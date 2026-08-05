Tân binh bất ngờ vượt Sơn Tùng M-TP và dàn 'anh trai', gây sốc BXH nhạc Việt

Từng là 'cuộc chơi' của những tên tuổi quen thuộc như Sơn Tùng M-TP, MCK, dàn 'anh trai', các bảng xếp hạng nhạc Việt đang chứng kiến sự thay đổi đáng chú ý. Sự bùng nổ của các chương trình âm nhạc và hiện tượng 'Tìm em' của Hngle và Bảo Anh đang tạo nên một cục diện cạnh tranh mới.

Chỉ trong vài tuần, bức tranh nhạc Việt đã có nhiều thay đổi. Nếu trước đây, nhóm đầu các bảng xếp hạng thường xoay quanh sản phẩm của những nghệ sĩ sở hữu lượng người hâm mộ lớn như Sơn Tùng M-TP, HIEUTHUHAI, Chi Pu..., hiện nay cuộc đua trở nên đa dạng hơn với sự góp mặt của các ca khúc bước ra từ chương trình truyền hình và một số gương mặt mới.

Bên cạnh đó, thị trường cũng chứng kiến làn sóng mới đến từTinh hà say hi và Anh trai vượt ngàn chông gai. Hàng loạt tiết mục sau khi phát sóng nhanh chóng lọt nhóm thịnh hành trên YouTube, đồng thời xuất hiện trên các bảng xếp hạng nhạc số.

Ở mục Thịnh hành YouTube, nhiều vị trí dẫn đầu thuộc về các tiết mục như Thế giới của anh, Mộng duyên, Mưa vội phóng, Có gì đâu mà cay. Trên Apple Music và Spotify Việt Nam, các ca khúc như Mưa vội phóng, Thế giới của anh, Mất la bàn hay Nợ anh cả bầu trời cũng liên tục góp mặt trong nhóm có thứ hạng cao.

Âm nhạc từ Tinh hà say hi góp phần làm sôi động cuộc đua trên các bảng xếp hạng nhạc Việt

Việc các chương trình âm nhạc liên tục đưa ca khúc lên bảng xếp hạng không còn là hiện tượng cá biệt. Khác với nhiều chương trình âm nhạc chủ yếu tạo hiệu ứng về truyền thông,Tinh hà say hi đầu tư vào khâu sản xuất âm nhạc với đội ngũ sáng tác, producer và nghệ sĩ trẻ như Wren Evans, Dương Domic, Quang Hùng MasterD, HURRYKNG hay WEAN. Mỗi vòng thi đều mang đến nhiều ca khúc mới thay vì chỉ làm mới những bài hát có sẵn. Sự xuất hiện đồng loạt của nhiều ca khúc mới cũng khiến bảng xếp hạng trở nên sôi động hơn so với giai đoạn đầu năm, khi vị trí dẫn đầu chủ yếu thuộc về sản phẩm của một vài nghệ sĩ quen mặt.

Hiện tượng đáng chú ý

Hiện tượng đáng chú ý nhất lại không đến từ các chương trình truyền hình mà là Tìm em. Tính đến đầu tháng 8, ca khúc giữ vị trí số 1 trên Spotify Vietnam Daily Top Songs, đồng thời dẫn đầu Top 100 Bài hát Việt Nam và Top 100 Video Việt Nam của YouTube Music. Sau hơn một tháng phát hành, MV cũng thu hút khoảng 39 triệu lượt xem trên YouTube, cho thấy sức hút bền bỉ của ca khúc trên cả nền tảng nghe nhạc lẫn xem video.

Theo bảng xếp hạng Spotify Weekly Top Songs cập nhật đến cuối tháng 7, Tìm em đạt gần 1,7 triệu lượt nghe. Trong khi đó, hai ca khúc của Sơn Tùng M-TP là Âm thầm bên em và Nơi này có anh lần lượt ghi nhận khoảng 480.000 và gần 350.000 lượt nghe trong cùng kỳ.

Lời ca khúc Tìm em lan tỏa mạnh trên nhiều nền tảng nhạc số sau hơn một tháng phát hành

Trong bối cảnh rap, hip hop hay EDM vẫn là những dòng nhạc phổ biến, ca khúc của Hngle và Bảo Anh lại lựa chọn hướng đi quen thuộc với chất liệu ballad pha R&B, giai điệu chậm và ca từ giàu cảm xúc.

Điều đáng nói, Hngle gần như là cái tên mới với số đông khán giả. TrướcTìm em, nam ca sĩ mới chỉ được biết đến qua một số sản phẩm phát hành độc lập, chưa tạo được bản hit đủ sức cạnh tranh với các tên tuổi lớn.

Việc một nghệ sĩ trẻ vượt qua nhiều tên tuổi có lượng người hâm mộ đông đảo để liên tục giữ vị trí cao trên nhiều nền tảng cho thấy thị trường vẫn dành chỗ cho những sản phẩm có khả năng chạm đến cảm xúc, thay vì chỉ phụ thuộc vào quy mô fandom hay chiến dịch quảng bá.

Với Bảo Anh, Tìm em cũng đánh dấu sự trở lại đáng chú ý sau quãng thời gian hoạt động khá trầm lắng. Chất giọng ballad vốn là thế mạnh của nữ ca sĩ được nhiều khán giả nhận xét phù hợp với màu sắc của ca khúc, góp phần tạo nên hiệu ứng lan truyền.

Sự thay đổi trên các bảng xếp hạng cho thấy nhạc Việt đang bước vào giai đoạn cạnh tranh đa dạng hơn. Bên cạnh những nghệ sĩ có lượng người hâm mộ lớn, các chương trình truyền hình hiện đóng vai trò như "lò" sản xuất hit, trong khi những gương mặt mới vẫn có cơ hội bứt phá nếu sở hữu ca khúc đủ sức lan tỏa.

Tuy nhiên, các bảng xếp hạng nhạc số luôn biến động theo từng ngày và phản ánh tiêu chí khác nhau về lượt xem, lượt nghe hay mức độ tương tác. Vì vậy, việc một ca khúc dẫn đầu ở thời điểm hiện tại chưa đồng nghĩa sẽ duy trì lợi thế trong dài hạn.

Dẫu vậy, diễn biến những tuần gần đây cũng cho thấy một tín hiệu tích cực: thị trường không còn là cuộc cạnh tranh của vài cái tên quen thuộc. Thay vào đó, khán giả đang có nhiều lựa chọn hơn, còn cơ hội tạo hit cũng rộng mở hơn với cả nghệ sĩ kỳ cựu lẫn những tân binh như Hngle.

Theo An Hạ (TNO)