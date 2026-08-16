Bảo Ngọc thể hiện ra sao tại Hoa hậu Thế giới?

Trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Thế giới - Miss World 2026, người đẹp Việt - Lê Nguyễn Bảo Ngọc được các chuyên trang sắc đẹp đánh giá cao.

Miss World - Hoa hậu Thế giới 2026 đang diễn ra tại Việt Nam, quy tụ hơn 100 người đẹp dự thi. Trong đó, Lê Nguyễn Bảo Ngọc là mỹ nhân Việt tranh tài ở đấu trường nhan sắc này.

Cô sở hữu chiều cao nổi bật 1,86 m cùng thành tích học tập ấn tượng. Bên cạnh đó, vốn tiếng Anh tốt được xem là một những lợi thế giúp cô gái quê Cần Thơ được đánh giá cao ở cuộc thi.

Bảo Ngọc chuộng phong cách thời trang nữ tính khi tham gia Hoa hậu Thế giới 2026. Ảnh: NVCC

Lê Nguyễn Bảo Ngọc sinh năm 2001, từng giành danh hiệu Á hậu Thế giới Việt Nam 2022. Cô từng tham gia tranh tài tại Hoa hậu Liên lục địa và giành ngôi vị cao nhất. Sau 4 năm, người đẹp đến từ Cần Thơ bất ngờ trở lại đường đua nhan sắc Hoa hậu Thế giới.

"Tôi luôn mong muốn một lần được đến với Hoa hậu Thế giới với lý tưởng ban đầu. Những cô gái tham gia cuộc thi đều có lý tưởng riêng, đều muốn cống hiến và đóng góp cho xã hội”, người đẹp 10X chia sẻ.

Phần thể hiện của Bảo Ngọc ở Hoa hậu Thế giới

Từ khi nhập cuộc, Bảo Ngọc cho thấy phong thái tự tin, thoải mái giao lưu, quay clip cùng các thí sinh. Trên trang cá nhân, người đẹp 10X cũng thường xuyên cập nhật hình ảnh mới, xuất hiện với vẻ ngoài rạng rỡ trong các hoạt động giao lưu văn hóa, thiện nguyện…

Ngoài chiều cao nổi bật, cô được đánh giá cao bởi vốn tiếng Anh và sự tự tin khi giao tiếp. Ảnh: NVCC

Trước đó, chân dài quê Cần Thơ đã có quãng thời gian tích cực chuẩn bị, rèn luyện các kỹ năng cần thiết để "chinh chiến" ở sân chơi này. Bảo Ngọc cũng từng thẳng thắn chia sẻ khi tranh tài ở Hoa hậu Thế giới 2026, cô mong muốn lan tỏa những giá trị tích cực và vẻ đẹp hướng đến mục đích ý nghĩa.

Người đẹp Việt cũng cho biết bản thân không đặt mục tiêu giành chiến thắng bằng mọi giá mà quan trọng là mình đã nỗ lực hết khả năng và tận hưởng trọn vẹn hành trình đó.

Còn nhớ trong đêm khai mạc Hoa hậu Thế giới 2026, Bảo Ngọc gây chú ý khi xuất hiện trong tà áo dài đỏ, tay cầm nón lá trình diễn tự tin trên sân khấu. Sau đó, nàng hậu chọn thiết kế váy dạ hội lộng lẫy trong phần kết màn.

Hay khi tham gia các hoạt động khác, ứng viên quê Cần Thơ cũng cho thấy sự biến hóa về phong cách thời trang, khi thì khoe vẻ ngoài nữ tính, khi lại chọn trang phục giản dị, năng động phù hợp với tính chất của từng chương trình.

Bảo Ngọc trong tà áo dài đỏ, trình diễn tại khai mạc Hoa hậu Thế giới. Ảnh: BTC

Ngày 14.8, Sash Factor của Philippines công bố bảng dự đoán những ứng viên nổi bật của mùa giải năm nay. Với phần thể hiện trong những ngày qua, Bảo Ngọc được chuyên trang này đánh giá cao nhất và xếp ở vị trí đầu tiên. Theo sau cô lần lượt là các đại diện đến từ Brazil, Venezuela, Bolivia và Cộng hòa Séc.

Mặc dù danh sách này chỉ mang tính chất tham khảo và chỉ đang trong giai đoạn khởi đầu của cuộc thi nhưng được xem là tín hiệu tích cực, giúp ứng viên Việt Nam có thêm động lực trong các thử thách tiếp theo.

Hoa hậu Thế giới 2026 diễn ra từ 11.8 - 5.9. Sau chặng Quảng Ninh, các thí sinh tiếp tục bước vào các hoạt động tại Hải Phòng, Khánh Hòa. Theo ban tổ chức, chuỗi hoạt động sắp tới tập trung vào trải nghiệm văn hóa, quảng bá du lịch, thực hiện dự án cộng đồng và các phần thi quan trọng như Người đẹp thể thao, Top model, Head to head… trước thềm chung kết.

Theo Thạch Anh (thanhnien.vn)