190 giảng viên, cán bộ Đoàn, Hội tỉnh Gia Lai tham gia bồi dưỡng lý luận chính trị

PHÚ HÒA
(GLO)- Sáng 30-10, tại Hội trường Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã khai mạc khóa bồi dưỡng kiến thức lý luận chính trị năm 2025 cho giảng viên, giáo viên, các bộ Đoàn, Hội tại các cơ sở giáo dục.

Tại Gia Lai, hội nghị được kết nối đến 2 điểm cầu thuộc phường Quy Nhơn và phường Pleiku, với sự tham dự của 190 đại biểu là giảng viên, giáo viên giảng dạy lý luận chính trị; cán bộ phụ trách công tác học sinh, sinh viên; Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh.

tuyen-giao-1.jpg
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu phường Quy Nhơn. Ảnh: Thanh Sáng

Khóa bồi dưỡng diễn ra trong 2 ngày (30 và 31-10) với nhiều chuyên đề trọng tâm do các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành trình bày, như: tiếp tục hoàn thiện lý luận về đường lối đổi mới của Đảng trong kỷ nguyên phát triển mới; đội ngũ giảng viên, giáo viên giảng dạy lý luận chính trị với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh mới.

Cùng với đó là nhận diện, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh mới; công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa cho học sinh, sinh viên hiện nay; những luận điểm sáng tạo của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Ngoài ra còn có chuyên đề về đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập học phần tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với ứng dụng công nghệ thông tin; thông tin về những chủ trương chiến lược, trọng yếu của Bộ Chính trị nhằm góp phần thực hiện thắng lợi 2 mục tiêu 100 năm trong kỷ nguyên phát triển giàu mạnh và thịnh vượng của dân tộc.

Khóa bồi dưỡng là dịp để đội ngũ giảng viên, giáo viên và cán bộ Đoàn, Hội cập nhật kịp thời các chủ trương, định hướng lớn của Đảng; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn và kỹ năng tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ trong giai đoạn phát triển mới.

Qua đó, góp phần xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ trẻ vững vàng về tư tưởng, gương mẫu trong hành động, có năng lực thích ứng với yêu cầu đổi mới giáo dục và phát triển bền vững đất nước.

Các đại biểu tham dự hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản mới ban hành của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng tại điểm cầu Tỉnh ủy Gia Lai. Ảnh: N.H

Quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản mới về công tác tổ chức xây dựng Đảng

(GLO)- Chiều 29-10, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản mới ban hành của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đồng chí Hoàng Đăng Quang-Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đón tiếp và tặng quà lưu niệm cho các đối tác Thái Lan. Ảnh: T.SỸ

Gia Lai luôn đồng hành cùng các nhà đầu tư Thái Lan

(GLO)- Ngày 23-10, UBND tỉnh phối hợp cùng Tập đoàn Becamex, Công ty CP Becamex Bình Định và Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan tổ chức Hội thảo xúc tiến đầu tư các DN Thái Lan tại tỉnh Gia Lai năm 2025 với chủ đề “Khám phá Gia Lai, Việt Nam–Đột phá Thương mại & Đầu tư”.

Bác sỹ tàu SAR 631 chăm sóc cho thuyền viên Phan Văn Tính. Ảnh Bảo Long.

Tàu SAR 631 cứu ngư dân bị tai nạn lao động trên biển

(GLO)- Tối 20-10, tàu SAR 631 của Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm, Cứu nạn Hàng hải khu vực II đã đưa một ngư dân bị tai nạn lao động trên biển về Hải đoàn 48 Bộ đội Biên phòng để tiếp tục chuyển vào Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai cấp cứu.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tiếp GS Serge Haroche, chủ nhân Giải Nobel Vật lý năm 2012.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tiếp GS Serge Haroche và đoàn các nhà khoa học quốc tế

(GLO)- Sáng 9-10, đồng chí Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp GS Serge Haroche-chủ nhân Giải Nobel Vật lý năm 2012, cùng đoàn các nhà khoa học quốc tế nhân dịp đến dự hội nghị quốc tế “100 năm Vật lý lượng tử” do Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam tổ chức.

Thường trực HĐND tỉnh họp thống nhất nội dung dự kiến Kỳ họp thứ 4 (chuyên đề) và Kỳ họp thường lệ cuối năm 2025

Thường trực HĐND tỉnh họp thống nhất nội dung dự kiến Kỳ họp thứ 4 (chuyên đề) và Kỳ họp thường lệ cuối năm 2025

(GLO)- Sáng 9-10, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp bàn, thống nhất dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 4 (chuyên đề) và Kỳ họp thường lệ cuối năm 2025, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 và xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền.

