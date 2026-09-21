Rapper Pháo lại thi hoa hậu

Sau khi rút khỏi Miss Grand Vietnam 2026, rapper Pháo tiếp tục gây chú ý khi ghi danh Miss Universe Vietnam 2026 và trở thành thí sinh cuối cùng góp mặt trong top 30.

Tối 20.9, trang chủ Miss Universe Vietnam công bố Nguyễn Diệu Huyền (rapper Pháo) là cái tên cuối cùng góp mặt trong top 30 chung kết Miss Universe Vietnam 2026. Đây là lần thứ hai trong năm nay Pháo ghi danh một cuộc thi hoa hậu. Trước đó, cuối tháng 5, nữ rapper gây bất ngờ khi đăng ký Miss Grand Vietnam 2026. Cô nhanh chóng trở thành một trong những thí sinh được chú ý nhất, xuất hiện tại vòng sơ khảo và vào top 31.

Tại thời điểm đó, Pháo cho biết tham gia cuộc thi là cách để cô bước ra khỏi vùng an toàn, thử sức ở một lĩnh vực mới. Tuy nhiên, ngày 27.6, phía quản lý xác nhận nữ rapper dừng tham gia Miss Grand Vietnam 2026 sau quá trình trao đổi với ban tổ chức.

Pháo được công bố là thí sinh cuối cùng góp mặt trong top 30 Miss Universe Vietnam 2026. ﻿Ảnh: Miss Universe Vietnam

Khoảng ba tháng sau, Pháo tiếp tục thử sức ở một sân chơi nhan sắc khác. Ban tổ chức Miss Universe Vietnam giới thiệu cô là gương mặt cuối cùng của cuộc thi năm nay, đồng thời cho rằng việc tham gia cuộc thi là cơ hội để nữ rapper khám phá lĩnh vực mới và thể hiện cá tính riêng.

Phản ứng trái chiều khi Pháo trở lại đường đua nhan sắc

Sự xuất hiện của Pháo lập tức tạo nhiều phản ứng trên mạng xã hội. Một số khán giả nhắc lại việc cô từng rút khỏi Miss Grand Vietnam và đặt câu hỏi về khả năng nữ rapper có tiếp tục hành trình tại Miss Universe Vietnam hay không. Một bình luận viết: “Có bỏ thi thêm lần nữa không ấy”, trong khi ý kiến khác nhận xét: “Một lần thấy vui, nhiều lần thấy kỳ”.

Bên cạnh những ý kiến hoài nghi, không ít khán giả thể hiện sự ủng hộ dành cho Pháo. Một người viết: “Pháo ơi, em ủng hộ chị. Chị hãy cố hết sức mình cho hành trình dài sắp tới nhé”, trong khi một khán giả khác động viên: “Cố lên chị nhé”.

Việc tham gia Miss Universe Vietnam 2026 tiếp tục cho thấy Pháo muốn mở rộng hình ảnh ngoài âm nhạc. Trước đó, cô được biết đến qua King of rap, sau đó thử sức ở nhiều hoạt động nghệ thuật khác nhau. Năm 2026, Pháo cũng gây chú ý khi tham gia phim điện ảnh Thỏ ơi.

Theo An Hạ (TNO)