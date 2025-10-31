Tháo gỡ "điểm nghẽn" để kinh tế tư nhân phát triển

(GLO)- Hướng tới Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Ðảng, với sự tâm huyết và tinh thần trách nhiệm cao, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, đại diện nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã trong tỉnh Gia Lai đặc biệt quan tâm đóng góp ý kiến về vấn đề phát triển kinh tế tư nhân.

Nghiên cứu kỹ lưỡng dự thảo các văn kiện trình Đại hội, đồng chí Trần Văn Nhẫn-nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Ngân sách của Quốc hội khóa IX, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định (cũ) nhìn nhận: Dự thảo đặt ra các mục tiêu phát triển kinh tế chủ yếu giai đoạn 2026-2030 với tầm nhìn đầy khát vọng.

Trong đó, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân từ 10%/năm trở lên; GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500 USD; tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo đạt khoảng 28% GDP; tỷ trọng kinh tế số đạt khoảng 30%.

Để hiện thực hóa mục tiêu đầy thách thức đó, Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4-5-2025 của Ban Chấp hành Trung ương về phát triển kinh tế tư nhân được xác định là một trong những đột phá đưa đất nước vào kỷ nguyên mới.

Đồng chí Trần Văn Nhẫn-nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Ngân sách của Quốc hội khóa IX, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định (cũ) bày tỏ sự tin tưởng vào sự phát triển đột phá của kinh tế tư nhân. Ảnh: P.L

Tại diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam tổ chức vào tháng 9-2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã bày tỏ sự tin tưởng vào sự phát triển đột phá của kinh tế tư nhân trong tương lai; chỉ rõ các nhiệm vụ cụ thể và giải pháp mà Chính phủ đang và sẽ triển khai để tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển.

“Trong nhiệm kỳ mới, Đảng ta cần tiếp tục điều chỉnh, tháo gỡ điểm nghẽn về cơ chế, chính sách và thủ tục hành chính; chú trọng thu hút nhân tài. Đồng thời, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; xây dựng, nhân rộng các mô hình kinh tế mới để góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trên các lĩnh vực, thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển”-ông Nhẫn đề xuất.

Chia sẻ góc nhìn của giới doanh nhân, anh Vũ Hồng Quân-Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Bình Định-nhấn mạnh: Trong dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đã chỉ rõ: “Khơi dậy mạnh mẽ truyền thống yêu nước, khát vọng phát triển, tinh thần đoàn kết, ý chí tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường; phát huy sức mạnh văn hóa, con người thành nguồn lực nội sinh và động lực mạnh mẽ cho sự phát triển”.

Vì vậy, tinh thần này cần được quán triệt sâu hơn trong chính sách phát triển kinh tế tư nhân, coi đội ngũ doanh nhân, đặc biệt là doanh nhân trẻ là lực lượng tiên phong của tinh thần tự cường dân tộc trong thời kỳ mới.

Anh Vũ Hồng Quân (thứ 6 từ trái sang)-Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Bình Định-mong muốn có nhiều cơ chế, chính sách tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân phát triển. Ảnh: NVCC

Theo anh Quân, dự thảo văn kiện cần tiếp tục làm rõ hơn mối quan hệ giữa đổi mới mô hình tăng trưởng nhanh và phát triển bền vững, nhất là trong bối cảnh các động lực tăng trưởng truyền thống đang suy giảm, trong khi yêu cầu chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và chuyển đổi năng lượng ngày càng cấp thiết.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và cạnh tranh gay gắt, việc phát huy nội lực cần được nhìn nhận không chỉ ở khía cạnh vốn, lao động, mà quan trọng hơn là ở năng lực làm chủ công nghệ, quản trị, và đổi mới sáng tạo của khu vực tư nhân.

Anh Quân đề xuất: Văn kiện cần làm rõ hơn vai trò của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số như trụ cột của năng lực tự chủ chiến lược quốc gia, thay vì chỉ là công cụ hỗ trợ tăng trưởng.

Cùng với đó, cần nhấn mạnh đổi mới sáng tạo là năng lực nội sinh của nền kinh tế, lấy doanh nghiệp làm trung tâm và doanh nhân trẻ làm lực lượng tiên phong trong tiếp cận, ứng dụng, phát triển công nghệ mới.

Việc phát huy sức sáng tạo của doanh nghiệp tư nhân và các trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia, địa phương nên được nhìn nhận như mạng lưới kết nối tri thức và công nghệ, góp phần củng cố năng lực cạnh tranh quốc gia trên nền tảng khoa học công nghệ hiện đại.

“Trên cơ sở các hạn chế về thể chế đã được nêu trong văn kiện, cần tiếp tục hoàn thiện thể chế quản lý khoa học công nghệ theo hướng kiến tạo phát triển, bảo đảm hài hòa giữa vai trò quản lý của Nhà nước và quyền tự chủ sáng tạo của doanh nghiệp, tạo môi trường minh bạch, thuận lợi để khuyến khích sáng tạo, gắn kết trách nhiệm và hiệu quả thực thi”-anh Quân góp ý.

Đồng quan điểm, anh Thái Nguyễn Trung Thành-Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX Nông nghiệp và Thương mại dịch vụ Gia Lai-mong muốn: “Muốn thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển bền vững, cần hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ; tăng cường kết nối doanh nghiệp với các tổ chức tài chính.

Quan trọng hơn cả là phải tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, bình đẳng thì mới thu hút đầu tư, tạo thuận lợi cho các thành phần kinh tế tư nhân phát triển thực chất”.