Tác giả 'Bắc Bling' làm ca sĩ

Sau hàng loạt thành công ở vai trò nhạc sĩ với những ca khúc 'Bắc Bling', 'Lá ngọc cành vàng', 'Vẫn là người Việt Nam', 'Cầm kỳ thi họa', 'Kén cá chọn canh'... Tuấn Cry quyết định hoạt động mạnh mẽ hơn ở vai trò ca sĩ.

Tuấn Cry ra sao sau bản hit 'Bắc Bling'?

Mới đây, Tuấn Cry chính thức giới thiệu đến khán giả EP (album ngắn) Mối duyên vàng và MV Chim sa cá lặn. Ở album này, anh muốn khán giả biết đến mình nhiều hơn ở vai trò là ca sĩ. Tuấn Cry tâm sự anh luôn cân nhắc rất kỹ về thời điểm xuất hiện với tư cách một nghệ sĩ trình diễn.

EP mới của Tuấn Cry gồm 5 ca khúc: Chim sa cá lặn, Liễu yếu đào tơ, Lấy cớ, Toàn tâm toàn ý và Mối duyên vàng

Năm 2026 là cột mốc phù hợp khi những dự án như Bắc Bling hay Lá ngọc cành vàng đã giúp khán giả biết đến anh nhiều hơn. Chính vì vậy, anh lựa chọn EP lần này như một lời giới thiệu chính thức về bản sắc âm nhạc và con đường nghệ thuật mà anh theo đuổi trong giai đoạn mới.

Theo Tuấn Cry, nền tảng văn hóa dân gian trong âm nhạc của anh bắt nguồn từ vùng đất Kinh Bắc (Bắc Ninh), nơi anh sớm được tiếp xúc với quan họ và nhiều giá trị văn hóa truyền thống. Bên cạnh những trải nghiệm tuổi thơ, quá trình học hỏi từ các tiền bối, những va vấp trong hành trình làm nghề cũng góp phần hình thành nên bản sắc âm nhạc riêng của anh. Dù vậy, trong thời gian thực hiện sản phẩm âm nhạc này, nam rapper gặp không ít những thử thách. Trong đó, thách thức lớn nhất là tìm được điểm cân bằng giữa nhạc cụ truyền thống, chất liệu dân gian và tư duy sản xuất âm nhạc hiện đại.

MV Chim sa cá lặn của Tuấn Cry được thực hiện tại Thung Nham (Ninh Bình)

Thông qua dự án này, Tuấn Cry hy vọng công chúng sẽ nhớ đến mình như một nghệ sĩ đa năng, có thể sáng tác, sản xuất và biểu diễn. Đồng thời, anh cũng muốn người nghe cảm nhận được tình yêu dành cho quê hương cũng như những giá trị văn hóa được gửi gắm trong từng tác phẩm.

Tuấn Cry tên thật là Nguyễn Sỹ Tuấn, sinh năm 1992 tại Yên Phong, Bắc Ninh. Trước khi trở thành ca sĩ, Tuấn Cry đã có gần một thập kỷ hoạt động với vai trò nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc. Anh từng hợp tác với NSƯT Xuân Hinh, Hoà Minzy, Đan Trường, Gemini Hùng Huỳnh…

Theo Minh Hy (TNO)