Người đẹp Ban Thị Thu đăng quang “Hoa hậu Doanh nhân châu Á 2025”

Tiết mục Tây Sơn Anh hùng hội tụ do các nghệ sĩ, vũ đoàn biểu diễn tại đêm chung kết. Ảnh: M.N

Chương trình do Tập đoàn Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam nắm bản quyền và được các cấp có thẩm quyền của tỉnh Gia Lai cấp phép tổ chức. Đêm chung kết được livestream trên các nền tảng số của Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai.

Phát biểu khai mạc đêm chung kết, Chủ tịch Miss Business World Đặng Gia Bena, Nhà sáng lập cuộc thi cho biết: “Trong hành trình tổ chức cuộc thi tại tỉnh Gia Lai, Ban tổ chức cùng các thí sinh cuộc thi “Hoa hậu Doanh nhân châu Á 2025” đã cùng nhau quảng bá hình ảnh địa phương, lan tỏa giá trị văn hóa và tinh thần nhân ái thông qua chuỗi hoạt động ý nghĩa như: trình diễn Fashion Show tại Eo Gió, trao quà thiện nguyện tại phường Quy Nhơn Đông, ghi hình tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành cùng nhiều chương trình ý nghĩa khác. Các thí sinh đã thể hiện bản lĩnh, tài năng, đồng thời để lại dấu ấn đẹp trong lòng người dân Gia Lai hiền hòa, mến khách”.

Ban tổ chức trao tiền ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão, lũ cho đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai. Ảnh: M.N

Đêm chung kết có sự góp mặt của 18 thí sinh đến từ các tỉnh, thành trên cả nước. Các người đẹp lần lượt trải qua 3 phần thi: trang phục công sở, áo dài và dạ hội.

Dưới ánh đèn sân khấu, 18 thí sinh lần lượt trình diễn những thiết kế đặc sắc, mang dấu ấn phong cách và gu thẩm mỹ tinh tế.

Các thí sinh tham gia phần thi trình diễn trang phục công sở tại đêm chung kết. Ảnh: M.N

Mở màn cho phần thi trang phục công sở, 18 thí sinh mang đến hình ảnh thanh lịch, hiện đại trong bộ sưu tập “Quý cô đất Võ, trời Văn” của nhà thiết kế Thân Hoàng Bích Thủy. Những mẫu đầm được cắt may tinh xảo, phối hợp hài hòa giữa gam màu cam rực rỡ, vàng trẻ trung và đen quyền lực, điểm xuyết hoa vải thủ công tinh tế, vừa tôn đường nét vóc dáng, vừa thể hiện phong thái tự tin, sang trọng. Bộ sưu tập khắc họa trọn vẹn hình ảnh người phụ nữ công sở bản lĩnh, tỏa sáng trong kỷ nguyên mới.

Các thí sinh tiếp tục thể hiện sự duyên dáng, thướt tha trong bộ sưu tập áo dài “Sóng ánh kim-Huyền thoại biển Quy Nhơn” của nhà thiết kế Tony Phạm.

Các thí sinh tham gia phần thi trình diễn trang phục dạ hội tại đêm chung kết. Ảnh: M.N

Các thí sinh cũng rạng rỡ sải bước trong phần thi trang phục dạ hội-thuộc bộ sưu tập “Bình minh trên sóng-Ánh dương của nữ thần” của nhà thiết kế Tommy Nguyễn. Mỗi phần trình diễn là một hành trình tôn vinh vẻ đẹp, bản lĩnh và khí chất riêng biệt của nữ doanh nhân Việt.

Sau các phần thi trang phục, Ban tổ chức công bố top 8 thí sinh được chọn vào phần thi ứng xử-phần thi được xem là “thước đo” trí tuệ và bản lĩnh của mỗi thí sinh.

Tân Hoa hậu Doanh nhân châu Á 2025 Ban Thị Thu. Ảnh: Team Bình Nguyễn

Các người đẹp nhận được câu hỏi chung từ Chủ tịch Miss Business World Đặng Gia Bena: “Điều gì là động lực lớn nhất giúp bạn vượt qua khó khăn trên con đường khởi nghiệp? Và bạn có lời khuyên nào dành cho giới trẻ chuẩn bị hướng nghiệp?”.

