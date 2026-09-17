Tóc Tiên nói về áp lực đại diện Việt Nam tại 'Eurovision song contest Asia 2026'

Được công bố là nghệ sĩ đại diện Việt Nam tại 'Eurovision song contest Asia 2026', Tóc Tiên thừa nhận cô gặp nhiều áp lực khi vừa phải trình diễn trên sân khấu quốc tế, vừa phải chinh phục khán giả trong nước.

Ngày 16.9, chương trình Thanh âm Việt Nam - The sound of Vietnam chính thức ra mắt tại TP.HCM với sự tham dự của hơn 200 khách mời, nghệ sĩ, nhà sản xuất âm nhạc và đại diện các cơ quan báo chí, truyền thông.

Tại sự kiện, DAO Music Entertainment công bố Tóc Tiên là nghệ sĩ trung tâm, đồng thời là đại diện Việt Nam trong hành trình tham dự Eurovision song contest Asia 2026. Nữ ca sĩ sẽ trình diễn 5 ca khúc tại Đêm tuyển chọn quốc gia diễn ra ngày 3.10 để tìm ra tác phẩm đại diện Việt Nam bước tới sân khấu quốc tế.

Chia sẻ về vai trò mới, Tóc Tiên cho biết đây có thể là một trong những thử thách lớn nhất mà cô từng trải nghiệm. Nữ ca sĩ thừa nhận có những áp lực nhất định khi đảm nhận vị trí đại diện một quốc gia tại sân khấu âm nhạc quốc tế.

“Tiên là người luôn yêu thích việc dấn thân vào những thử thách mới. Sau nhiều cuộc thi và những trải nghiệm trước đây, Tiên nghĩ rằng Thanh âm Việt Nam có thể sẽ là một trong những thử thách lớn nhất mà mình mong muốn được trải nghiệm”, cô chia sẻ.

Theo Tóc Tiên, áp lực còn đến từ việc chương trình được thực hiện theo format quốc tế, khiến cô ý thức rõ hơn về trách nhiệm của mình trong hành trình này. Dù hồi hộp và lo lắng, nữ ca sĩ cho biết cô biết ơn khi có cơ hội tham gia dự án và mong nhận được sự ủng hộ từ khán giả.

Tóc Tiên cho biết cô có những áp lực nhất định khi đảm nhận vai trò đại diện Việt Nam tại Eurovision song contest Asia 2026. Ảnh: NVCC

Đáng chú ý, với Tóc Tiên, mục tiêu của hành trình không chỉ nằm ở việc xuất hiện tại một sân khấu quốc tế. Trước khi tìm kiếm sự công nhận từ khán giả bên ngoài Việt Nam, nữ ca sĩ mong phần trình diễn của mình có thể tạo được sự kết nối với chính công chúng trong nước.

“Tôi hy vọng khán giả Việt Nam sẽ hãnh diện về phần trình diễn của mình trước khi tiến ra quốc tế”, Tóc Tiên nói.

Đồng hành cùng nữ ca sĩ là nhạc sĩ Huy Tuấn trong vai trò giám đốc âm nhạc và 5 đội sáng tạo gồm S•HUBE, VIZA, TINLE, HIGHLUA và M1 MUSIC. Các đội lần lượt phát triển 5 ca khúc Em Tiên, a to A, Love always wins, Khó gì? và Follow me.

Tóc Tiên cùng nhạc sĩ Huy Tuấn, Giám đốc âm nhạc của Thanh âm Việt Nam - The sound of Vietnam. Nữ ca sĩ sẽ trình diễn 5 ca khúc tại Đêm tuyển chọn quốc gia ngày 3.10. Ảnh: NVCC

Theo format chương trình, Thanh âm Việt Nam không tìm kiếm một nghệ sĩ chiến thắng. Tóc Tiên được lựa chọn làm nghệ sĩ trung tâm, trong khi trọng tâm của chương trình là quá trình sáng tạo và tuyển chọn ca khúc đại diện Việt Nam.

Năm tác phẩm sẽ được Tóc Tiên trình diễn tại Đêm tuyển chọn quốc gia, phát sóng trực tiếp lúc 21 giờ 30 ngày 3.10 trên VTV3. Kết quả dự kiến được xác định với 50% điểm từ hội đồng chuyên môn và ban giám khảo, 50% từ bình chọn của khán giả.

Sau đêm tuyển chọn, ca khúc được lựa chọn sẽ tiếp tục được hoàn thiện về âm nhạc, hình ảnh, dàn dựng sân khấu và kỹ thuật biểu diễn. Tóc Tiên sau đó sẽ mang tác phẩm này đến Eurovision song contest Asia 2026, diễn ra ngày 14.11 tại Bangkok, Thái Lan.

Theo Diệu Tú (TNO)