Gia Lai: Trao giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 115 học viên

(GLO)- Chiều 30-10, tại Hội trường 2-9 (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), đồng chí Võ Thị Thu Hòa-Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh Gia Lai dự lễ bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng do Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh tổ chức.

Tham gia lớp bồi dưỡng có 115 học viên là quần chúng ưu tú thuộc Đảng bộ Sở Y tế và Đảng bộ Công ty Điện lực Gia Lai.

Trong thời gian 3 ngày (từ ngày 28 đến 30-10), các học viên đã được nghiên cứu, học tập các chuyên đề theo quy định như: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh Võ Thị Thu Hòa (thứ 9 từ trái sang) cùng đại diện lãnh đạo Đảng ủy Sở Y tế trao giấy chứng nhận cho các học viên. Ảnh: P.D

Kết thúc khóa học, 100% học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình; trong đó có 15 học viên đạt xuất sắc, 70 học viên đạt loại giỏi, còn lại đạt khá.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh, đồng chí Võ Thị Thu Hòa ghi nhận, biểu dương tinh thần học tập nghiêm túc của các học viên.

Đồng thời, đồng chí mong muốn, mỗi học viên không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực chuyên môn, vận dụng hiệu quả kiến thức đã học vào thực tiễn công tác và cuộc sống.

Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh cũng đề nghị Đảng ủy Sở Y tế và Đảng ủy Công ty Điện lực Gia Lai tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để các quần chúng ưu tú phấn đấu, sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng.