Chi Pu được đề cử gương mặt đẹp nhất thế giới

Đại diện Việt Nam vừa chính thức ghi tên vào danh sách đề cử Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026 do chuyên trang quốc tế TC Candler công bố.

Ngày 26.8, trang sắc đẹp TC Candler đã công bố các ứng viên tiếp theo cho bảng xếp hạng "Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới". Trong đợt cập nhật này, Chi Pu là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt, tranh tài cùng hàng loạt mỹ nhân đình đám của làng giải trí thế giới như Kim Ji Won (Hàn Quốc), Alexandra Daddario (Mỹ), Tia Lee (Đài Loan)...

Việc Chi Pu xuất hiện trên trang chính thức của TC Candler ngay lập tức thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng trong nước lẫn quốc tế. Ngay dưới bài đăng, nhiều khán giả đã để lại bình luận tự hào, đánh giá cao thần thái cùng đường nét gương mặt của nữ nghệ sĩ Việt Nam.

Chi Pu là nghệ sĩ Việt tiếp theo được TC Candler đề cử vào danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2026. Ảnh: Chụp màn hình TC CANDLER

Chi Pu từng bước khẳng định bản lĩnh

Chi Pu tên thật Nguyễn Thùy Chi, sinh năm 1993, chạm ngõ nghệ thuật từ những cuộc thi tuổi teen và nhanh chóng trở thành gương mặt thanh xuân qua các dự án sitcom dành cho giới trẻ, cô từng bước xóa bỏ cái bóng "hot girl" để tiến sâu vào con đường nghệ thuật chuyên nghiệp.

Ở mảng điện ảnh, Chi Pu liên tục thử thách bản thân qua nhiều dạng vai có tâm lý phức tạp như Hương ga, Chị chị em em - tác phẩm mang về cho cô giải thưởng "Nữ diễn viên được yêu thích nhất" tại giải thưởng Ngôi sao xanh. Những dự án màn ảnh rộng sau đó như Mười: Lời nguyền trở lại hay Người mặt trời tiếp tục thể hiện nỗ lực đa dạng hóa hình ảnh của người đẹp Hà thành.

Song hành cùng sự nghiệp diễn xuất, nhan sắc của Chi Pu cũng trải qua bước tiến dài về mặt phong cách. Từ hình ảnh trong trẻo thời mới vào nghề, cô dần định hình phong cách trưởng thành, quyến rũ. Chi Pu luôn được đánh giá là một trong những gương mặt nổi bật của giải trí Việt. Thậm chí, truyền thông quốc tế, đặc biệt là báo chí xứ Trung cũng dành nhiều mỹ từ ca ngợi sắc vóc của cô mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện tầm cỡ.

Kể từ sau bước ngoặt tại chương trình Đạp gió 2023 ở Trung Quốc, Chi Pu đã tận dụng tốt thời cơ để xây dựng chỗ đứng tại thị trường tỉ dân. Cô liên tục góp mặt trong các chương trình truyền hình thực tế ăn khách như Hương vị Trung Hoa, Xin chào thứ bảy, hay Đại tiệc âm nhạc Gala Xuân vãn. Đầu tháng 8.2026, người đẹp tiếp tục gây chú ý khi tham dự sự kiện Weibo Gala tại Malaysia và xuất sắc giành danh hiệu "Nghệ sĩ có sức hút sân khấu toàn diện". Song song đó, việc ra mắt album đầu tay EXs gồm 9 ca khúc vào tháng 6 vừa qua đã đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp âm nhạc.

Theo Châu Mộc (TNO)