Trần Tiến Dũng đoạt á vương 4, đại diện Pháp đăng quang Manhunt International 2026

Kết quả khiến Tiến Dũng vừa vui, vừa tiếc nuối bởi trước cuộc thi, anh đặt mục tiêu giành vị trí cao nhất. Tuy nhiên, nam người mẫu quê Phú Thọ chia sẻ: “Tôi đã đến Manhunt International 2026 với mục tiêu cao nhất bởi biết mình đã chuẩn bị nghiêm túc và dành nhiều tâm huyết cho hành trình này. Nhưng khi tên Việt Nam được gọi ở vị trí á vương, tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc và biết ơn”.

Cựu sinh viên Bách Khoa vỡ òa với thành tích vừa giành được khi "mang chuông đi đánh xứ người"

Cùng với thành tích của Trần Tiến Dũng, phía Manhunt International công bố Việt Nam sẽ đăng cai cuộc thi năm 2027. Thông tin này giúp dấu ấn của Việt Nam tại mùa giải năm nay không chỉ được ghi nhận qua thành tích của người mẫu quê Phú Thọ mà còn mở ra cơ hội đưa cuộc thi dành cho nam giới trở lại Việt Nam vào năm sau.

Trần Tiến Dũng thể hiện ra sao tại Manhunt International?

Nhìn lại hành trình tại Manhunt International 2026, Trần Tiến Dũng cho rằng sự chuẩn bị nghiêm túc và tinh thần nỗ lực hết mình giúp anh tiến sâu. Suốt quá trình đó, người mẫu tập trung cho nhiều khía cạnh, từ hình ảnh, thời trang, thể lực, giao tiếp đến cách giới thiệu văn hóa và con người Việt Nam.

Quãng thời gian “mang chuông đi đánh xứ người”, cựu sinh viên Bách Khoa duy trì phong cách lịch lãm, tự tin trong các hoạt động. Ở phần thi haute couture, Trần Tiến Dũng diện măng tô đen dáng dài đính cánh bướm của nhà thiết kế Trần Thanh Tâm. Anh cũng trình diễn thiết kế phỏng dựng từ trang phục cung đình triều Nguyễn, do nghệ nhân Phạm Văn Tuyền thực hiện.

Trước chung kết, Trần Tiến Dũng nhận giải Best Asian Model (Siêu mẫu xuất sắc nhất châu Á). Nam người mẫu cho biết điều khiến anh tiếc nuối nhất là chưa thể mang danh hiệu cao nhất về Việt Nam. Tuy vậy, anh không muốn xem kết quả là một thất bại. “Tôi chọn nhìn nó như một bài học để hiểu rằng mình còn có thể tốt hơn, hoàn thiện hơn và mạnh mẽ hơn”, anh nói.

Trần Tiến Dũng chụp ảnh cùng top 5 cuộc thi Manhunt International 2026

Trước cuộc thi, Trần Tiến Dũng từng đặt mục tiêu chiến thắng để chứng minh khả năng cạnh tranh của đại diện Việt Nam tại đấu trường quốc tế. Sau danh hiệu á vương, anh cho rằng mục tiêu ấy không thay đổi mà trở nên lớn hơn. “Tôi muốn xem vị trí này như một bước đệm, chứ không phải đích đến”, anh nói.

Trần Tiến Dũng sinh năm 1997 tại Phú Thọ, cao 1,86m, nặng 79kg, số đo 109-85-103. Anh tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh, Trường đại học Bách khoa Hà Nội, từng làm giám đốc marketing cho một chuỗi phòng tập trước khi theo đuổi nghề người mẫu.

Chung kết Manhunt International 2026 diễn ra tại sân khấu trong nhà, với các vòng đồng diễn và hô tên, haute couture, đồ bơi và vest. Đại diện Pháp - Dylan Palmerini giành ngôi vị cao nhất. Ngoài Trần Tiến Dũng, các danh hiệu á vương 1, 2, 3 lần lượt thuộc về thí sinh đến từ Ấn Độ, Puerto Rico và Nigeria.

Manhunt International tổ chức lần đầu năm 1993, là một trong những sân chơi sắc đẹp dành cho nam giới bên cạnh Mr World và Mr International. Năm nay, cuộc thi có 36 thí sinh tranh tài. Trước đó, Ngọc Tình là người mẫu Việt giành thành tích cao nhất ở cuộc thi này khi đăng quang Manhunt International 2017.

Theo Thạch Anh (TNO)