, kỹ thuật thủ công và tư duy thẩm mỹ được thể hiện qua cách phối màu đặc sắc khiến mỗi khoảnh khắc trên sân khấu của nữ diễn viên đều nhận được những lời khen ngợi, thán phục
Chế Nguyễn Quỳnh Châu khoe vóc dáng thon gọn trên sàn diễn L&apos;Empreinte du Temps. Là một trong những người mẹ showbiz năng động, nàng hậu sớm trở lại với guồng quay công việc trong sự ủng hộ của gia đình. Trước khi được biết đến với danh xưng á hậu, cô là một người mẫu được nhiều nhà thiết kế Việt yêu thích
Chế Nguyễn Quỳnh Châu khoe vóc dáng thon gọn trên sàn diễn L'Empreinte du Temps. Là một trong những người mẹ showbiz năng động, nàng hậu sớm trở lại với guồng quay công việc trong sự ủng hộ của gia đình. Trước khi được biết đến với danh xưng á hậu, cô là một người mẫu được nhiều nhà thiết kế Việt yêu thích
80 thiết kế được giới thiệu qua bốn chương: thời trang nữ, thời trang nam, thời trang thiết kế trẻ em và Haute Couture (thời trang may đo cao cấp). Mỗi chương là một mảnh ghép mang đến bức chân dung toàn diện về ngôn ngữ thiết kế mà Trần Hùng đã định hình và phát triển trong hành trình một thập kỷ vừa qua
80 thiết kế được giới thiệu qua bốn chương: thời trang nữ, thời trang nam, thời trang thiết kế trẻ em và Haute Couture (thời trang may đo cao cấp). Mỗi chương là một mảnh ghép mang đến bức chân dung toàn diện về ngôn ngữ thiết kế mà Trần Hùng đã định hình và phát triển trong hành trình một thập kỷ vừa qua
BST L&apos;Empreinte du Temps đánh dấu bước tiến mới của Trần Hùng khi anh thử nghiệm nghệ thuật cắt giấy và nghệ thuật chạm khắc trên gỗ, đá... cổ xưa trên chất liệu vải da thuộc, kết hợp organza, lụa...
BST L'Empreinte du Temps đánh dấu bước tiến mới của Trần Hùng khi anh thử nghiệm nghệ thuật cắt giấy và nghệ thuật chạm khắc trên gỗ, đá... cổ xưa trên chất liệu vải da thuộc, kết hợp organza, lụa...
Qua hành trình bền bỉ cùng thời trang bền vững, NTK cho rằng một thiết kế bền vững không chỉ được tạo nên bằng đôi tay của người làm nghề mà còn được hoàn thiện bởi thời gian và những câu chuyện của người sở hữu chúng
Qua hành trình bền bỉ cùng thời trang bền vững, NTK cho rằng một thiết kế bền vững không chỉ được tạo nên bằng đôi tay của người làm nghề mà còn được hoàn thiện bởi thời gian và những câu chuyện của người sở hữu chúng
Thời trang nam là một trong những hoạt động nổi bật của NTK trên thị trường quốc tế. Trang phục của anh được nhiều nghệ sĩ Hoa ngữ như Tống Á Hiên, Ngô Kiến Hào, Trương Lăng Hách, Thành Nghị, Hoàng Tử Hoằng Phàm... ưa thích
Thời trang nam là một trong những hoạt động nổi bật của NTK trên thị trường quốc tế. Trang phục của anh được nhiều nghệ sĩ Hoa ngữ như Tống Á Hiên, Ngô Kiến Hào, Trương Lăng Hách, Thành Nghị, Hoàng Tử Hoằng Phàm... ưa thích
NTK Trần Hùng (áo tím) và các nghệ sĩ trong màn chào kết show L&apos;Empreinte du Temps
NTK Trần Hùng (áo tím) và các nghệ sĩ trong màn chào kết show L'Empreinte du Temps

Theo Kim Ngọc (TNO)

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