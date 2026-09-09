Lê Hạ Anh nói về danh xưng 'ngọc nữ' và quan điểm tình yêu ở tuổi 31

Hạ Anh vừa có những trải lòng về vai diễn mới trong 'Lên hương', đồng thời hé lộ về danh xưng 'ngọc nữ thế hệ mới' mà khán giả dành tặng.

Sau dấu ấn với vai O Hồng trong Mưa đỏ, Lê Hạ Anh tiếp tục góp mặt trong dự án điện ảnh Lên hương. Sự xuất hiện của nữ diễn viên tại sự kiện ra mắt phim thu hút sự chú ý, đồng thời mở ra một chặng đường mới với hình tượng và màu sắc diễn xuất khác biệt.

Màn 'lột xác' của Lê Hạ Anh

Lê Hạ Anh khoe nhan sắc thăng hạng tại thảm đỏ phim Lên hương

Tại thảm đỏ, Lê Hạ Anh lựa chọn thiết kế đầm ren mang sắc xanh pastel nhẹ nhàng. Chất liệu ren cùng những đường viền tinh tế tạo nên tổng thể mềm mại, trong khi phom dáng giúp nữ diễn viên giữ được vẻ thanh lịch. Để tạo điểm nhấn cho lần xuất hiện này, người đẹp 9X phối cùng phụ kiện vòng cổ đắt tiền, tôn lên nhan sắc rạng rỡ.

Lên hương đánh dấu sự trở lại của Hạ Anh trên màn ảnh rộng sau thành công của vai O Hồng trong Mưa đỏ (phim có doanh thu hơn 700 tỉ đồng). Nếu như vai diễn trước đó mang lại cho khán giả hình ảnh giàu cảm xúc thì với Kim Ánh, người đẹp 9X cho thấy một màu sắc khác trong diễn xuất - một cô gái có vẻ ngoài tưởng như bất cần nhưng bên trong sống tình cảm, luôn để tâm đến mọi người xung quanh.

Lê Hạ Anh không ngại biến hóa khi xuất hiện trước công chúng

“Hạ Anh mong muốn sẽ được thay đổi qua từng vai diễn. Kim Ánh là một cô gái có chút ngông cuồng, có những tâm tư tình cảm mà không bao giờ nói ra được. Mình nghĩ đây là câu chuyện rất hay, nói về một nghề không mới nhưng lại có nhiều điểm lạ, đan xen tình cảm hàng xóm láng giềng. Có những câu chuyện đời thường mang lại cảm xúc thân quen, làm cho mình gợi nhớ đến những người mình đã gặp trong cuộc sống”, cô nói.

Lê Hạ Anh cho biết được đóng chung với các tiền bối trong nghề là niềm vinh hạnh của bản thân. Trong đó, phân cảnh trách mắng nghệ sĩ Hồng Đào được xem là cảnh quay khó đối với người đẹp.

“Để đóng cảnh này mình đã mất khá nhiều thời gian để lấy tâm lý, sự uất nghẹn đó thậm chí không vơi sau khi đạo diễn hô dừng. Vì 3 diễn viên đóng vai 3 người mẹ trong phim đều là những thần tượng lớn trong sự nghiệp của Hạ Anh, nên mình càng phải cố gắng để hoàn thành tốt”, cô chia sẻ.

Lê Hạ Anh khoe sắc bên dàn mỹ nhân gồm Thùy Anh, Lê Phương và Đoàn Minh Anh

Cũng trong buổi chia sẻ với truyền thông, Hạ Anh cho biết danh xưng “ngọc nữ thế hệ mới” khán giả dành cho mình là sự ưu ái. “Tôi trân quý tình cảm của mọi người. Danh xưng là một chuyện, cách mình thể hiện như thế nào trong công việc, cuộc sống lại càng quan trọng hơn. Tôi biết mình cần cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa để không phụ sự kỳ vọng của người hâm mộ”, nữ diễn viên bày tỏ.

Khi được hỏi trong tình yêu, Hạ Anh có điểm gì khác so với Kim Ánh trong phim, nữ diễn viên bộc bạch: “Tôi yêu một người chỉ đơn giản là vì mình yêu người đó thôi. Còn với Kim Ánh ban đầu là khác, nhưng sau đó lại trở về đúng với Hạ Anh ngoài đời. Khi nhìn thấy Tâm (Võ Tấn Phát thủ vai) là một người biết quan tâm gia đình, đầy tình cảm, cô ấy dần thay đổi cảm xúc bên trong”.

Với Hạ Anh, Lên hương là bước đi đầy táo bạo trong sự nghiệp. Từ hình ảnh nữ tính, thanh lịch trên thảm đỏ đến sự thay đổi trong lựa chọn vai diễn, cô từng bước xây dựng hành trình riêng trên màn ảnh rộng. Đây cũng là cơ hội để nữ diễn viên tiếp tục chứng minh khả năng biến hóa và khẳng định bước tiến của mình trên hành trình theo đuổi điện ảnh.

Theo Thạch Anh (TNO)