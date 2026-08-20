Lisa vượt Rosé, trở thành nghệ sĩ solo Kpop có nhiều đề cử nhất tại MTV VMA

Lisa vừa nhận được 4 đề cử tại MTV Video Music Awards 2026, nâng tổng số đề cử trong sự nghiệp lên 10 và chính thức trở thành nghệ sĩ solo Kpop được đề cử nhiều nhất trong lịch sử giải thưởng, Kbizoom đưa tin ngày 19.8.

Danh sách đề cử MTV Video Music Awards (MTV VMA) 2026 chính thức được công bố vào ngày 18.8, trong đó Lisa là một trong những đại diện Kpop nổi bật nhất. Nữ ca sĩ nhận 4 đề cử ở các hạng mục Best Pop, Best Kpop, Best Cinematography và Best Editing, đều dành cho sản phẩm DREAM kết hợp cùng nam diễn viên Nhật Bản Kentaro Sakaguchi.

Lisa chưa từng thua ở hạng mục Best Kpop

Với 4 đề cử bổ sung trong năm nay, Lisa nâng tổng số lần được đề cử tại MTV VMA lên 10, qua đó thiết lập kỷ lục mới trong số các nghệ sĩ solo Kpop. Cô vượt qua Rosé với 8 đề cử, trong khi Jungkook có 4 đề cử và Jisoo có 2 đề cử.

Lisa được đánh giá là thành viên BlackPink có hoạt động solo nổi bật trên thị trường quốc tế

Thành tích mới giúp bảng thành tích solo ngày càng ấn tượng của Lisa được bổ sung thêm một cột mốc đáng chú ý, đồng thời cho thấy dấu ấn riêng của cô bên cạnh những thành công cùng BlackPink.

Lịch sử của Lisa tại MTV VMA đặc biệt ấn tượng khi cô liên tục biến các đề cử Best Kpop thành chiến thắng cho riêng mình. Năm 2022, Lisa làm nên lịch sử với LALISA khi trở thành nghệ sĩ solo Kpop đầu tiên, đồng thời là nữ nghệ sĩ solo Kpop đầu tiên giành giải Best Kpop tại MTV VMA. Hai năm sau, cô trở lại lễ trao giải với ROCKSTAR. Ca khúc nhận 4 đề cử và tiếp tục mang về cho Lisa chiến thắng ở hạng mục Best Kpop. Thành tích này giúp cô trở thành nghệ sĩ solo đầu tiên hai lần giành chiến thắng tại hạng mục này. Đến năm 2025, màn hợp tác Born Again với Doja Cat và RAYE tiếp tục kéo dài chuỗi thành tích của người đẹp Thái Lan. Nữ ca sĩ lần thứ ba giành giải Best Kpop, qua đó cân bằng kỷ lục với BTS về số lần chiến thắng nhiều nhất ở hạng mục này. Điều đó cũng tạo nên một thành tích đặc biệt tại MTV VMA: Lisa chưa từng thất bại ở hạng mục Best Kpop mỗi khi được đề cử.

Lisa khẳng định vị thế nghệ sĩ solo tại MTV VMA

Sức ảnh hưởng của Lisa tại MTV VMA không chỉ thể hiện qua số lượng đề cử và giải thưởng. Năm 2024, cô có màn trình diễn solo đầu tiên tại MTV VMA, kết hợp hai ca khúc ROCKSTAR và NEW WOMAN.

Màn trình diễn đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quá trình Lisa chuyển mình từ thành viên BlackPink sang một nghệ sĩ solo quốc tế. Việc liên tục xuất hiện tại một trong những lễ trao giải âm nhạc lớn của Mỹ cũng góp phần củng cố vị trí của Lisa như một trong những nghệ sĩ solo Kpop nổi tiếng thế giới.

Bốn đề cử năm nay của Lisa đều dành cho DREAM, ca khúc kết hợp với nam diễn viên Nhật Bản Kentaro Sakaguchi. Các đề cử này cũng đưa Lisa đứng chung danh sách với nhiều tên tuổi lớn của âm nhạc quốc tế. Madonna đang dẫn đầu về số lượng đề cử MTV VMA 2026 với 11 đề cử, theo sau là Taylor Swift với 9 đề cử. Ariana Grande và Sabrina Carpenter cùng nhận 7 đề cử, trong khi Bruno Mars, PinkPantheress và Zara Larsson mỗi người có 5 đề cử.

Theo Nguyễn Quang Hải (TNO)