Tăng Thanh Hà đọ sắc với Hoa hậu Hà Kiều Anh, Diễm My 9X

Trong buổi triển lãm tranh đầu tiên của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường, 'ngọc nữ' Tăng Thanh Hà, Diễm My 9X, Hoa hậu Hà Kiều Anh, Á hậu Kiều Loan... đã có mặt để gửi lời chúc mừng đến người bạn thân thiết trong nghề.
Tăng Thanh Hà mua tranh của Đỗ Mạnh Cường
Mới đây, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường vừa giới thiệu 75 bức tranh của mình trong triển lãm cá nhân mang tên Những mùa hoa trong ký ức. Sự kiện đánh dấu bước ngoặt của nhà thiết kế ở giới hội họa sau gần 20 năm theo đuổi con đường thời trang. Tại buổi khai mạc, Tăng Thanh Hà, Diễm My 9X, Thanh Thanh Huyền, Hà Kiều Anh, Giáng My... có mặt để chung vui với Đỗ Mạnh Cường.
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