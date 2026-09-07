Đăng Khôi bứt tốc 7 ngày, chuẩn bị 10 tiết mục tranh tài quốc tế

Đăng Khôi chọn 'Khi con gọi là ba', ca khúc mới do chính anh sáng tác, để giới thiệu màu sắc âm nhạc và câu chuyện gia đình trong màn chào sân tại 'Silk way star 2026'.

Sau khi được công bố là nghệ sĩ duy nhất của Việt Nam tham gia Silk way star mùa 2, Đăng Khôi cùng 11 nghệ sĩ đến từ Trung Quốc, Kazakhstan, Nga, Brazil, Serbia, Nam Phi, New Zealand, Georgia, Kyrgyzstan, Malaysia và Thổ Nhĩ Kỳ bước vào tập mở màn mang chủ đề Introduce voice. Đây là phần thi để mỗi nghệ sĩ giới thiệu bản sắc âm nhạc qua một tiết mục mang dấu ấn cá nhân.

Thay vì lựa chọn những bản hit từng làm nên tên tuổi, Đăng Khôi quyết định mang Khi con gọi là ba lên sân khấu quốc tế. Đây là sáng tác mới nhất của nam ca sĩ, được lựa chọn như lời chào đầu tiên anh gửi đến bạn bè quốc tế. Đáng chú ý, Đăng Khôi chỉ có 7 ngày để chuẩn bị toàn bộ 10 tiết mục trước khi lên đường sang Trung Quốc. Trong khoảng thời gian ngắn, anh phải đồng thời thực hiện nhiều công đoạn, từ lựa chọn và sản xuất ca khúc, tập luyện, may đo trang phục đến chuẩn bị quà lưu niệm, hậu cần và học thêm ngoại ngữ.

12 thí sinh đến từ 12 quốc gia khác nhau tham gia tranh tài tại Silk way star 2026

So với một số nghệ sĩ đã có thời gian chuẩn bị dài hơn và đến Trung Quốc từ sớm, đại diện Việt Nam bước vào cuộc thi với quỹ thời gian hạn chế. Mỗi tiết mục đều phải được tính toán và hoàn thiện trong thời gian ngắn, gần như không có nhiều khoảng trống để thử nghiệm rồi chỉnh sửa lại từ đầu. Dù vậy, Đăng Khôi vẫn chọn một sáng tác mới, lấy tình cha con và gia đình làm câu chuyện trung tâm. Nam ca sĩ chia sẻ: “Dù ở bất kỳ quốc gia nào, không gian nào, thì tình yêu gia đình luôn là ngôn ngữ chung mà ai cũng có thể thấu hiểu và đồng cảm”.

Đăng Khôi bộc bạch thêm về lý do chọn ca khúc Khi con gọi là ba: “Tôi lựa chọn ca khúc do chính mình sáng tác vì muốn giới thiệu với bạn bè quốc tế tình yêu và giá trị đã nuôi dưỡng tâm hồn - âm nhạc của tôi đến tận ngày hôm nay. Đó chính là gia đình”.

Với Đăng Khôi, Khi con gọi là ba không chỉ là một tiết mục mở màn mà còn là lời chúc anh muốn gửi đến các gia đình trên khắp 12 quốc gia có nghệ sĩ tham gia chương trình và khán giả trên toàn thế giới. “Chúc tất cả gia đình các bạn luôn thật nhiều tiếng cười và hạnh phúc”, nam ca sĩ nhắn gửi.

Phần trình diễn của Đăng Khôi được dàn dựng theo hướng tối giản với một chiếc đèn bàn và góc phòng khách nhỏ mang hơi hướng hoài niệm. Đăng Khôi xuất hiện giữa không gian gợi liên tưởng đến chính ngôi nhà của mình, tạo nền cho câu chuyện về tình phụ tử.

Đăng Khôi mang hình ảnh người cha Việt Nam lên sân khấu quốc tế với ca khúc Khi con gọi là ba

Trang phục biểu diễn của Đăng Khôi lấy cảm hứng từ hình ảnh cánh cò - biểu tượng quen thuộc khi nói về sự tảo tần, bao dung của cha mẹ Việt Nam. Phần vai áo được xử lý draping mềm, tạo hình như đôi cánh luôn dang rộng phía sau con.

Trong khi đó, chiếc khăn thắt ngang eo gợi hình ảnh “thắt lưng buộc bụng”, tượng trưng cho sự chắt chiu, nhường nhịn để con được đủ đầy. Những chi tiết này được Đăng Khôi sử dụng như một cách kể câu chuyện về sự hy sinh thầm lặng của người cha. “Tiếng gọi "Ba" là một trong những tiếng gọi thiêng liêng đầu tiên của mỗi con người khi họ mới tập nói. Và đồng thời cũng là thanh âm hạnh phúc nhất của tất cả những người đàn ông trên thế gian này”, Đăng Khôi chia sẻ.

Silk way star mùa 2 là dự án hợp tác truyền hình giữa Đài phát thanh - truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) và Tập đoàn phát thanh - truyền hình của Tổng thống Kazakhstan, được xác lập trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Trung Quốc - Trung Á năm 2025.

Chương trình theo đuổi thông điệp kết nối các nền văn hóa dọc Con đường tơ lụa với thế giới đương đại. Trong số các đối thủ, Curley G của Trung Quốc là gương mặt từng xuất hiện tại Sing! China và Produce camp 2020. Đại diện Nga Bogdan Shuvalov là quán quân The voice Russia mùa 12. Các nghệ sĩ còn lại cũng có kinh nghiệm hoạt động âm nhạc và từng tham gia nhiều chương trình, cuộc thi lớn tại thị trường của mình.

Theo An Hạ (TNO)