Vì sao Trường Giang gây xôn xao mạng xã hội?

Trường Giang bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi những clip cũ của nam diễn viên bất ngờ bị chia sẻ lại trên mạng xã hội, nhận những ý kiến trái chiều.

Mới đây, Trường Giang trở thành từ khóa được tìm kiếm đột biến trên hệ thống Google Trends (xu hướng). Theo ghi nhận của chúng tôi, một số từ khóa như “Trường Giang sinh năm bao nhiêu” tăng 300%, “lùm xùm Trường Giang” tăng 250%, “tin tức Trường Giang” tăng 100%... cho thấy mức độ quan tâm của cộng đồng mạng dành cho diễn viên hài 8X giữa ồn ào.

Những clip cũ của Trường Giang bất ngờ bị đào lại, tạo nên làn sóng tranh cãi trên mạng xã hội. Vào thời điểm này, nam diễn viên giữ im lặng, chưa lên tiếng về vụ việc. Ảnh: NSX NBTMP

Sở dĩ Trường Giang trở thành tâm điểm chú ý vì những ngày qua, những video cũ liên quan đến anh bất ngờ bị cư dân mạng chia sẻ trở lại. Trong đó, đáng chú ý là những clip ghi lại những màn tương tác của diễn viên Nhà ba tôi một phòng với các đồng nghiệp trong các gameshow hay khoảnh khắc nam nghệ sĩ cầu hôn Nhã Phương trong một lễ trao giải. Chính điều đó khiến nam nghệ sĩ 8X nhận những phản ứng trái chiều từ người dùng mạng xã hội.

Giữa lúc bị “réo tên”, Trường Giang vẫn giữ im lặng, chưa có bất kỳ chia sẻ nào. Theo ghi nhận, bài đăng gần nhất trên Facebook sở hữu hơn 5,7 triệu lượt theo dõi của nam nghệ sĩ là vào ngày 3.9. Hiện tại, một bộ phận cư dân mạng tràn vào trang mạng xã hội của diễn viên 8X, để lại nhiều bình luận tiêu cực. Tuy nhiên cũng có không ít ý kiến lên tiếng bênh vực anh giữa thời điểm vướng ồn ào.

Giữa tâm điểm tranh luận, Nhã Phương - vợ nam diễn viên có động thái gây chú ý. Cô đăng tải khoảnh khắc tình cảm bên người bạn đời, không có bất kỳ chia sẻ nào thêm. Nhiều khán giả cho rằng đây là cách người đẹp 9X động viên chồng khi anh gặp sóng gió trong sự nghiệp.

Trường Giang có tổ ấm viên mãn bên diễn viên Nhã Phương. Nam diễn viên được nhận xét thay đổi nhiều sau khi làm cha. Ảnh: NVCC

Trường Giang hoạt động đa năng trong vai trò diễn viên hài, người dẫn chương trình... Anh có sự nghiệp đáng ngưỡng mộ khi góp mặt trong nhiều chương trình đình đám, điển hình như 2 ngày 1 đêm, Ơn giời cậu đây rồi… Tuy nhiên, đi kèm với sự nổi tiếng, anh cũng đối diện với không ít tranh cãi về thái độ hay cách hành xử với các người chơi khác trên sóng truyền hình.

Thời gian gần đây, Trường Giang ít xuất hiện trong các gameshow. Thay vào đó, anh trình làng phim điện ảnh Nhà ba tôi một phòng, đảm nhận vai trò nhà sản xuất - đạo diễn - diễn viên. Tác phẩm giúp anh gia nhập “câu lạc bộ đạo diễn trăm tỉ” của điện ảnh Việt, dù nội dung phim cũng vấp phải không ít tranh luận khi ra rạp.

Ngoài sự nghiệp, Trường Giang có hôn nhân viên mãn bên Nhã Phương và 3 con. Với nam nghệ sĩ, Nhã Phương là người biết chu toàn cho gia đình, luôn bên cạnh chia sẻ và hỗ trợ để anh yên tâm làm phim. Khi nói về hành trình làm cha, Trường Giang thừa nhận: “Điều đau đớn nhất không phải là mình không có kinh tế, y tế lo cho con hay ở bên cạnh con mà là khi mình nhìn thấy con tổn thương nhưng không làm gì khác được”.

Theo Thạch Anh (TNO)