Tâm huyết và trách nhiệm

(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo quán triệt, triển khai nghiêm túc việc lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với dự thảo các văn kiện trình Ðại hội XIV của Ðảng.

Công tác này được thực hiện bài bản, đồng bộ, phát huy tinh thần trách nhiệm, tâm huyết của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Trên cơ sở chỉ đạo chung, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã ban hành văn bản hướng dẫn, làm căn cứ để các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể xây dựng kế hoạch, tổ chức lấy ý kiến rộng rãi.

Việc tuyên truyền nội dung các dự thảo văn kiện được đẩy mạnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời phát huy các kênh truyền thông số, các mô hình tuyên truyền mới nhằm lan tỏa những điểm mới, những nội dung trọng tâm của dự thảo.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai lấy ý kiến góp ý dự thảo các văn kiện, báo cáo chính trị trình đại hội Đảng các cấp. Ảnh: M.Q

Cùng với công tác tuyên truyền, nhiều hội nghị, hội thảo, tọa đàm, diễn đàn được tổ chức ở tất cả các cấp, tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên và nhân dân thảo luận dân chủ, bày tỏ chính kiến, đề xuất giải pháp. Nhờ đó, việc góp ý văn kiện trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thu hút đông đảo quần chúng tham gia.

Theo bà Hồ Thị Kim Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức 2 hội nghị lấy ý kiến và gửi gần 400 bộ tài liệu dự thảo văn kiện đến cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên, ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh, đại diện đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo, nhân sĩ, trí thức.

Các tổ chức thành viên của Mặt trận trên toàn tỉnh đã triển khai 415 hội nghị với gần 60.000 người tham dự, thu hút 2.835 ý kiến trực tiếp và 540 ý kiến bằng văn bản. Những số liệu này cho thấy tinh thần trách nhiệm cao, sự quan tâm sâu sắc của nhân dân đối với các văn kiện trình Đại hội.

Tại các hội nghị, cán bộ, đảng viên và nhân dân đã thảo luận sôi nổi, tâm huyết, trách nhiệm, tập trung vào những vấn đề lớn nêu trong dự thảo. Đa số ý kiến thống nhất đánh giá các văn kiện được chuẩn bị công phu, bố cục chặt chẽ, lập luận khoa học; nội dung đánh giá đúng thực chất, phản ánh toàn diện kết quả đạt được và những hạn chế còn tồn tại. Nhiều đại biểu đánh giá cao tính khái quát, định hướng chiến lược, đồng thời cũng thẳng thắn góp ý về các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo trong giai đoạn tới.

“Các ý kiến cũng đặc biệt nhấn mạnh vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội trong phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng cường giám sát, phản biện xã hội; góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Đây là những nội dung kỳ vọng tiếp tục được thể hiện rõ hơn trong văn kiện chính thức trình Đại hội”, bà Thu cho hay.

Ông Nguyễn Huỳnh Huyện, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, cho biết hầu hết ý kiến đều đánh giá cao dự thảo văn kiện trình bày rõ ràng, ngắn gọn, khoa học, phản ánh đúng tinh thần đổi mới. Bên cạnh việc nêu bật những thành tựu đạt được, dự thảo đã chỉ ra những tồn tại, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc. Dự thảo cũng định hướng rõ quan điểm phát triển, mục tiêu, chỉ tiêu và các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá của nhiệm kỳ 2025-2030.

Đặc biệt, việc Trung ương cùng lúc xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị và dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã thể hiện quyết tâm thực hiện Nghị quyết, nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Bên cạnh những ý kiến tham gia góp ý trực tiếp, cụ thể nội dung dự thảo các văn kiện, có một số ý kiến đề xuất, kiến nghị về việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng, về thi hành Điều lệ Đảng, về công tác xây dựng Đảng, phương hướng và nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng.

Theo đánh giá của Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh đã triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả việc tổ chức lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng. Các ý kiến đóng góp sẽ được tổng hợp đầy đủ, chính xác, khách quan, làm cơ sở cho việc hoàn thiện dự thảo.