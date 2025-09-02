Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai ngày mới Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh

Gia Lai News

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Ấm lòng người cao tuổi trước thềm Quốc khánh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN MUỘI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Trước thềm Quốc khánh 2-9, hàng ngàn người cao tuổi trong tỉnh lần đầu tiên đón nhận trợ cấp hưu trí xã hội theo Luật Bảo hiểm xã hội 2024, mở ra thêm một điểm tựa an sinh bền vững cho tuổi già.

Những ngày cuối tháng 8, không khí tại các điểm chi trả trợ cấp bảo trợ xã hội trong tỉnh trở nên ấm áp và rộn ràng hơn thường lệ. Hàng ngàn người cao tuổi lần đầu tiên được nhận chế độ trợ cấp hưu trí xã hội theo quy định mới của Luật BHXH năm 2024, có hiệu lực từ ngày 1-7-2025.

2.jpg
Người cao tuổi nhận tiền trợ cấp hưu trí xã hội tại Bưu cục An Nhơn vào sáng 29-8. Ảnh: Nguyễn Muội

Theo quy định, chế độ trợ cấp hưu trí xã hội áp dụng cho người từ đủ 75 tuổi trở lên không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp Bảo hiểm xã hội (BHXH) hằng tháng; đồng thời mở rộng cho nhóm từ 70 đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo, chưa có nguồn trợ cấp thường xuyên. Mức trợ cấp cố định là 500.000 đồng/người/tháng.

Sáng 29-8, tại Bưu cục An Nhơn, nhiều cụ ông, cụ bà phấn khởi khi lần đầu được nhận tiền trợ cấp hưu trí xã hội. Cầm trong tay số tiền trợ cấp tháng 7 và tháng 8, ông Nguyễn Thế (71 tuổi, khu phố Kim Châu, phường Bình Định) bày tỏ: “Là hộ cận nghèo, tôi được nhận chính sách sớm hơn vài năm so với nhiều ông, bà cao tuổi khác. Đây là niềm vui của tôi, là sự quan tâm của Nhà nước”.

1.jpg
Ông Nguyễn Thế lần đầu tiên sở hữu cuốn sổ theo dõi nhận tiền bảo trợ xã hội hằng tháng do nhân viên Bưu điện cấp. Ảnh: Nguyễn Muội

Từng nghĩ là phải 80 tuổi thì mới được nhận chế độ trợ cấp dành cho người cao tuổi, song bà Nguyễn Thị Minh Thanh (78 tuổi, phường Bình Định) đã rất phấn khởi ngay từ khi đi thực hiện thủ tục hành chính về trợ cấp hưu trí xã hội trong tháng 7-2025 theo quy định mới. Hôm nay, khi tự tay ký và nhận hỗ trợ, bà Thanh chia sẻ: “Số tiền không lớn, nhưng đều đặn hằng tháng giúp tôi mua thuốc men, chi tiêu sinh hoạt. Quan trọng hơn là chúng tôi thấy mình được quan tâm, không bị bỏ quên”.

3.jpg
Trước thềm Quốc khánh 2-9, hàng ngàn người cao tuổi trong tỉnh đã mang theo căn cước công dân, quyết định nhận trợ cấp hưu trí xã hội do UBND xã, phường cấp đến các điểm chi trả để nhận tiền trợ cấp. Ảnh: Nguyễn Muội

Việc thực thi Luật BHXH 2024 đã mở rộng lưới an sinh xã hội, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với người cao tuổi, nhất là những người không có lương hưu, không có nguồn trợ cấp ổn định. Qua đó, tiếp thêm động lực để người cao tuổi sống khỏe, sống vui, tiếp tục đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ cho con cháu, cộng đồng.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trung đoàn 38 giúp dân bằng những việc làm thiết thực. Ảnh: Ngọc Minh

Trung đoàn 38 giúp dân bằng những việc làm thiết thực

Xã hội

(GLO)- Trung đoàn 38 (Sư đoàn 2, Quân khu 5) đứng chân trên địa bàn xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai. Thông qua các đợt hành hành quân dã ngoại, làm công tác dân vận tại các xã lân cận, đơn vị đã có nhiều hoạt động, việc làm ý nghĩa, thiết thực giúp dân.

