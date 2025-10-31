Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Tổng duyệt chương trình chung kết cuộc thi “Hoa hậu Doanh nhân châu Á 2025”

(GLO)- Tối 30-10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn) đã diễn ra chương trình tổng duyệt chung kết cuộc thi “Hoa hậu Doanh nhân châu Á 2025”.

Các thí sinh tham gia chương trình tổng duyệt, chuẩn bị cho đêm chung kết cuộc thi “Hoa hậu Doanh nhân châu Á 2025” diễn ra vào tối 31-10. Ảnh: M.N

Theo đó, 18 thí sinh lọt vào vòng chung kết cuộc thi sẽ trình diễn các loại trang phục như: áo dài, công sở, dạ hội. Ban tổ chức sẽ chọn các thí sinh xuất sắc nhất vào tham gia phần thi ứng xử.

Sau các phần thi, Ban tổ chức sẽ trao các giải: Hoa hậu, Á hậu 1, Á hậu 2, Á hậu 3 cho các thí sinh xuất sắc nhất. Đồng thời, Ban tổ chức dự kiến trao các giải phụ: Hoa hậu nhân ái, Hoa hậu đại sứ, Hoa hậu toàn năng châu Á.

Theo thông tin từ Ban Tổ chức cuộc thi, thí sinh đăng quang “Hoa hậu Doanh nhân châu Á 2025” sẽ được nhận vương miện, cúp lưu niệm, quyền trượng, bằng chứng nhận và nhiều phần thưởng giá trị.

Ngoài ra, chương trình còn có sự góp mặt của nhiều ca sĩ và vũ đoàn nổi tiếng trong cả nước, mang đến không khí sôi động và hấp dẫn cho đêm chung kết. Vé vào cửa xem đêm chung kết hoàn toàn miễn phí, tạo điều kiện để khán giả vào xem và cổ vũ.

Một tiết mục múa sẽ được biểu diễn tại đêm chung kết cuộc thi “Hoa hậu Doanh nhân châu Á 2025”. Ảnh: M.N

Tại đêm chung kết, Ban tổ chức và thí sinh sẽ tham gia ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão lũ, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái vì cộng đồng.

Đêm chung kết cuộc thi “Hoa hậu Doanh nhân châu Á 2025” sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ tối 31-10 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai. Chương trình sẽ được livestream trên các nền tảng số của Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai.

