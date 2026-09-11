Cận cảnh nhan sắc đại diện Việt Nam thi Miss Asia Awards 2026 tại Hàn Quốc

Nguyễn Ngô Nhật Hạ sinh năm 2000, quê Quảng Nam, tốt nghiệp ngành Tài chính ngân hàng, Trường Đại học Duy Tân. Người đẹp cao 1,7 m, nặng 53 kg, sở hữu số đo 85-60-90. Trước khi tham gia các cuộc thi nhan sắc, Nhật Hạ được biết đến trong vai trò người mẫu ảnh.

Nguyễn Ngô Nhật Hạ sở hữu chiều cao 1,7 m, nổi bật với vóc dáng cân đối khi khoác lên mình sash Miss Asia Awards Vietnam 2026

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Nhật Hạ cho biết cô dành nhiều thời gian phát triển công việc cá nhân. Khi còn là sinh viên, cô bắt đầu tìm hiểu lĩnh vực kinh doanh và cùng gia đình đầu tư dự án resort villa tại Tam Kỳ, Quảng Nam mang tên Nhật Hạ Villa. Theo người đẹp, việc chủ động xây dựng công việc và tài chính là một phần trong hình ảnh người phụ nữ mà cô hướng đến.

Năm 2023, Nhật Hạ từng ghi dấu tại Miss World Vietnam khi lọt Top 5 Người đẹp Thể thao. Sau cuộc thi, cô tạm thời gác lại các hoạt động sắc đẹp để tập trung cho công việc và cuộc sống riêng. Khoảng thời gian này giúp cô có thêm trải nghiệm và nhìn nhận rõ hơn về định hướng của bản thân.

“Sau Miss World Vietnam 2023, tôi nhận ra rằng vẻ đẹp của một người phụ nữ không chỉ nằm ở ngoại hình hay một danh hiệu, mà còn ở bản lĩnh, tư duy và cách mình làm chủ cuộc sống”, Nhật Hạ chia sẻ.

Nhật Hạ trong phần thi Người đẹp Thể thao tại Miss World Vietnam 2023

Theo người đẹp, nếu năm 2023 cô còn chịu nhiều áp lực trong việc thể hiện bản thân trước công chúng thì hiện tại đã bình tĩnh và tự tin hơn. Nhật Hạ cũng không còn đặt nặng mục tiêu phải đạt một danh hiệu cụ thể. Thay vào đó, cô xem mỗi cơ hội là một trải nghiệm để trưởng thành và mở ra những hướng đi mới.

Việc nhận lời đại diện Việt Nam tại Miss Asia Awards 2026 cũng xuất phát từ mong muốn tiếp tục thử sức ở môi trường quốc tế. Nhật Hạ thừa nhận đây không phải một sân chơi quá lớn nhưng trân trọng cơ hội được mang danh xưng Việt Nam đến Seoul. Cô xem cuộc thi như một bước đệm để tích lũy kinh nghiệm, mở rộng các mối quan hệ và phát triển hình ảnh cá nhân trong thời gian tới.

Nhan sắc của đại diện Việt Nam tại Miss Asia Awards 2026 trong bộ ảnh chính thức trước thềm cuộc thi tại Hàn Quốc

Từ những kinh nghiệm có được tại Miss World Vietnam 2023, Nhật Hạ cho biết cô sẽ tập trung cải thiện các kỹ năng như catwalk, phỏng vấn, tiếng Anh.

“Tôi không muốn tạo sự khác biệt bằng cách cố gắng trở thành một hình mẫu nào khác. Tôi muốn sự khác biệt của mình đến từ chính con người Nhật Hạ: nữ tính, nhẹ nhàng nhưng có sự chủ động, bản lĩnh và tinh thần cầu tiến”, cô nói.

Miss Asia Awards do First Foundation, tổ chức của Hàn Quốc hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, làm đẹp và các cuộc thi sắc đẹp quốc tế, sáng lập và điều hành. Mùa giải 2026 hướng đến việc tìm kiếm những gương mặt người mẫu, influencer và nhân vật có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực truyền thông.

Theo Diệu Tú (TNO)