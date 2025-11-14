Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Đồng chí Thái Đại Ngọc-Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì và báo cáo tại Hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 14, khóa XIII.

﻿Ảnh: N.H

Dự Hội nghị ở điểm cầu chính tại Trung tâm Hội nghị tỉnh có các đồng chí: Rah Lan Chung-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị-xã hội, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến kết nối với 1 điểm cầu cấp tỉnh, 1 điểm cầu tại Trường Chính trị tỉnh và 135 điểm cầu các xã, phường trong tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị tỉnh. Ảnh: N.H

Tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc cho biết: Từ ngày 5 đến ngày 6-11-2025, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã tổ chức Hội nghị lần thứ 14. Trung ương đã xem xét, quyết định, cho ý kiến 6 nội dung về: Công tác nhân sự Đại hội XIV của Đảng; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XIII; báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII; báo cáo tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; công tác cán bộ và xem xét, cho ý kiến một số nội dung khác theo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị tỉnh. Ảnh: N.H

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, khoa học, phát huy cao độ trí tuệ tập thể, dân chủ, đổi mới, sau 2 ngày làm việc khẩn trương, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và các đại biểu tham dự đã thảo luận dân chủ, thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến đối với các nội dung trình hội nghị. Bộ Chính trị đã thảo luận, tiếp thu nghiêm túc các ý kiến góp ý của Trung ương. Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất cao với báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị và thông qua các báo cáo trình xin ý kiến Trung ương; biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Cũng tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc cũng đã thông tin tới các đại biểu về tình hình chủ động phòng, chống cơn bão số 13 trên địa bàn tỉnh Gia Lai; công tác chỉ đạo, triển khai khắc phục nhanh hậu quả cơn bão.

Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, đến nay, công tác khắc phục hậu quả cơn bão trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã đạt được nhiều kết quả khả quan, cuộc sống nhân dân đã cơ bản ổn định, các doanh nghiệp đang khôi phục nhà xưởng, máy móc, thiết bị để phục hồi sản xuất, không để đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai kêu gọi toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân chung sức, đồng lòng, đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, khôi phục sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống nhân dân, bảo đảm giữ vững quốc phòng-an ninh, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2025 và các năm tiếp theo.