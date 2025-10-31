(GLO)- Vào lúc 19 giờ ngày 31-10, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai sẽ livestream chung kết cuộc thi “Hoa hậu Doanh nhân châu Á 2025” trên các nền tảng số.

Theo đó, chung kết cuộc thi “Hoa hậu Doanh nhân châu Á 2025” sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn).

Các thí sinh tham gia chương trình tổng duyệt chung kết cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân châu Á 2025. Ảnh: M.N

Vòng chung kết quy tụ 18 thí sinh xuất sắc, tranh tài qua các phần trình diễn trang phục: áo dài, công sở và dạ hội. Các thí sinh xuất sắc nhất sẽ được Ban tổ chức chọn tham gia phần thi ứng xử.

Ban tổ chức sẽ trao các danh hiệu Hoa hậu, Á hậu 1, Á hậu 2, Á hậu 3 cùng các giải phụ như: Hoa hậu nhân ái, Hoa hậu đại sứ, Hoa hậu toàn năng châu Á nhằm tôn vinh vẻ đẹp, tài năng và bản lĩnh của nữ doanh nhân thời đại mới.

Đặc biệt, trong đêm chung kết, Ban tổ chức và các thí sinh sẽ tham gia hoạt động quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão, lũ nhằm lan tỏa tinh thần nhân ái và trách nhiệm cộng đồng.

Vòng chung kết cuộc thi cũng sẽ được livestream trên các nền tảng số của Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai:

