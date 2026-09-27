Việt Nam đoạt á vương 4, Mexico đăng quang Nam vương Quốc tế

Trải qua các vòng tranh tài, Nguyễn Vũ Linh dừng chân ở vị trí á vương 4, trong khi đó, thí sinh đến từ Mexico đăng quang Nam vương Quốc tế 2026.

Chung kết Nam vương Quốc tế - Mister International 2026 diễn ra tại Thái Lan, với màn tranh tài của 52 thí sinh. Nguyễn Vũ Linh là người mẫu Việt tham gia sân chơi này. Anh sinh năm 1994, quê Vĩnh Long, tốt nghiệp Trường đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh và từng là tiếp viên hàng không.

Vũ Linh đặt quyết tâm cao khi lần thứ 4 dự thi quốc tế. Ảnh: Cắt từ clip Mister International

Hiện tại, Vũ Linh hoạt động trong vai trò người mẫu. Anh từng giành loạt thành tích ấn tượng tại các sân chơi nhan sắc dành cho nam giới, điển hình là Á vương 4 tại Mister Grand International 2022 và Á vương 4 Manhunt International 2025. Đến với sân chơi Nam vương Quốc tế, người mẫu quê Vĩnh Long đặt quyết tâm vượt qua giới hạn của bản thân và chinh phục danh hiệu cao nhất.

Trong đêm chung kết, Vũ Linh cùng các thí sinh trải qua những vòng thi như đồng diễn, giới thiệu bản thân, trình diễn đồ bơi, trình diễn trang phục vest. Với kinh nghiệm làm người mẫu nhiều năm, nam thí sinh ghi điểm bởi phong thái tự tin, hình thể săn chắc khi xuất hiện trên sân khấu. Nhờ vậy, anh ghi tên mình vào top 6 chung cuộc để tham gia vòng ứng xử.

Sau phần trả lời ứng xử, Vũ Linh được gọi tên cho danh hiệu á vương 4. Thành tích á vương 1, 2, 3 và 5 lần lượt thuộc về thí sinh đến từ Tây Ban Nha, Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ và Sri Lanka. Trong khi đó, chàng trai đến từ Mexico được gọi tên cho ngôi vị cao nhất tại Nam vương Quốc tế 2026.

Trước khi chính thức sang Thái Lan tham dự cuộc thi, Nguyễn Vũ Linh từng chia sẻ rằng anh đến với Nam vương Quốc tế 2026 bằng khát vọng chiến thắng. Tuy nhiên, nếu không may mắn giành được ngôi vị cao nhất, mục tiêu của anh vẫn là mang đến hình ảnh một người đàn ông Việt Nam mạnh mẽ, bản lĩnh.

Vũ Linh trong phần thi ứng xử. Ảnh: Cắt từ clip Mister International

Chia sẻ sau đêm chung kết, Vũ Linh cho biết: “Khi đến với cuộc thi, tôi đã đặt mục tiêu ở vị trí cao hơn. Việc dừng chân ở vị trí á vương 4 khiến tôi có những tiếc nuối. Tuy nhiên, tôi thấy mình cũng đã nỗ lực rất nhiều để có thể có mặt trong top 6. Tôi hy vọng danh hiệu này sẽ tiếp thêm động lực để tôi bước tiếp những chặng đường mới trong sự nghiệp”.

Trong khi đó, đại diện đơn vị nắm bản quyền Nam vương Quốc tế tại Việt Nam cho rằng mùa thi năm nay sở hữu dàn thí sinh chất lượng và đồng đều. Đây là thử thách lớn đối với Vũ Linh. “Việc Vũ Linh dừng chân ở vị trí á vương 4 tuy có chút tiếc nuối nhưng chúng tôi thấy rằng bạn đã làm tròn nhiệm vụ của mình. Và chúng tôi hài lòng với kết quả đạt được. Chứng kiến những nỗ lực không ngừng của Vũ Linh, tôi tin rằng bạn sẽ còn tỏa sáng và phát triển hơn nữa”.

Nam vương Quốc tế 2026 diễn ra từ ngày 12 - 26.9 tại Thái Lan. Ở những mùa giải trước, Việt Nam từng giành được một số thành tích nổi bật như Trịnh Bảo đăng quang năm 2018 và Mạnh Lân giành ngôi vị á vương 1 năm 2024.

Theo Thạch Anh (thanhnien.vn)