Sự thật về bộ ảnh cưới của 'O Hồng' Lê Hạ Anh và bạn diễn

Võ Tấn Phát - Lê Hạ Anh, cặp đôi được yêu mến trong phim điện ảnh 'Lên hương' gây bất ngờ khi trình làng bộ ảnh cưới độc đáo, sau khi dự án họ tham gia vượt mốc 50 tỉ đồng.
Chia sẻ về lý do thực hiện bộ ảnh cưới mang đậm màu sắc hoài niệm cùng Lê Hạ Anh, Võ Tấn Phát hài hước tiết lộ đây là cách cả hai "trả nợ" khán giả. Trong phim, do thời lượng có hạn và có quá nhiều tuyến câu chuyện cần giải quyết, đạo diễn đã phải lướt qua giai đoạn hẹn hò, dạm ngõ lẫn đám cưới của hai nhân vật. Chính vì thế, bộ ảnh ra đời như một lời tri ân ngọt ngào, đền bù trọn vẹn sự kỳ vọng của người xem.
Khoảnh khắc tình cảm của Võ Tấn Phát và Lê Hạ Anh
Không chỉ là một vai diễn thành công, Lên hương còn đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của cả Võ Tấn Phát và Lê Hạ Anh, khi cả hai được khán giả khen ngợi về diễn xuất. Chia sẻ về cơ duyên này, nam diễn viên không giấu được sự xúc động khi nhắc về chặng đường 10 năm hoạt động nghệ thuật của cả hai.
Anh bộc bạch: "Tôi cũng như Lê Hạ Anh là trường hợp diễn viên hoạt động tầm 10 năm rồi, nhưng chưa có nhiều cơ hội để chứng minh năng lực, không phải là thử sức nữa, mà là thể hiện mình. Chắc có lẽ đạo diễn Khương Ngọc đã nhìn thấy điều đó nên anh đã viết hai vai diễn này để hai anh em có cơ hội vươn lên. Rất mừng là tụi mình đã nắm bắt và làm tốt cơ hội đó".
Để tiếp nối không khí tươi vui của bộ ảnh cưới và ăn mừng thành công phòng vé, Võ Tấn Phát và Lê Hạ Anh thông báo sẽ cùng đoàn phim Lên hương biến buổi giao lưu cùng khán giả miền Tây thành một "đám cưới thực tế". "Mọi người ở miền Tây nhớ 'lên đồ', nhà có bao nhiêu vàng vòng xi men đắp lên hết để đi ăn đám cưới Tâm - Ánh nha", Võ Tấn Phát hóm hỉnh nhắn gửi.
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