190 giảng viên, cán bộ Đoàn, Hội tỉnh Gia Lai tham gia bồi dưỡng lý luận chính trị

(GLO)- Sáng 30-10, tại Hội trường Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã khai mạc khóa bồi dưỡng kiến thức lý luận chính trị năm 2025 cho giảng viên, giáo viên, các bộ Đoàn, Hội tại các cơ sở giáo dục.

Tại Gia Lai, hội nghị được kết nối đến 2 điểm cầu thuộc phường Quy Nhơn và phường Pleiku, với sự tham dự của 190 đại biểu là giảng viên, giáo viên giảng dạy lý luận chính trị; cán bộ phụ trách công tác học sinh, sinh viên; Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu phường Quy Nhơn. Ảnh: Thanh Sáng

Khóa bồi dưỡng diễn ra trong 2 ngày (30 và 31-10) với nhiều chuyên đề trọng tâm do các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành trình bày, như: tiếp tục hoàn thiện lý luận về đường lối đổi mới của Đảng trong kỷ nguyên phát triển mới; đội ngũ giảng viên, giáo viên giảng dạy lý luận chính trị với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh mới.

Cùng với đó là nhận diện, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh mới; công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa cho học sinh, sinh viên hiện nay; những luận điểm sáng tạo của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Ngoài ra còn có chuyên đề về đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập học phần tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với ứng dụng công nghệ thông tin; thông tin về những chủ trương chiến lược, trọng yếu của Bộ Chính trị nhằm góp phần thực hiện thắng lợi 2 mục tiêu 100 năm trong kỷ nguyên phát triển giàu mạnh và thịnh vượng của dân tộc.

Khóa bồi dưỡng là dịp để đội ngũ giảng viên, giáo viên và cán bộ Đoàn, Hội cập nhật kịp thời các chủ trương, định hướng lớn của Đảng; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn và kỹ năng tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ trong giai đoạn phát triển mới.

Qua đó, góp phần xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ trẻ vững vàng về tư tưởng, gương mẫu trong hành động, có năng lực thích ứng với yêu cầu đổi mới giáo dục và phát triển bền vững đất nước.