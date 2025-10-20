Phụ nữ phường Hội Phú tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam

(GLO)- Hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2025), Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên tham gia.

Cán bộ, hội viên phụ nữ phường Hội Phú dâng hoa tại Đền tưởng niệm liệt sĩ Hội Phú.

﻿Ảnh: Minh Chí

Ngày 19-10, Hội LHPN phường Hội Phú tổ chức dâng hương, dâng hoa tại Đền tưởng niệm liệt sĩ Hội Phú nhằm bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Ngay sau đó, các hội viên đồng loạt tham gia màn đồng diễn dân vũ thể thao tại Quảng trường Đại đoàn Kết, tạo nên không khí sôi nổi, tươi vui, lan tỏa tinh thần "khỏe để đẹp, đẹp để tự tin" của phụ nữ thời đại mới.

Đại diện Hội LHPN phường Hội Phú trao quà cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Minh Chí

Trước đó, các chi hội trực thuộc đã triển khai nhiều phần việc ý nghĩa hướng về cộng đồng như: trao tặng 15 suất quà (200.000 đồng/suất) cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Bắc và Bắc Trung Bộ khắc phục hậu quả do bão số 10 và số 11 với tổng số tiền gần 95 triệu đồng.

Cán bộ, hội viên phụ nữ phường Hội Phú quyên góp ủng hộ đồng bào miền Bắc và Bắc Trung Bộ khắc phục hậu quả do bão số 10 và số 11. Ảnh: Minh Chí

Bên cạnh đó, các chi hội còn tổ chức tọa đàm, giao lưu văn hóa-văn nghệ, sinh hoạt chuyên đề nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam.