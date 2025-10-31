Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Tin tức

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Gia Lai: Trao giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 115 học viên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG DUNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 30-10, tại Hội trường 2-9 (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), đồng chí Võ Thị Thu Hòa-Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh Gia Lai dự lễ bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng do Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh tổ chức.

Tham gia lớp bồi dưỡng có 115 học viên là quần chúng ưu tú thuộc Đảng bộ Sở Y tế và Đảng bộ Công ty Điện lực Gia Lai.

Trong thời gian 3 ngày (từ ngày 28 đến 30-10), các học viên đã được nghiên cứu, học tập các chuyên đề theo quy định như: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

z7171655149377-5b9e648d1e7e2ecea6ff0adc23fcc933.jpg
Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh Võ Thị Thu Hòa (thứ 9 từ trái sang) cùng đại diện lãnh đạo Đảng ủy Sở Y tế trao giấy chứng nhận cho các học viên. Ảnh: P.D

Kết thúc khóa học, 100% học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình; trong đó có 15 học viên đạt xuất sắc, 70 học viên đạt loại giỏi, còn lại đạt khá.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh, đồng chí Võ Thị Thu Hòa ghi nhận, biểu dương tinh thần học tập nghiêm túc của các học viên.

Đồng thời, đồng chí mong muốn, mỗi học viên không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực chuyên môn, vận dụng hiệu quả kiến thức đã học vào thực tiễn công tác và cuộc sống.

Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh cũng đề nghị Đảng ủy Sở Y tế và Đảng ủy Công ty Điện lực Gia Lai tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để các quần chúng ưu tú phấn đấu, sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu tham dự hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản mới ban hành của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng tại điểm cầu Tỉnh ủy Gia Lai. Ảnh: N.H

Quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản mới về công tác tổ chức xây dựng Đảng

Tin tức

(GLO)- Chiều 29-10, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản mới ban hành của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đồng chí Hoàng Đăng Quang-Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đón tiếp và tặng quà lưu niệm cho các đối tác Thái Lan. Ảnh: T.SỸ

Gia Lai luôn đồng hành cùng các nhà đầu tư Thái Lan

Thời sự

(GLO)- Ngày 23-10, UBND tỉnh phối hợp cùng Tập đoàn Becamex, Công ty CP Becamex Bình Định và Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan tổ chức Hội thảo xúc tiến đầu tư các DN Thái Lan tại tỉnh Gia Lai năm 2025 với chủ đề “Khám phá Gia Lai, Việt Nam–Đột phá Thương mại & Đầu tư”.

Bác sỹ tàu SAR 631 chăm sóc cho thuyền viên Phan Văn Tính. Ảnh Bảo Long.

Tàu SAR 631 cứu ngư dân bị tai nạn lao động trên biển

Xã hội

(GLO)- Tối 20-10, tàu SAR 631 của Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm, Cứu nạn Hàng hải khu vực II đã đưa một ngư dân bị tai nạn lao động trên biển về Hải đoàn 48 Bộ đội Biên phòng để tiếp tục chuyển vào Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai cấp cứu.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tiếp GS Serge Haroche, chủ nhân Giải Nobel Vật lý năm 2012.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tiếp GS Serge Haroche và đoàn các nhà khoa học quốc tế

Thời sự

(GLO)- Sáng 9-10, đồng chí Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp GS Serge Haroche-chủ nhân Giải Nobel Vật lý năm 2012, cùng đoàn các nhà khoa học quốc tế nhân dịp đến dự hội nghị quốc tế “100 năm Vật lý lượng tử” do Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam tổ chức.

Thường trực HĐND tỉnh họp thống nhất nội dung dự kiến Kỳ họp thứ 4 (chuyên đề) và Kỳ họp thường lệ cuối năm 2025

Thường trực HĐND tỉnh họp thống nhất nội dung dự kiến Kỳ họp thứ 4 (chuyên đề) và Kỳ họp thường lệ cuối năm 2025

Tin tức

(GLO)- Sáng 9-10, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp bàn, thống nhất dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 4 (chuyên đề) và Kỳ họp thường lệ cuối năm 2025, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 và xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền.

null