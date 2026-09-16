Trường Giang thông báo 'nóng' sau ồn ào

Giữa lùm xùm, Trường Giang thông báo vắng mặt trong đợt ghi hình tiếp theo của '2 ngày 1 đêm'. Phía nhà sản xuất cũng xác nhận với Thanh Niên về thông tin này.

Thông qua Fanpage sở hữu hơn 5,7 triệu lượt theo dõi, Trường Giang đăng tải thông báo liên quan đến việc tham gia 2 ngày 1 đêm. Được biết đây là show thực tế nhận được sự quan tâm của khán giả khi quy tụ dàn nghệ sĩ Việt gồm Trường Giang, Hieuthuhai, Kiều Minh Tuấn, Lê Dương Bảo Lâm, Cris Phan, Ngô Kiến Huy. Là anh lớn trong chương trình, việc nam nghệ sĩ cho biết sẽ vắng mặt trong đợt ghi hình sắp tới khiến khán giả tiếc nuối.

Chia sẻ gây chú ý của Trường Giang

Trường Giang cho biết anh đã suy nghĩ nhiều trước khi đưa ra quyết định này. Sau khi trao đổi với nhà sản xuất, nam nghệ sĩ xin phép vắng mặt trong đợt ghi hình sắp tới của 2 ngày 1 đêm vì muốn dành khoảng thời gian này để lắng lại và học hỏi thêm.

"Giang chân thành cảm ơn những tình cảm mọi người đã dành cho mình. Mong quý vị khán giả vẫn luôn yêu thương và tiếp tục đồng hành cùng chương trình”, "Mười Khó" chia sẻ.

Trường Giang dành khoảng thời gian này để lắng lại và học hỏi thêm sau những ồn ào

Trước đó, giữa lùm xùm bị “réo tên” trên mạng xã hội, Trường Giang đăng tâm thư dài, lên tiếng xin lỗi khán giả. Anh cho biết quãng thời gian im lặng là lúc nhìn lại mình, cả trong công việc lẫn chuyện riêng tư. Diễn viên 8X cũng thừa nhận bản thân đã có những lúc chưa đủ tinh tế, chín chắn nên gửi lời xin lỗi đến những người từng vì mình mà tổn thương. Anh chia sẻ: “Có những tổn thương không thể nhẹ đi chỉ bằng một lời xin lỗi. Giang hiểu điều đó và nhận phần thiếu sót thuộc về mình”.

Sau những sóng gió trong sự nghiệp, Trường Giang bộc bạch thêm: “Hai mươi năm làm nghề, có điều Giang làm được, cũng có điều đáng ra mình có thể làm tốt hơn. Quá khứ không thể thay đổi. Điều Giang có thể làm là nhớ những bài học đó để sống và làm nghề tốt hơn mỗi ngày. Bây giờ, điều quý giá nhất với Giang là gia đình, công việc và những người vẫn đặt niềm tin vào mình”.

Trước đó, Trường Giang được biết đến là một mảnh ghép trong 2 ngày 1 đêm. Dù vậy nam nghệ sĩ cũng từng thừa nhận không ít lần anh có ý định dừng tham gia chương trình vì một số lý do khách quan. Anh từng chia sẻ: “Thật ra, có những lúc tôi cảm thấy không hài lòng thôi chứ chưa bao giờ tôi chán chương trình vì khán giả đang rất mê. Nhưng có lúc tôi buồn vì có những điều xảy ra không được như ý. Tôi không cố gắng để mình trở nên nổi bật mà tôi luôn tâm niệm rằng mình phải nỗ lực để mọi người xung quanh được nổi bật hơn".

Theo Thạch Anh (TNO)