Phương Mỹ Chi lên tiếng về tranh cãi

Phương Mỹ Chi cho biết cô xin tiếp thu góp ý từ khán giả sau khi hình ảnh sử dụng trang phục phối cách điệu cùng chiếc khăn Piêu gây tranh luận. Nữ ca sĩ đồng thời gỡ hình ảnh này khỏi trang cá nhân và cho biết sẽ cùng ê kíp điều chỉnh phù hợp hơn.

Phương Mỹ Chi tiếp thu ý kiến khán giả, gỡ bỏ hình ảnh gây tranh cãi liên quan đến khăn Piêu

Trong bài đăng mới đây, Phương Mỹ Chi cho biết những ngày qua, cô đã lắng nghe các ý kiến chia sẻ, đóng góp từ khán giả, đặc biệt là đồng bào dân tộc Thái, liên quan đến hình ảnh cô sử dụng khăn Piêu trong trang phục.

"Khi thực hiện dự án này, điều em/con luôn mong muốn là những vẻ đẹp của văn hóa đồng bào mình sẽ được lan tỏa rộng rãi hơn đến với khán giả. Với sự tôn trọng dành cho văn hóa bản địa, em/con xin chân thành tiếp nhận bằng sự cầu thị nhất những ý kiến đóng góp và cùng ê kíp sẽ thiện chí điều chỉnh lại hình ảnh để phù hợp hơn như chia sẻ của mọi người", nữ ca sĩ chia sẻ.

Phương Mỹ Chi cho biết cô luôn trân trọng những góp ý chân thành, xuất phát từ sự yêu thương của khán giả. Nữ ca sĩ mong tiếp tục nhận được sự chỉ dẫn và ủng hộ để có thêm cơ hội học hỏi, từ đó thực hiện hành trình quảng bá văn hóa một cách trọn vẹn hơn.

Cùng với lời xin lỗi và tiếp thu ý kiến, Phương Mỹ Chi đã gỡ hình ảnh gây tranh luận khỏi trang cá nhân.

Lý do Phương Mỹ Chi gây tranh cãi

Trước đó, Phương Mỹ Chi đăng tải hình ảnh quảng bá cho nhạc hội Dân chơi dân ca. Trong hình ảnh này, nữ ca sĩ diện thiết kế cách điệu, phần tà váy có họa tiết giống hình ảnh chiếc khăn Piêu của người dân tộc Thái. Hình ảnh này nhanh chóng nhận nhiều ý kiến trái chiều từ dân mạng.

Một số khán giả cho rằng việc sử dụng khăn Piêu theo cách trên chưa phù hợp với đặc trưng văn hóa của người Thái. Nhiều ý kiến khác cũng cho rằng khăn Piêu vốn được sử dụng để đội đầu hoặc quàng cổ, không phải để phối trong trang phục như hình ảnh của Phương Mỹ Chi. "Chi ơi, chiếc khăn Piêu là bản sắc dân tộc nên mong Chi và ê kíp hãy tôn trọng bản sắc, văn hóa nhé. Kể cả có thể cách tân nhưng biểu tượng bản sắc văn hóa cha ông không thể phá bỏ, xin hãy tôn trọng", một khán giả bình luận. Một khán giả khác bày tỏ: "Mình biết trang phục có thể cách tân, thiết kế theo hướng hiện đại nhưng chiếc khăn Piêu của dân tộc Thái là dùng để đội đầu hoặc quàng cổ, chứ không dùng như thế này".

Thời gian qua, Phương Mỹ Chi nhận được sự quan tâm khi cho ra mắt MV Thiên đường với người thương và album Dân chơi dân ca. Không chỉ đảm nhận vai trò ca sĩ, giọng ca 10X còn tham gia xuyên suốt quá trình sáng tác, đặc biệt tự tay chắp bút cho những phân đoạn mang âm hưởng truyền thống trong album.

Album lần này không chỉ lấy cảm hứng từ một dòng nhạc hay một vùng văn hóa, mà mở rộng ‘phổ tham chiếu’ đến nhiều di sản âm nhạc khác nhau của Việt Nam, và các cộng đồng văn hóa trên dải đất hình chữ S. Trong đó có những trích đoạn được chuyển thể từ chèo “Dương Xuân”, thể loại hát xoan Phú Thọ “Xin Huê, Đố Huê”, “Bỏ bộ”, dân ca Nam bộ “Lý chèo đưa cá ông”; đồng thời khai thác cảm hứng từ âm nhạc dân gian Thái và nghệ thuật Xòe, dân ca Ê-đê “Ơ wăt ơ wông rông adei kâo điêt”, nhạc cung đình Huế, dân ca Huế “Lý mười thương”, cải lương tuồng cổ, Xẩm “Nhời này”, nghệ thuật hò Bả Trạo và các yếu tố âm nhạc Khmer Nam bộ...

Theo Lạc Xuân (TNO)