Ngô Thanh Vân lần đầu đưa con lên sàn diễn thời trang

Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam sẽ chính thức ra mắt vào ngày 9.8.2025 tại Hà Nội, sau khi tổ chức Đại hội lần thứ nhất vào ngày 8.8. Đây là dấu mốc quan trọng đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình thể chế hóa hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của tà áo dài – biểu tượng mang...