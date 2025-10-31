Bà Trần Thị Thanh Tuyền được chỉ định giữ chức Chủ tịch Hội LHPN phường Hội Phú

(GLO)- Chiều 31-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai) tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Bà Trần Thị Thanh Tuyền được chỉ định giữ chức Chủ tịch Hội LHPN phường.

Dự Đại hội có bà Nguyễn Thanh Hương-Ủy viên Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh; ông Võ Phúc Ánh-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; đại diện lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hội Phú cùng 113 đại biểu đại diện cho 9.117 hội viên phụ nữ của phường.

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: M.C

Hội LHPN phường Hội Phú hiện có hơn 9.000 hội viên sinh hoạt tại 27 chi hội, trong đó gần 20% hội viên là người dân tộc thiểu số. Nhiệm kỳ qua, Hội LHPN phường đã đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức hội vững mạnh.

Hội vận động các tầng lớp phụ nữ tích cực tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động như: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức “tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”... góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.

Hội LHPN phường cũng thành lập “CLB tiết kiệm 5-10 triệu đồng", các mô hình “Hũ gạo tiết kiệm”, “Trồng cây ăn trái, cải tạo vườn tạp”, “Đàn bò sinh sản”...; qua đó, giúp 27 hộ nghèo, cận nghèo thoát nghèo bằng nhiều hình thức như: hỗ trợ bò sinh sản, chăn nuôi heo, gà, hỗ trợ cây con giống.

Ngoài ra, Hội tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh cho hội viên vay vốn với tổng dư nợ trên 25 tỷ đồng; Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh cho hội viên vay trên 1,5 tỷ đồng.

Đại diện Hội LHPN tỉnh Gia Lai tặng quà chúc mừng Đại hội. Ảnh: M.C

Trong nhiệm kỳ, Hội đã giới thiệu 40 hội viên ưu tú cho Đảng xem xét, có 21 chị được kết nạp Đảng. Đến nay, chi hội trưởng là đảng viên đạt tỷ lệ 77%.

Đại hội đã thảo luận, thống nhất đề ra 6 nhóm chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2025-2030.

Trong đó, phấn đấu hàng năm giúp từ 1-2 hộ phụ nữ nghèo hoặc cận nghèo vươn lên thoát nghèo, ưu tiên hộ phụ nữ nghèo dân tộc thiểu số; có 90% trở lên hộ gia đình hội viên đạt tiêu chí “Gia đình văn hóa”, trong đó ít nhất 70% đạt tiêu chí gia đình “5 có, 3 sạch”; 80% phụ nữ khuyết tật được hỗ trợ bằng nhiều hình thức khác nhau; 80% hội viên có kỹ năng số cơ bản; có 90% chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…

Ban Chấp hành Hội LHPN phường Hội Phú khóa I ra mắt Đại hội. Ảnh: M.C

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy ban Kiểm tra Hội LHPN phường khóa I; danh sách đại biểu dự Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Ban Chấp hành Hội LHPN phường gồm 34 đồng chí; bà Trần Thị Thanh Tuyền được chỉ định giữ chức Chủ tịch Hội LHPN phường.