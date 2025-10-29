Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản mới về công tác tổ chức xây dựng Đảng

(GLO)- Chiều 29-10, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản mới ban hành của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đồng chí Hoàng Đăng Quang-Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Ban Tổ chức Trung ương đến các điểm cầu Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương và các Đảng ủy xã, phường trong toàn quốc.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Gia Lai có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan, đơn vị liên quan.

anh-quang-canh-hoi-nghi-tai-diem-cau-tinh-uy-gia-lai.jpg
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Gia Lai. Ảnh: N.H

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương quán triệt nội dung các văn bản mới về công tác tổ chức xây dựng Đảng gồm: Quy định số 365-QĐ/TW ngày 30-8-2025 của Bộ Chính trị về tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và khung tiêu chuẩn chức danh cán bộ, lãnh đạo quản lý các cấp; Quy định số 366-QĐ/TW ngày 30-8-2025 của Bộ Chính trị về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị.

Cùng với đó là Quy định số 367-QĐ/TW ngày 4-9-2025 của Bộ Chính trị về một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng; Quy định số 368-QĐ/TW ngày 8-9-2025 của Bộ Chính trị về danh mục vị trí chức danh, nhóm chức danh, chức vụ lãnh đạo của hệ thống chính trị; Quy định số 377-QĐ/TW ngày 8-10-2025 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, tạm đình chỉ công tác, cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ; Kết luận số 198-KL/TW ngày 8-10-2025 của Bộ Chính trị về chủ trương đánh giá đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị.

cac-dai-bieu-tham-du-hoi-nghi-tai-diem-cau-gia-lai.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Gia Lai. Ảnh: N.H

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp ý kiến liên quan đến các văn bản mới của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng; nêu các thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, đồng thời đề xuất giải pháp tháo gỡ.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung quy định, kết luận của Trung ương Đảng.

Trên cơ sở quy định từ các văn bản, các địa phương, đơn vị cần kịp thời quán triệt đầy đủ trong cán bộ, đảng viên; đồng thời, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.

