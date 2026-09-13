Sắc vóc gây bất ngờ của nữ chính 'quần đùi áo số' phim giờ vàng

Tuy nhiên ở ngoài đời, Trương Thảo My lại gây bất ngờ bởi nhan sắc nữ tính, phong cách điệu đà và có phần đối lập với nhân vật đang giúp cô được chú ý trên sóng phim giờ vàng.

Đội bóng nữ làng Xuân đánh dấu bước tiến đáng kể của Thảo My khi Minh là vai chính dài hơi đầu tiên của cô trên màn ảnh VTV. Nhân vật mới 19 tuổi nhưng có cá tính thông minh, nhanh nhẹn, đôi lúc bướng bỉnh, giàu tình cảm và đặc biệt dành đam mê lớn cho bóng đá. Minh tin vào năng khiếu của bản thân và nuôi giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Khi gặp sự phản đối từ gia đình, cô không dễ dàng từ bỏ mà tự tập hợp, thành lập đội bóng nữ làng Xuân để tiếp tục theo đuổi giấc mơ cầu thủ.

Nhan sắc trong trẻo ngoài đời của Trương Thảo My. Ảnh: NVCC

Vai diễn vì thế không chỉ đòi hỏi Thảo My thể hiện sức trẻ, sự ngang bướng của một cô gái đang muốn chứng minh bản thân, mà còn đặt ra thử thách về thể lực và kỹ năng bóng đá. Được biết trước khi casting, nữ diễn viên đã thuê huấn luyện viên và dành khoảng 10 - 15 ngày tập luyện để biết tâng bóng, làm quen với những động tác cơ bản. Sau khi nhận vai, cô tiếp tục tập cùng các bạn diễn, quan sát cách cầu thủ di chuyển, phối hợp trên sân. Thảo My còn học đài từ, giọng nói với NSND Lan Hương nhằm cải thiện cách thoại và giúp nhân vật tự nhiên hơn.

Trương Thảo My trong buổi họp báo ra mắt phim Đội bóng nữ làng Xuân. Ảnh: VFC cung cấp

Điểm thú vị là càng mạnh mẽ trên phim, Thảo My ngoài đời càng cho thấy một hình ảnh khác biệt. Nếu Minh gắn với trang phục thể thao, vẻ ngoài năng động và có phần nam tính thì đời thực nữ diễn viên sinh năm 2004 lại chuộng váy vóc, phong cách nữ tính. Gương mặt trong veo, đường nét mềm mại cùng vóc dáng thanh mảnh giúp cô có thể chuyển đổi từ vẻ trong trẻo, nhẹ nhàng sang thanh lịch, đài các hay trưởng thành hơn trong những bộ ảnh thời trang. Cô không đóng khung bản thân vào một kiểu ăn mặc, khi điệu đà, lúc cá tính hoặc hướng tới vẻ sang trọng.

Nữ diễn viên chuộng phong cách nữ tính, thanh lịch. Ảnh: NVCC

Sự tương phản ấy cũng phần nào cho thấy khoảng cách mà một diễn viên trẻ phải vượt qua để bước vào nhân vật. Thảo My cho biết Minh khá khác mình ngoài đời. Nhân vật mạnh mẽ, thẳng thắn, trong khi cô sống tình cảm và có phần mong manh hơn. Tuy nhiên, giữa hai người vẫn có điểm chung ở lòng tự trọng cao và mong muốn chứng minh khả năng khi đã thực sự quyết tâm làm một việc. Với Thảo My, chính một vai diễn khác xa mình lại là cơ hội để cô thoát khỏi hình ảnh quen thuộc và thử thách giới hạn diễn xuất.

Thảo My trong phim Đội bóng nữ làng Xuân. Ảnh: VFC cung cấp

Trước khi trở thành nữ chính Đội bóng nữ làng Xuân, Thảo My từng được khán giả truyền hình biết đến với vai Mỹ Vân trong Cách em 1 milimet. Cô tốt nghiệp chuyên ngành Diễn viên tại Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, đồng thời từng tham gia lớp diễn viên truyền hình của Trung tâm Phim truyền hình Việt Nam (VFC). Thảo My còn có nền tảng múa và niềm yêu thích nhảy múa. Kinh nghiệm này trở thành một lợi thế không nhỏ khi đóng Minh bởi nhân vật có nhiều cảnh vận động, đòi hỏi sự linh hoạt và khả năng kiểm soát hình thể.

Theo Thu Thuỷ (TNO)