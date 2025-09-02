Ấm lòng người cao tuổi trước thềm Quốc khánh

(GLO)- Trước thềm Quốc khánh 2-9, hàng ngàn người cao tuổi trong tỉnh lần đầu tiên đón nhận trợ cấp hưu trí xã hội theo Luật Bảo hiểm xã hội 2024, mở ra thêm một điểm tựa an sinh bền vững cho tuổi già.

Những ngày cuối tháng 8, không khí tại các điểm chi trả trợ cấp bảo trợ xã hội trong tỉnh trở nên ấm áp và rộn ràng hơn thường lệ. Hàng ngàn người cao tuổi lần đầu tiên được nhận chế độ trợ cấp hưu trí xã hội theo quy định mới của Luật BHXH năm 2024, có hiệu lực từ ngày 1-7-2025.

Người cao tuổi nhận tiền trợ cấp hưu trí xã hội tại Bưu cục An Nhơn vào sáng 29-8. Ảnh: Nguyễn Muội

Theo quy định, chế độ trợ cấp hưu trí xã hội áp dụng cho người từ đủ 75 tuổi trở lên không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp Bảo hiểm xã hội (BHXH) hằng tháng; đồng thời mở rộng cho nhóm từ 70 đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo, chưa có nguồn trợ cấp thường xuyên. Mức trợ cấp cố định là 500.000 đồng/người/tháng.

Sáng 29-8, tại Bưu cục An Nhơn, nhiều cụ ông, cụ bà phấn khởi khi lần đầu được nhận tiền trợ cấp hưu trí xã hội. Cầm trong tay số tiền trợ cấp tháng 7 và tháng 8, ông Nguyễn Thế (71 tuổi, khu phố Kim Châu, phường Bình Định) bày tỏ: “Là hộ cận nghèo, tôi được nhận chính sách sớm hơn vài năm so với nhiều ông, bà cao tuổi khác. Đây là niềm vui của tôi, là sự quan tâm của Nhà nước”.

Ông Nguyễn Thế lần đầu tiên sở hữu cuốn sổ theo dõi nhận tiền bảo trợ xã hội hằng tháng do nhân viên Bưu điện cấp. Ảnh: Nguyễn Muội

Từng nghĩ là phải 80 tuổi thì mới được nhận chế độ trợ cấp dành cho người cao tuổi, song bà Nguyễn Thị Minh Thanh (78 tuổi, phường Bình Định) đã rất phấn khởi ngay từ khi đi thực hiện thủ tục hành chính về trợ cấp hưu trí xã hội trong tháng 7-2025 theo quy định mới. Hôm nay, khi tự tay ký và nhận hỗ trợ, bà Thanh chia sẻ: “Số tiền không lớn, nhưng đều đặn hằng tháng giúp tôi mua thuốc men, chi tiêu sinh hoạt. Quan trọng hơn là chúng tôi thấy mình được quan tâm, không bị bỏ quên”.

Trước thềm Quốc khánh 2-9, hàng ngàn người cao tuổi trong tỉnh đã mang theo căn cước công dân, quyết định nhận trợ cấp hưu trí xã hội do UBND xã, phường cấp đến các điểm chi trả để nhận tiền trợ cấp. Ảnh: Nguyễn Muội

Việc thực thi Luật BHXH 2024 đã mở rộng lưới an sinh xã hội, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với người cao tuổi, nhất là những người không có lương hưu, không có nguồn trợ cấp ổn định. Qua đó, tiếp thêm động lực để người cao tuổi sống khỏe, sống vui, tiếp tục đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ cho con cháu, cộng đồng.