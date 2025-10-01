Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Ấm áp chương trình ca múa nhạc và chúc thọ hội viên Câu lạc bộ Hưu trí Quy Nhơn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HUỲNH VỸ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)-Sáng 1-10, tại Câu lạc bộ (CLB) Hưu trí Quy Nhơn (phường Quy Nhơn), Ban Chủ nhiệm CLB đã tổ chức chương trình ca múa nhạc chào mừng Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1-10).

Chương trình do các hội viên CLB Hưu trí và Đoàn Ca kịch bài chòi (Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh) biểu diễn, mang đến nhiều tiết mục đặc sắc như: Tốp ca nam nữ Vươn khơi bám biển, múa Hồn Việt, tam ca Tiếng trống Paranưng, độc tấu biểu diễn đàn nhị, hô hát bài chòi cổ, trích đoạn Nữ tướng Bùi Thị Xuân

cau-lac-bo-huu-tri-quy-nhon-4.jpg
Tiết mục tam ca Tiếng trống Paranưng. Ảnh: H.V
cau-lac-bo-huu-tri-quy-nhon-1.jpg
Giai điệu thêm sâu lắng qua tiết mục độc tấu đàn nhị. Ảnh: H.V

Dịp này, CLB Hưu trí Quy Nhơn đã chúc thọ cho 20 hội viên tròn 75 và 80 tuổi, thể hiện sự quan tâm, trân trọng và ghi nhận những đóng góp của các bậc cao niên.

cau-lac-bo-huu-tri-quy-nhon-5.jpg
CLB Hưu trí Quy Nhơn trao quà, chúc thọ đến các hội viên. Ảnh: H.V

Hoạt động mang đến niềm vui tinh thần, gắn kết hội viên trong CLB, đồng thời động viên người cao tuổi tiếp tục phát huy tinh thần "sống vui, sống khỏe, sống có ích" trong gia đình và xã hội.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Gia Lai kiến nghị điều chỉnh mức hưởng BHYT 100% cho đối tượng hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng

Gia Lai kiến nghị điều chỉnh mức hưởng BHYT 100% cho đối tượng hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng

(GLO)- Ngày 13-9, UBND tỉnh Gia Lai có Công văn số 3416/UBND-KGVX về việc áp dụng chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) đối với một số đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh. Trong đó, đề nghị điều chỉnh chính sách theo hướng thống nhất áp dụng một mức hưởng BHYT là 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho toàn bộ đối tượng hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng.

Có thể bạn quan tâm

Màn múa lân đặc sắc tại chương trình "Vui hội Trung thu" dành cho các em nhỏ. Ảnh: Vũ Chi

Trung thu ấm áp đến sớm với trẻ em nghèo Ayun Pa

Xã hội

(GLO)- Trong không khí rộn ràng của mùa Tết Trung thu 2025, ngày 27-9, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với chùa Pháp Đạt (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức chương trình “Phiên chợ 0 đồng-Vui hội Trung thu” với nhiều hoạt động thiết thực dành cho trẻ em và hộ nghèo địa phương.

Tổ hiến máu tình nguyện Thiện Chánh 2 thường xuyên tham gia hiến máu tình nguyện.

Tổ hiến máu tình nguyện khu phố Thiện Chánh 2: Một tấm lòng, nhiều giọt máu hồng

Xã hội

(GLO)-Từ năm 2016, Tổ hiến máu tình nguyện khu phố Thiện Chánh 2 (phường Hoài Nhơn Bắc) với 15 thành viên nòng cốt đã góp hàng chục đơn vị máu, nhiều lần kịp thời hiến đột xuất, cứu sống bệnh nhân. Không chỉ cho máu, tổ còn vận động hàng trăm triệu đồng giúp người bệnh khó khăn trang trải viện phí.

Trao tặng 1.000 suất quà trung thu cho trẻ em xã Ia Chía

Trao 1.000 suất quà trung thu cho trẻ em xã Ia Chía

Đời sống

(GLO)- Chiều 28-9, tại Trường Tiểu học Cù Chính Lan (xã Ia Chía), Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hội Phú phối hợp với Hội Phụ nữ cơ quan Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, UBND xã Ia Chía và Đồn Biên phòng Ia Chía tổ chức Chương trình “Biên cương-Đêm hội trăng rằm”.

Nẻo về nguồn cội của Yến

Nẻo về nguồn cội của Yến

Xã hội

(GLO)- Sau những thành công nơi phố thị, nữ kiến trúc sư 9X Hoàng Như Yến vẫn thường xuyên trở về quê nhà xã Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) để xây trường học, nuôi trẻ mồ côi, khó khăn và tiếp sức phụ nữ vùng khó.

Easy English: Lớp tiếng Anh miễn phí giữa phố núi

Easy English: Lớp tiếng Anh miễn phí giữa phố núi

Xã hội

(GLO)- Không thu học phí, không áp lực điểm số, lớp tiếng Anh miễn phí Easy English ở phố núi Gia Lai vẫn duy trì đều đặn hơn hai năm qua. Lớp học trở thành điểm hẹn cộng đồng, nơi ngoại ngữ được sẻ chia và niềm tin học tập lan tỏa.

Người dân vùng "rốn lũ" thôn Vinh Quang 2 (xã Tuy Phước Đông) được chính quyền địa phương thực tập các phương án, kỹ năng cứu nạn khi có mưa lũ xảy ra. Ảnh: T.L

Gia Lai: Người dân vùng “rốn lũ” chủ động ứng phó với thiên tai

Đời sống

(GLO)- Hằng năm, mưa bão và ngập lụt thường xuyên đe dọa các xã vùng trũng phía Ðông tỉnh Gia Lai. Trước tình hình đó, người dân đã chủ động dự trữ lương thực, chuẩn bị phương tiện, xây dựng chuồng trại kiên cố và thực hiện phương châm “4 tại chỗ” để sẵn sàng ứng phó với thiên tai.

Hội Liên hiệp phụ nữ xã Ia Pnôn thường xuyên thăm hỏi, động viên hội viên phụ nữ lúc khó khăn. Ảnh: Hồng Thương

Phụ nữ vùng biên Gia Lai xung kích đi đầu

Đời sống

(GLO)- Ở các xã biên giới tỉnh Gia Lai, phụ nữ không chỉ tham gia giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền mà còn là lực lượng xung kích trong các phong trào xây dựng nông thôn mới, để lại dấu ấn rõ nét trong đời sống cộng đồng và công tác biên giới.

null