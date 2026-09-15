Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chuyển động trẻ

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Sống đẹp Kỹ năng sống Khởi nghiệp

Fashion Show 'Rằm Rộ': Khi giá trị truyền thống gặp gỡ sức sáng tạo của người trẻ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 11-9, tại Di tích 40 Lãn Ông, Fashion Show “Rằm Rộ” đã diễn ra trong không gian phố cổ, mang đến một góc nhìn mới về văn hóa Trung thu thông qua ngôn ngữ thời trang và sức sáng tạo của thế hệ trẻ.

Nằm trong khuôn khổ chiến dịch văn hóa “Rằm Rộ”, Fashion Show “Rằm Rộ” được xây dựng như một điểm gặp gỡ giữa những giá trị truyền thống và tinh thần sáng tạo đương đại. Từ hình tượng đầu sư tử Việt, không khí lễ hội dân gian đến những chất liệu văn hóa quen thuộc của mùa Trăng, các yếu tố truyền thống được khai thác và kể lại theo những cách khác nhau trên sàn diễn.

Điểm đặc biệt của chương trình là các trang phục trình diễn đều được thiết kế bởi sinh viên Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Qua góc nhìn của những nhà thiết kế trẻ, các chất liệu văn hóa không chỉ được giữ lại ở hình thức vốn có mà còn được chuyển hóa thành những thiết kế mang tính ứng dụng, thử nghiệm và dấu ấn cá nhân.

Mỗi bộ trang phục vì thế không đơn thuần là một thiết kế thời trang, mà còn là cách người trẻ tiếp cận, cảm nhận và kể lại những câu chuyện văn hóa bằng ngôn ngữ của thế hệ mình.

Bên cạnh các thiết kế thời trang, một trong những điểm nhấn đáng chú ý của Fashion Show “Rằm Rộ” là sự kết hợp giữa các First Face, Vedette với những tác phẩm xuất sắc của cuộc thi sáng tạo “Rộ Sắc” – cuộc thi lấy cảm hứng từ hình tượng đầu sư tử Việt.

Vedette Á hậu 2 Vân Nhi Hoa hậu Việt Nam 2024 trình diễn cùng tác phẩm đã xuất sắc giành Giải Nhất Cuộc thi “Rộ Sắc” – “Sư Nguyệt”
Vedette Á hậu 2 Vân Nhi Hoa hậu Việt Nam 2024 trình diễn cùng tác phẩm đã xuất sắc giành Giải Nhất Cuộc thi “Rộ Sắc” – “Sư Nguyệt”

Trong đó, Vedette Á hậu 2 Vân Nhi – Hoa hậu Việt Nam 2024 xuất hiện cùng “Sư Nguyệt” - tác phẩm giành Giải Nhất cuộc thi “Rộ Sắc”. Sự xuất hiện của tác phẩm trên sàn diễn đã đưa hình tượng đầu sư tử Việt bước ra khỏi không gian trưng bày, trở thành một phần của màn trình diễn thời trang và tạo nên điểm nhấn thị giác cho chương trình.

FIRST FACE - PHẠM THÙY DƯƠNG trình diễn cùng tác phẩm “Nguyệt Cẩm Sư” – một trong những thiết kế nổi bật đã nhận giải nhì của cuộc thi “Rộ Sắc”.
FIRST FACE - PHẠM THÙY DƯƠNG trình diễn cùng tác phẩm “Nguyệt Cẩm Sư” – một trong những thiết kế nổi bật đã nhận giải nhì của cuộc thi “Rộ Sắc”.

First Face Top 5 Hoa Hậu Việt Nam 2024 - Phạm Thùy Dương trình diễn cùng “Nguyệt Cẩm Sư”, tác phẩm giành Giải Nhì cuộc thi “Rộ Sắc”. Với cách khai thác hình tượng đầu sư tử qua góc nhìn trẻ trung và giàu tính sáng tạo, “Nguyệt Cẩm Sư” cho thấy những giá trị quen thuộc của văn hóa dân gian có thể tiếp tục được phát triển bằng những cách thể hiện mới.

Vedette - Á Hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024 Trần Ngọc Châu Anh trình diễn cùng tác phẩm “Sơn Mài Ký Ức”.
Vedette - Á Hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024 Trần Ngọc Châu Anh trình diễn cùng tác phẩm “Sơn Mài Ký Ức”.

Khép lại một trong những màn trình diễn đáng chú ý của chương trình, Vedette Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024 Trần Ngọc Châu Anh xuất hiện cùng tác phẩm “Sơn Mài Ký Ức”. Tác phẩm mang vẻ đẹp của những giá trị truyền thống được kể lại bằng ngôn ngữ sáng tạo đương đại, đồng thời gợi mở sự kết nối giữa ký ức văn hóa và cách cảm nhận của thế hệ trẻ hôm nay.

Bên cạnh những màn trình diễn thời trang, âm nhạc cũng trở thành một phần quan trọng trong việc hoàn thiện không khí mùa Hội tại Fashion Show “Rằm Rộ”. Ca sĩ Hà Myo và em bé Xệ Xệ đã mang đến hai ca khúc “Rằm Rộ” và “Trăng Rằm Hội Sư”, nằm trong CD “Rằm Rộ” được thực hiện riêng cho chiến dịch.

Nếu thanh âm “Rằm Rộ” mang đến sắc màu tươi vui, trẻ trung và gần gũi hơn với thế hệ hôm nay, thì ca khúc “Trăng Rằm Hội Sư” gợi mở không khí rộn ràng của đêm hội Trung thu qua hình tượng đầu sư tử Việt. Qua phần thể hiện của ca sĩ Hà Myo và em bé Xệ Xệ, những thanh âm quen thuộc của mùa Trăng được làm mới bằng cách kể hiện đại, tạo nên sự kết nối giữa âm nhạc, thời trang và những chất liệu văn hóa xuất hiện xuyên suốt chương trình.

Khép lại Fashion Show “Rằm Rộ”, từ những thiết kế của sinh viên Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, các tác phẩm nổi bật của cuộc thi “Rộ Sắc” đến những giai điệu trong CD “Rằm Rộ”, tất cả cùng góp phần tạo nên một không gian nơi văn hóa truyền thống được tiếp nối bằng sức sáng tạo của người trẻ. Qua đó, những giá trị quen thuộc của Trung thu Việt không chỉ được nhắc nhớ mà còn được kể lại bằng những hình thức gần gũi, sinh động hơn trong đời sống đương đại.

Fashion Show “Rằm Rộ” là điểm khởi đầu cho chuỗi hoạt động thuộc IP văn hóa cộng đồng “Rằm Rộ”, với những điểm chạm mùa Trăng sẽ lần lượt được hé lộ trong thời gian tới.

Theo TPO

Xem link nguồn
Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Em Nguyễn Tiến Anh (ở giữa) đạt giải nhất Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXXII - 2026. Ảnh: NVCC

Cậu học trò vùng biển chinh phục giải nhất Hội thi Tin học trẻ toàn quốc

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Vượt qua hàng trăm thí sinh đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước, em Nguyễn Tiến Anh (lớp 8A6, Trường THCS Đề Gi, xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai) đã giành giải nhất bảng M2 tại Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXXII diễn ra tại tỉnh Lâm Đồng từ ngày 27 đến 28-8.

Lan tỏa tình yêu Tổ quốc từ lễ chào cờ đặc biệt

Lan tỏa tình yêu Tổ quốc từ lễ chào cờ đặc biệt

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Hòa chung không khí cả nước kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2-9, tuổi trẻ nhiều địa phương trong tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ chào cờ đặc biệt “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Hoạt động góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khơi dậy trách nhiệm, khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ.

Mang khát vọng Việt Nam vươn xa thế giới

Mang khát vọng Việt Nam vươn xa thế giới

Chuyển động trẻ

(GLO)- Từ những đam mê được nuôi dưỡng, nhiều người trẻ ở Gia Lai đang từng bước vươn ra đấu trường quốc tế, mang theo tài năng, trí tuệ và khát vọng chinh phục những đỉnh cao mới, góp thêm dấu ấn của tuổi trẻ Việt Nam trên hành trình vươn xa.

