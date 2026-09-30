Vẻ ngoài kiêu kỳ với chân váy da

Chân váy da chính là bảo chứng đắt giá cho sự giao hòa giữa vẻ đẹp kiêu hãnh và tính ứng dụng vượt thời gian.
Chân váy da không phải là 'vũ khí' bí mật của riêng những cô gái có cá tính mạnh mà ngược lại sở hữu tính ứng dụng vô cùng phong phú. Dù xuất hiện cùng áo dệt kim, sơ mi hay áo khoác blazer phóng khoáng, chất liệu da luôn biết cách giúp phái đẹp khẳng định tuyên ngôn thời trang sắc sảo và thời thượng.
Trong những ngày giao mùa se lạnh, công thức phối layer giữa áo vest blazer và chân váy da mini luôn là bảo chứng cho vẻ ngoài vừa thanh lịch, vừa phóng khoáng.
Chân váy da dáng dài mang gam màu nâu socola trầm ấm hay nâu camel chính là item đại diện cho phong cách sang trọng thầm lặng (Quiet Luxury).
Sắc đỏ rượu quý phái kết hợp với hiệu ứng bóng nhẹ của chất da khiến mẫu thiết kế này lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Phom dáng chữ A ngắn trẻ trung càng thêm ấn tượng nhờ các chi tiết xẻ tà cá tính phía trước.
Bên cạnh những phom váy da ôm sát quen thuộc, chân váy da dáng xòe chữ A dài qua bắp chân chính là nốt thăng đầy lãng mạn trong bản hòa ca thời trang mùa lạnh.
Dạ tweed là lựa chọn lý tưởng dành cho những ai tìm kiếm vẻ đẹp tinh tế mà không cần đến sự phô diễn. Từ phom dáng chuẩn mực đến chất liệu dệt đặc trưng, tweed mang lại cảm giác chỉn chu, sang trọng, thời thượng.
Tối 28/6, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), chung kết cuộc thi Miss Multicultural World 2026 (Hoa hậu Văn hóa Thế giới 2026) diễn ra với sự tham gia của 20 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ. Vượt qua nhiều phần thi, đại diện Myanmar Soe Myintzu Lwin đã giành ngôi vị cao nhất.
(GLO)- Vượt qua các thí sinh xuất sắc nhất đến từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước, tối 14-3, người đẹp Nguyễn Hoàng Vân đến từ TP. Hồ Chí Minh đã giành ngôi vị cao nhất cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam năm 2026.
Dạ tweed là lựa chọn lý tưởng dành cho những ai tìm kiếm vẻ đẹp tinh tế mà không cần đến sự phô diễn. Từ phom dáng chuẩn mực đến chất liệu dệt đặc trưng, tweed mang lại cảm giác chỉn chu, sang trọng, thời thượng.
Xuống phố mùa này, nàng không thể thiếu áo khoác blazer để vừa giữ ấm vừa có vẻ ngoài thanh lịch. Là một trong những chiếc áo khoác mùa lạnh phổ biến và có thể mặc đẹp trong cả bốn mùa, blazer càng phát huy hiệu quả làm đẹp đa năng và biến hóa linh hoạt qua các bản phối dành cho những ngày cuối năm.
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