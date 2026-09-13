Tăng Thanh Hà đọ sắc với Hoa hậu Hà Kiều Anh, Diễm My 9X

Trong buổi triển lãm tranh đầu tiên của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường, 'ngọc nữ' Tăng Thanh Hà, Diễm My 9X, Hoa hậu Hà Kiều Anh, Á hậu Kiều Loan... đã có mặt để gửi lời chúc mừng đến người bạn thân thiết trong nghề.

Tăng Thanh Hà mua tranh của Đỗ Mạnh Cường

Mới đây, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường vừa giới thiệu 75 bức tranh của mình trong triển lãm cá nhân mang tên Những mùa hoa trong ký ức. Sự kiện đánh dấu bước ngoặt của nhà thiết kế ở giới hội họa sau gần 20 năm theo đuổi con đường thời trang. Tại buổi khai mạc, Tăng Thanh Hà, Diễm My 9X, Thanh Thanh Huyền, Hà Kiều Anh, Giáng My... có mặt để chung vui với Đỗ Mạnh Cường.

Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường khẳng định theo đuổi con đường hội họa chuyên nghiệp thay vì chỉ là "cưỡi ngựa xem hoa". "Tôi rất hồi hộp khi tổ chức triển lãm này. Tôi lo lắng vì không biết những điều mình làm có được đón nhận hay không? Tuy nhiên, đây có thể là tâm lý bình thường của một nghệ sĩ khi làm điều gì đó. Tôi không dám gọi mình là họa sĩ, chỉ là một nhà thiết kế mong muốn được vẽ, thực sự muốn vẽ. 20 năm qua tôi đã dành nhiều thời gian cho thời trang. Bây giờ khi sự nghiệp thời trang đã ổn định tôi muốn dành thời gian cho riêng mình", anh nói. Ảnh: Kiếng cận team

Diễn viên Diễm My 9X cũng bày tỏ sự ấn tượng với cách phối màu của Đỗ Mạnh Cường. "Nữ hoàng ảnh lịch" cho biết vẽ tranh là ước mơ từ lâu của nhà thiết kế này nên cô mong anh kiên cường và thành công trên con đường mình lựa chọn. Ảnh: Kiếng cận team

"Ngọc nữ" Tăng Thanh Hà cũng có mặt để thưởng thức các tác phẩm của Đỗ Mạnh Cường. Trong suốt nhiều năm qua, nữ chính Bỗng dưng muốn khóc âm thầm ủng hộ đàn anh. Ảnh: Kiếng cận team

Tại buổi triển lãm, Tăng Thanh Hà cũng đã đặt mua một bức tranh. “Tôi rất xúc động, tự hào về anh Cường. Tôi thấy cả cuộc hành trình anh đi trong nhiều năm qua. Những bức tranh thể hiện hết tâm huyết của anh, làm gì phải làm cho được”, nữ diễn viên 8X chia sẻ. Ảnh: Kiếng cận team

Hoa hậu Giáng My cho biết cô và Đỗ Mạnh Cường đều là những người đam mê mỹ thuật nên dễ dàng tìm thấy sự đồng điệu. Khi nhìn tranh của nhà thiết kế, cô cảm nhận được niềm hạnh phúc và viên mãn qua từng màu sắc mà anh đặt để lên mỗi bức tranh. Ảnh: Kiếng cận team

Hoa hậu Hà Kiều Anh xúc động trước thế giới hoa rực rỡ của Đỗ Mạnh Cường. Cô chia sẻ: "Cường luôn mang đến những bất ngờ cho mọi người. Tôi đang lạc vào vườn hoa để trở về với những ký ức của mình. Những màu sắc được Cường thể hiện hết sức thú vị". Ảnh: Kiếng cận team

Sau thời gian chăm sóc gia đình, Diễm My 9X bắt đầu trở lại showbiz bằng việc tham gia truyền hình thực tế và dự sự kiện. Nhiều khán giả mong chờ vai diễn tiếp theo của người đẹp trên màn ảnh rộng. Ảnh: Kiếng cận team

Á hậu Kiều Loan chọn phong cách cổ điển để tham dự buổi triển lãm. Hiện tại, Kiều Loan ít hoạt động nghệ thuật và chỉ tập trung vào việc học hành. Ảnh: Kiếng cận team

"Chị đẹp" Ngọc Thanh Tâm nghĩ chủ đề về hoa trong tranh sẽ dễ tạo ra sự trùng lặp. Tuy nhiên khi thưởng lãm các tranh của nhà thiết kế, Ngọc Thanh Tâm nhận thấy chất riêng của anh. Ảnh: Kiếng cận team

Lê Xuân Tiền chọn phong cách cá tính đến dự sự kiện. Ảnh: Kiếng cận team

Thanh Thanh Huyền đảm nhận vai trò dẫn chương trình cho buổi triển lãm. Ảnh: Kiếng cận team

Theo Minh Hy (TNO)