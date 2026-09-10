Son Ye Jin trở lại đóng phim cổ trang sau 24 năm

Son Ye Jin tái xuất phim cổ trang với 'The scandal'. Vai diễn mới tiếp tục cho thấy sự thay đổi trong lựa chọn nhân vật của nữ diễn viên sau hơn hai thập niên hoạt động.

Son Ye Jin trở lại với dòng phim cổ trang trong The scandal, series mới của Netflix quy tụ Ji Chang Wook và Nana. Tác phẩm lấy bối cảnh Joseon, xoay quanh những mối quan hệ phức tạp giữa các nhân vật thuộc tầng lớp quý tộc.

Trong phim, Son Ye Jin vào vai phu nhân Cho, một phụ nữ không muốn bị giới hạn bởi những khuôn phép dành cho nữ giới trong xã hội Joseon. Nhân vật có mối quan hệ phức tạp với Cho Won (Ji Chang Wook thủ vai) và Hui Yeon (Nana).

Son Ye Jin xuất hiện rạng rỡ tại lễ trao giải Rồng Xanh năm 2025

Phu nhân Cho được xây dựng là người có tính toán, chủ động và nhiều tham vọng. Hình tượng này khác với những vai diễn tình cảm quen thuộc của Son Ye Jin, đồng thời đặt ra thử thách mới cho nữ diễn viên sau nhiều năm chủ yếu xuất hiện trong các tác phẩm lấy bối cảnh hiện đại.

Tại buổi giới thiệu The scandal diễn ra ở Seoul ngày 9.9, Son Ye Jin cho biết cô bị thu hút bởi nhân vật phu nhân Cho và câu chuyện của bộ phim. Theo Son Ye Jin, điểm khó của phu nhân Cho nằm ở sự khác biệt giữa những gì nhân vật thể hiện ra bên ngoài và suy nghĩ bên trong. Vì vậy, cô dành nhiều thời gian trao đổi với đạo diễn Jung Ji Woo để tìm hiểu tâm lý, động cơ cũng như cách nhân vật đưa ra các lựa chọn.

Đạo diễn Jung Ji Woo cũng là một trong những lý do khiến Son Ye Jin nhận lời tham gia dự án. The scandal được phát triển dựa trên Untold scandal (2003), tác phẩm điện ảnh từng gây chú ý với câu chuyện đặt trong xã hội Joseon.

Trong khi đó, Ji Chang Wook cho biết anh bị thu hút bởi những cảm xúc và mối quan hệ giữa các nhân vật trong The scandal. Đảm nhận Cho Won, nhân vật được giới thiệu là “tay chơi số một Joseon”, nam diễn viên cho rằng đây thực chất là vai diễn phức tạp và đầy mâu thuẫn. Anh phải trao đổi nhiều với đạo diễn Jung Ji Woo để xây dựng hình ảnh Cho Won theo cách riêng, thay vì lặp lại nhân vật từng xuất hiện trong bộ phim năm 2003. Ji Chang Wook cũng đánh giá việc diễn cùng Son Ye Jin và Nana, hai nữ diễn viên có màu sắc khác biệt, là một trải nghiệm thú vị.

Son Ye Jin từng có trải nghiệm với dòng phim cổ trang từ khá sớm trong sự nghiệp. Năm 2002, cô góp mặt trong Painted fire của đạo diễn Im Kwon Taek. Bộ phim lấy cảm hứng từ cuộc đời danh họa Jang Seung Eop, với sự tham gia của Choi Min Sik và Yoo Ho Jung.

Tạo hình nhân vật của Son Ye Jin trong phim The scandal. Ảnh: Cắt từ trailer phim The scandal

Thời điểm bộ phim ra mắt cũng là giai đoạn Son Ye Jin bắt đầu được chú ý trên màn ảnh rộng. Cô sau đó liên tiếp xuất hiện trong những tác phẩm như Lover's concerto (2002) và The classic (2003), dần khẳng định vị trí trong thế hệ diễn viên trẻ nổi bật của điện ảnh Hàn Quốc.

Năm 2016, Son Ye Jin đảm nhận một nhân vật gắn với lịch sử Hàn Quốc trong The last princess (phim điện ảnh chính kịch lịch sử). Cô hóa thân thành công chúa Deokhye, con gái của vua Gojong và là nhân vật lịch sử có thật. Năm 2025, cô giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Rồng Xanh với No other choice.

Trên màn ảnh nhỏ, cô tiếp tục ghi dấu với Something in the rain, Crash landing on you và Thirty-nine. Đặc biệt, thành công của Crash landing on you cùng Hyun Bin giúp tên tuổi Son Ye Jin tiếp cận rộng rãi hơn với khán giả quốc tế.

Sau Thirty-nine năm 2022, Son Ye Jin không xuất hiện thường xuyên trên truyền hình. Vì vậy, The scandal đánh dấu một bước chuyển đáng chú ý trong lựa chọn vai diễn của cô: trở lại dòng phim cổ trang, đồng thời mang đến cho cô một vai diễn khác biệt so với những năm gần đây.

Theo An Hạ (TNO)