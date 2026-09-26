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Video, phim ngắn độc hại “sống khỏe”: Cục trưởng Lê Quang Tự Do nói gì?

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NHÃ UYÊN (theo LĐO, VTC News)

(GLO)- Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử Lê Quang Tự Do cho rằng cần chặn dòng tiền đang “nuôi” các video, phim ngắn độc hại, đồng thời tăng trách nhiệm của nền tảng trong kiểm soát nội dung và phối hợp rà soát các dòng tiền bất hợp pháp.

Video ngắn đang trở thành một xu hướng phổ biến trên các nền tảng mạng xã hội khoảng 5 năm trở lại đây và nhanh chóng lan rộng ở nhiều quốc gia trên thế giới, không chỉ ở Việt Nam.

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Ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử. Ảnh: Bộ VHTTDL/LĐO

Theo Cục trưởng Lê Quang Tự Do, đặc điểm của loại nội dung này là phải thu hút người xem ngay trong những giây đầu tiên, do đó một số nhà sản xuất thường khai thác các yếu tố kích thích bản năng, sự tò mò và cảm xúc của người dùng.

Trong giai đoạn 2023-2025, cơ quan chức năng đã triển khai nhiều biện pháp xử lý các kênh sản xuất video ngắn có nội dung xấu độc, đồng thời phối hợp với các cơ quan của Bộ Công an xử lý hình sự nhiều đối tượng sản xuất nội dung này.

Từ năm 2025 đến nay, theo Cục trưởng, những xu hướng, trào lưu xấu độc trên các nền tảng tại Việt Nam đã giảm đáng kể. Tuy nhiên, năm 2026 xuất hiện 1 loại hình mới là phim ngắn.

Loại hình này được sản xuất theo công thức và thuật toán tương tự video ngắn nhưng có mô hình kiếm tiền trực tiếp hơn. Trong đó, người dùng có thể được xem miễn phí một số tập đầu, sau đó được dẫn tới các ứng dụng trả tiền để xem tiếp.

Đáng chú ý, AI đang hỗ trợ mạnh cho việc sản xuất phim ngắn, giúp tạo ra số lượng lớn sản phẩm với chi phí thấp. Cục trưởng cho rằng, một số phim ngắn có nội dung độc hại đang tìm cách “lách luật”, tức nội dung chưa đến mức vi phạm rõ ràng để bị chặn hoặc xử phạt nhưng vẫn có thể truyền tải những thông điệp lệch lạc.

Vấn đề được ông Lê Quang Tự Do nhấn mạnh là dòng tiền phía sau các nội dung này. Theo Cục trưởng, với những kênh kiếm tiền hoặc gắn link quảng cáo trên Facebook, YouTube, TikTok, cơ quan chức năng phối hợp với các nền tảng để yêu cầu cắt dòng tiền đối với những kênh vi phạm, đăng tải nội dung độc hại.

Cục cũng làm việc với các nhãn hàng, đại lý quảng cáo tại Việt Nam nhằm xây dựng môi trường lành mạnh hơn trên không gian số. Đồng thời, cơ quan này dự kiến phối hợp với Ngân hàng Nhà nước để rà soát những dòng tiền bất hợp pháp được thanh toán qua ngân hàng, qua đó tìm giải pháp ngăn chặn.

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Các sản phẩm được giới thiệu dưới dạng “phim ngắn” ngày càng xuất hiện dày đặc trên các nền tảng và ứng dụng trực tuyến. Ảnh: VTC News

Cùng thời điểm, Cục Điện ảnh cũng vừa đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân rà soát hoạt động phổ biến phim trên nền tảng, ứng dụng và dịch vụ trực tuyến. Trong đó, cơ quan quản lý đặc biệt lưu ý các sản phẩm được giới thiệu dưới tên gọi “phim ngắn”.

Cục Điện ảnh cũng yêu cầu thực hiện các quy định về phân loại phim, hiển thị kết quả phân loại, thông báo danh sách phim trước khi phổ biến, cảnh báo phù hợp và áp dụng các biện pháp kỹ thuật để bảo vệ trẻ em.

Các nền tảng, kho ứng dụng cung cấp phim và ứng dụng phổ biến phim được đề nghị rà soát các sản phẩm đang cung cấp. Với những phim, “phim ngắn” của chủ thể chưa đáp ứng điều kiện phổ biến hoặc chưa thực hiện đầy đủ yêu cầu về phân loại, nền tảng được đề nghị ngăn chặn, không tiếp tục cung cấp, phổ biến cho đến khi các điều kiện được hoàn thiện.

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