Với phong thái điềm tĩnh và tự tin, thí sinh Ban Thị Thu (TP. Hà Nội) đã có câu trả lời mạch lạc, nhân văn và đúng trọng tâm, thể hiện rõ trí tuệ, tầm nhìn và trái tim ấm áp của người phụ nữ Việt Nam thời hội nhập: “Động lực lớn nhất giúp tôi vượt qua những khó khăn trong quá trình khởi nghiệp đó chính là niềm tin và khát vọng. Tôi tin rằng mỗi người chúng ta đều xứng đáng có cuộc sống, có công việc tốt hơn để phát triển bản thân và cùng nhau đóng góp cho sự phát triển của quê hương, đất nước. Đối với các bạn trẻ, tôi muốn nhắn nhủ các bạn trẻ hãy dám ước mơ, hãy thực hiện ước mơ của mình bắt đầu từ những việc nhỏ nhất, hãy học cách kiên trì, kỷ luật và luôn luôn trau dồi tri thức cho bản thân. Khi định hướng được con đường đúng đắn và đặt trọn tâm huyết vào công việc, chắc chắn các bạn sẽ thành công”.

Câu trả lời này đã giúp thí sinh Ban Thị Thu thuyết phục Ban giám khảo và công chúng, giành ngôi vị cao quý nhất của cuộc thi “Hoa hậu Doanh nhân Châu Á 2025”. Ngoài ngôi vị cao quý nhất, thí sinh Ban Thị Thu còn giành được 2 giải phụ: Người đẹp công sở, Người đẹp tài năng. Hiện chị Thu đang là Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần nhân lực Quốc tế Trường Thịnh.

Ban tổ chức chụp hình cùng tân Hoa hậu, Á hậu và các người đẹp tham gia đêm chung kết. Ảnh: Team Bình Nguyễn

Ban tổ chức cuộc thi “Hoa hậu Doanh nhân Châu Á 2025” đã trao các danh hiệu cho những gương mặt tiêu biểu hội tụ đủ các yếu tố nhan sắc, trí tuệ và bản lĩnh của nữ doanh nhân thời đại mới. Trong đó, danh hiệu Hoa hậu nhân ái được trao cho thí sinh Trần Thị Phương (tỉnh Ninh Bình).

Ban tổ chức cũng trao danh hiệu Á hậu 1 cho thí sinh Đinh Thị Hiệp (TP. Đà Nẵng); Á hậu 2 cho các thí sinh: Nguyễn Hương Giang (TP. Hà Nội), Nguyễn Kim Ngọc (TP. Hà Nội); Á hậu 3 được trao cho các thí sinh: Phạm Thị Lan (TP. Hà Nội), Phan Thị Ánh Nga (TP. Hà Nội) và Đỗ Thị Phương Liên (tỉnh Ninh Bình).

Ban tổ chức trao danh hiệu Á hậu 1 cho thí sinh Đinh Thị Hiệp (TP. Đà Nẵng). Ảnh: M.N

Bên cạnh các danh hiệu chính, Ban tổ chức cũng vinh danh nhiều thí sinh ở các hạng mục giải thưởng phụ, nhằm ghi nhận nỗ lực và dấu ấn riêng của từng người đẹp trong suốt hành trình dự thi.

Các giải thưởng phụ bao gồm: Người đẹp truyền thông-thí sinh Nguyễn Hương Giang (TP. Hà Nội); Người đẹp hình thể-thí sinh Đinh Thị Hiệp (TP. Đà Nẵng); Người đẹp áo dài-thí sinh Nguyễn Kim Ngọc (TP. Hà Nội); Người đẹp dạ hội và Người đẹp được yêu thích nhất-thí sinh Trần Thị Phương (tỉnh Ninh Bình); Người đẹp thân thiện-Lê Thị Bích Phượng (tỉnh Thanh Hóa).

Cùng với đó, tại đêm chung kết, khán giả còn được xem các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, sôi động do các ca sĩ nổi tiếng: Ngọc Sơn, Quách Tuấn Du, Sang Nakun… thể hiện.

Đông đảo khán giả đến xem, cổ vũ cho các thí sinh tại đêm chung kết. Ảnh: M.N

Đặc biệt, trong đêm chung kết, Ban tổ chức, thí sinh cùng khán giả đã tham gia hoạt động quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão lũ được 54.460.000 đồng; riêng danh ca-nhạc sĩ Ngọc Sơn ủng hộ 100 triệu đồng.

Tổng số tiền này được Ban tổ chức chuyển đến Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai để gửi tặng đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão, lũ nhằm lan tỏa tinh thần nhân ái và trách nhiệm cộng đồng.