Chung tay nâng bước em đến trường

Chung tay nâng bước em đến trường

Từ thiện

(GLO)- Nằm trong chuỗi các hoạt động thiện nguyện, nhiều năm qua, Câu lạc bộ (CLB) Tấm lòng vàng An Khê (phường An Khê, tỉnh Gia Lai) thường xuyên tổ chức chương trình “Cùng em đến trường”, trao rất nhiều suất quà ý nghĩa, thiết thực đến học sinh vùng dân tộc thiểu số.

Gia Lai: Rực rỡ cờ đỏ sao vàng trước thềm đại lễ Quốc khánh

Gia Lai: Rực rỡ cờ đỏ sao vàng trước thềm đại lễ Quốc khánh

Xã hội

(GLO)-Những ngày này, khắp các tuyến đường, góc phố đều rực rỡ cờ đỏ sao vàng. Không ít người dân cũng lựa chọn những bộ trang phục in hình Quốc kỳ như cách thể hiện lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc. Sắc đỏ ấy gợi lên không khí hân hoan, hướng mọi người dân Việt Nam đến ngày Quốc khánh 2-9.

Trao tiền hỗ trợ đợt 3 cho em Ên

Trao tiền hỗ trợ đợt 3 cho em Ên

Từ thiện

(GLO)- Đại diện Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai phối hợp với Báo Sài Gòn Giải Phóng và UBND xã Biển Hồ (tỉnh Gia Lai) đã đến thăm và trao 9 triệu đồng do bạn đọc hỗ trợ đợt 3 cho em Ên (SN 2017, học sinh mồ côi ở làng Ia Gri, xã Biển Hồ) vào chiều 28-8.

Nâng cao minh bạch trong sát hạch lái xe

Chuyển đổi số sát hạch lái xe: Nhanh, minh bạch, thuận tiện

Đời sống

(GLO)- Chỉ sau 2 giờ kết thúc kỳ thi, giấy phép lái xe điện tử đã được cấp trên ứng dụng VNeID. Đây là bước tiến từ quá trình chuyển đổi số mà Phòng Cảnh sát giao thông triển khai trong công tác sát hạch, góp phần nâng cao tính minh bạch, rút ngắn thời gian và tạo thuận lợi cho người dân.

Chủ động phòng cháy từ cơ sở kinh doanh xăng dầu

Cơ sở kinh doanh xăng dầu chủ động phòng ngừa cháy nổ

Đời sống

(GLO)- Với nguy cơ cháy nổ luôn thường trực, các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Gia Lai xác định công tác phòng cháy, chữa cháy là nhiệm vụ then chốt. Sự chủ động từ cơ sở kết hợp kiểm tra, tập huấn nghiêm túc của lực lượng chức năng đã tạo “lá chắn” bảo đảm an toàn trong kinh doanh.

Giữ lửa nghề rèn ở phường An Bình. Ảnh: Ngọc Minh

Giữ lửa nghề rèn ở phường An Bình

Xã hội

(GLO)- Trên địa bàn phường An Bình (tỉnh Gia Lai) có gần chục lò rèn. Để giữ lửa nghề, các lò rèn đã chủ động đầu tư máy móc, trang-thiết bị nhằm đáp ứng nhu cầu sửa chữa, sản xuất nông cụ của người dân và mang lại thu nhập ổn định cho gia đình.

Lan tỏa yêu thương đến cộng đồng

Lan tỏa yêu thương đến cộng đồng

Đời sống

(GLO)- Ngoài làm tốt nhiệm vụ giữ vững trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) còn tích cực triển khai các hoạt động an sinh xã hội, hướng về cộng đồng.

null