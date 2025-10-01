Ấm áp chương trình ca múa nhạc và chúc thọ hội viên Câu lạc bộ Hưu trí Quy Nhơn

(GLO)-Sáng 1-10, tại Câu lạc bộ (CLB) Hưu trí Quy Nhơn (phường Quy Nhơn), Ban Chủ nhiệm CLB đã tổ chức chương trình ca múa nhạc chào mừng Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1-10).

Chương trình do các hội viên CLB Hưu trí và Đoàn Ca kịch bài chòi (Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh) biểu diễn, mang đến nhiều tiết mục đặc sắc như: Tốp ca nam nữ Vươn khơi bám biển, múa Hồn Việt, tam ca Tiếng trống Paranưng, độc tấu biểu diễn đàn nhị, hô hát bài chòi cổ, trích đoạn Nữ tướng Bùi Thị Xuân…

Tiết mục tam ca Tiếng trống Paranưng. Ảnh: H.V

Giai điệu thêm sâu lắng qua tiết mục độc tấu đàn nhị. Ảnh: H.V

Dịp này, CLB Hưu trí Quy Nhơn đã chúc thọ cho 20 hội viên tròn 75 và 80 tuổi, thể hiện sự quan tâm, trân trọng và ghi nhận những đóng góp của các bậc cao niên.

CLB Hưu trí Quy Nhơn trao quà, chúc thọ đến các hội viên. Ảnh: H.V

Hoạt động mang đến niềm vui tinh thần, gắn kết hội viên trong CLB, đồng thời động viên người cao tuổi tiếp tục phát huy tinh thần "sống vui, sống khỏe, sống có ích" trong gia đình và xã hội.