Đoàn, Hội, Đội trao quà và học bổng giúp học sinh khó khăn yên tâm trước ngày đến trường năm học 2026-2027

Thêm yên tâm trước ngày đến lớp

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Năm học mới 2026-2027 cận kề, tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp dành sự quan tâm đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn bằng những hỗ trợ thiết thực. Từ sách vở, học bổng đến căn nhà mới, những phần quà đúng lúc giúp các em thêm điều kiện học tập, yên tâm đến trường.

Tân sinh viên cảnh giác mùa nhập học: Lừa đặt cọc phòng trọ, việc nhẹ lương cao

Tân sinh viên cảnh giác mùa nhập học: Lừa đặt cọc phòng trọ, việc nhẹ lương cao

Kỹ năng sống

Bước vào mùa nhập học năm 2026, hàng chục nghìn tân sinh viên từ các tỉnh, thành đổ về TPHCM tìm phòng trọ, việc làm thêm và hoàn tất thủ tục nhập học. Sự thiếu kinh nghiệm cùng tâm lý muốn nhanh chóng ổn định cuộc sống khiến các em dễ trở thành mục tiêu của những chiêu trò lừa đảo tinh vi.

Chương trình “Mùa hè rực rỡ” tại Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Du

Chương trình “Mùa hè rực rỡ” tại Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Du

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Công ty TNHH Doanh nghiệp xã hội từ thiện và hỗ trợ phát triển cộng đồng Fly To Sky, Nhóm từ thiện Fly To Sky vừa phối hợp với Đoàn Thanh niên-Hội LHTN Việt Nam-Hội đồng Đội xã Chư Sê tổ chức chương trình “Mùa hè rực rỡ” năm 2026 tại Trường TH và THCS Nguyễn Du (xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai).

Em Nguyễn Tiến Anh (lớp 7A6, Trường THCS Cát Minh, xã Đề Gi) đạt giải nhất bảng M2 tại vòng chung kết toàn quốc. Ảnh: M.N

Tỉnh đoàn Gia Lai đạt giải ba toàn đoàn tại Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXXII

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Trong 2 ngày (27 và 28-8), tại Trường Đại học Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hội Tin học Việt Nam phối hợp với tỉnh Lâm Đồng tổ chức Vòng chung kết Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXXII, năm 2026.

Học sinh và người trẻ Gia Lai tích cực tham gia các hoạt động sống xanh từ trường học đến cộng đồng

“Sống xanh” từ trường học đến cộng đồng

Sống đẹp

(GLO)- Từ những trải nghiệm về môi trường trong trường học, hoạt động cùng gia đình đến các phần việc tình nguyện tại cộng đồng, người trẻ Gia Lai đang biến “sống xanh” thành những hành động cụ thể, hướng đến việc hình thành thói quen giữ gìn môi trường từ những việc nhỏ, thiết thực.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Thanh niên Việt - Lào - Campuchia cần kết nối sâu, hợp tác thực chất

Thanh niên Việt - Lào - Campuchia cần kết nối sâu, hợp tác thực chất

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Ngày 26-8, tại chương trình giao lưu thanh niên Gia Lai với thanh niên các tỉnh Nam Lào và Đông Bắc Campuchia, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn mong muốn tuổi trẻ 3 nước đưa hoạt động giao lưu thành hợp tác hiệu quả, nhất là trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực.

Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai truy tặng bằng khen cho Thượng sĩ Kpă Thiêp

Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai truy tặng bằng khen cho Thượng sĩ Kpă Thiêp

Sống đẹp

(GLO)- Chiều 19-8, đồng chí Đỗ Đức Thanh - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Gia Lai đến thăm, động viên gia đình và trao bằng khen của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai truy tặng Thượng sĩ Kpă Thiêp vì đã có hành động đặc biệt dũng cảm cứu người.

null