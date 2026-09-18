Sự thật về bộ ảnh cưới của 'O Hồng' Lê Hạ Anh và bạn diễn

Chia sẻ về lý do thực hiện bộ ảnh cưới mang đậm màu sắc hoài niệm cùng Lê Hạ Anh, Võ Tấn Phát hài hước tiết lộ đây là cách cả hai "trả nợ" khán giả. Trong phim, do thời lượng có hạn và có quá nhiều tuyến câu chuyện cần giải quyết, đạo diễn đã phải lướt qua giai đoạn hẹn hò, dạm ngõ lẫn đám cưới của hai nhân vật. Chính vì thế, bộ ảnh ra đời như một lời tri ân ngọt ngào, đền bù trọn vẹn sự kỳ vọng của người xem.

Khoảnh khắc tình cảm của Võ Tấn Phát và Lê Hạ Anh

Trong Lên hương, Võ Tấn Phát vào vai Tâm - một thanh niên nghèo khó, mang trong mình căn bệnh tim bẩm sinh từ nhỏ. Trong khi đó, nhân vật Kim Ánh (do Lê Hạ Anh đảm nhận) là cô thợ nail kiêm trang điểm, bề ngoài có phần ngang bướng nhưng bên trong lại vô cùng giàu tình cảm và luôn khao khát hơi ấm gia đình. Ảnh: NVCC

Không cần quá cầu kỳ hay rập khuôn, mỗi khung hình đều ghi lại những khoảnh khắc hết sức tự nhiên và tràn ngập tình yêu của bộ đôi. Từng cử chỉ như cái nắm chặt tay, ánh mắt tình tứ, nụ cười rạng rỡ hay cách tạo kiểu tinh nghịch thể hiện sự ăn ý của Võ Tấn Phát và Lê Hạ Anh. Ảnh: NVCC

Không chỉ là một vai diễn thành công, Lên hương còn đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của cả Võ Tấn Phát và Lê Hạ Anh, khi cả hai được khán giả khen ngợi về diễn xuất. Chia sẻ về cơ duyên này, nam diễn viên không giấu được sự xúc động khi nhắc về chặng đường 10 năm hoạt động nghệ thuật của cả hai.

Anh bộc bạch: "Tôi cũng như Lê Hạ Anh là trường hợp diễn viên hoạt động tầm 10 năm rồi, nhưng chưa có nhiều cơ hội để chứng minh năng lực, không phải là thử sức nữa, mà là thể hiện mình. Chắc có lẽ đạo diễn Khương Ngọc đã nhìn thấy điều đó nên anh đã viết hai vai diễn này để hai anh em có cơ hội vươn lên. Rất mừng là tụi mình đã nắm bắt và làm tốt cơ hội đó".

Sự thấu hiểu của đạo diễn Khương Ngọc đã giúp hai nhân vật Tâm và Ánh hiện lên văn minh, tràn đầy hơi thở đời sống. Tình yêu của họ thể hiện qua những cái liếc mắt nhẹ nhàng, những câu từ hỏi thăm vụng về nhưng đầy ân cần, quan tâm. Ảnh: NVCC

Nói về "phản ứng hóa học" ăn ý này, Lê Hạ Anh hài hước cho biết điều khiến nhân vật Tâm yêu say đắm Ánh là vì ngoại hình xinh đẹp. Người đẹp chia sẻ thêm: "Người ta hay nói rằng mình thiếu gì mà đối phương có, nó sẽ bù qua sớt lại. Điều nhân vật Ánh thấy ở Tâm chính là tình cảm mẹ con đầy trân quý - thứ mà cô ấy mong muốn có được trong cuộc sống của mình". ﻿Ảnh: NVCC

Ở tuổi 31, chuyện tình cảm của Lê Hạ Anh cũng được nhiều người quan tâm. Khi được hỏi trong tình yêu, cô có điểm gì khác so với Kim Ánh trong phim, nữ diễn viên bộc bạch: “Tôi yêu một người chỉ đơn giản là vì mình yêu người đó thôi". ﻿Ảnh: NVCC

Để tiếp nối không khí tươi vui của bộ ảnh cưới và ăn mừng thành công phòng vé, Võ Tấn Phát và Lê Hạ Anh thông báo sẽ cùng đoàn phim Lên hương biến buổi giao lưu cùng khán giả miền Tây thành một "đám cưới thực tế". "Mọi người ở miền Tây nhớ 'lên đồ', nhà có bao nhiêu vàng vòng xi men đắp lên hết để đi ăn đám cưới Tâm - Ánh nha", Võ Tấn Phát hóm hỉnh nhắn gửi.

Theo Thạch Anh (TNO)