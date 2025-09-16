Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện 4 nghị quyết của Bộ Chính trị

(GLO)- Sáng 16-9, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện 4 nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Dự Hội nghị tại điểm cầu chính có Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối tới các điểm cầu trong cả nước với trên 1,2 triệu đại biểu tham dự.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu của tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Anh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các hiệp hội, doanh nghiệp trong tỉnh.

Hội nghị đã nghe giới thiệu các chuyên đề: “Nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 71-NQ/TW, ngày 22-8-2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW"; "Nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 72-NQ/TW, ngày 8-9-2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW"; "Nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 59-NQ/TW về Hội nhập quốc tế trong tình hình mới và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW"; "Nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 70-NQ/TW về Bảo đảm An ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 70-NQ/TW".

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của Hội nghị, khẳng định các nghị quyết được quán triệt hôm nay là sự tiếp nối và bổ sung mạnh mẽ cho "Bộ tứ nghị quyết" chiến lược, tạo nên một chỉnh thể thống nhất, tạo mũi đột phá để hiện thực hóa hai mục tiêu 100 năm, xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, trường tồn và bền vững.

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu: Để bảo đảm chỉ đạo thống nhất, điều phối nhịp nhàng và đến được cơ sở, cần thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương đối với từng nghị quyết hoặc Ban chỉ đạo Trung ương về việc triển khai các nghị quyết của Bộ Chính trị.

Bên cạnh đó, cần xây dựng bảng điều khiển số công khai, cập nhật theo tuần và theo tháng, theo dõi các chỉ số cốt lõi, các nút thắt, tiến độ thực hiện của từng nghị quyết; trách nhiệm của từng cấp ủy đảng, Chính phủ, bộ, ngành, địa phương và của nhân dân. Đồng thời, có thể mời các nhóm chuyên gia độc lập, bộ phận giám định chính sách tham gia thẩm định giải pháp, đánh giá, phản biện khách quan.

Thời gian tới, Tổng Bí thư đề nghị các bộ, ngành, địa phương, mỗi đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên bắt tay ngay vào việc với tinh thần "nói đi đôi với làm", "việc hôm nay không để ngày mai". Tinh thần là người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về kết quả, không đùn đẩy, không né tránh. Từng quý, từng năm, thực hiện kiểm điểm nghiêm túc, công khai minh bạch, khen thưởng xứng đáng người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; đồng thời xử lý nghiêm sai phạm, tiêu cực.

Tổng Bí thư cũng cho rằng con đường phía trước còn nhiều việc phải làm, nhiều thách thức phải vượt qua, do đó cần dựa vào sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vào trí tuệ, bản lĩnh của đội ngũ cán bộ, đảng viên; vào khát vọng của thế hệ trẻ; vào sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp; vào sức sáng tạo của nhân dân.

Vì vậy, khi 4 nghị quyết khi được triển khai quyết liệt, đồng bộ sẽ bồi đắp thêm những động lực mới, tạo xung lực mạnh mẽ để ta bứt phá, thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược, làm cho đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, nhân dân ta ngày càng hạnh phúc.