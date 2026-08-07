Phim ngắn Việt tranh tài ở LHP quốc tế Toronto

Phim ngắn 'Giấc mơ là ốc sên' của đạo diễn Nguyễn Thiên Ân tiếp tục được đề cử hạng mục Short Cuts - hạng mục chính thức cho phim ngắn tại Liên hoan phim quốc tế Toronto.

Ban tổ chức Liên hoan phim quốc tế Toronto (TIFF) lần thứ 51 công bố danh sách các tác phẩm được đề cử năm nay. Theo đó, Giấc mơ là ốc sên (The dream is a snail) của đạo diễn Nguyễn Thiên Ân - một trong 5 đạo diễn xuất sắc của Dự án phim ngắn CJ 2025 - được lựa chọn tranh tài tại hạng mục phim ngắn và sẽ có buổi công chiếu đầu tiên tại khu vực Bắc Mỹ trong khuôn khổ liên hoan phim.

Năm nay, hạng mục phim ngắn giới thiệu 45 tác phẩm, thuộc các thể loại phim truyện, tài liệu, hoạt hình và phim thể nghiệm. Trong đó, Giấc mơ là ốc sên được lựa chọn vào chương trình Strange Cuts – tuyển tập dành cho những tác phẩm mang màu sắc độc đáo, táo bạo và giàu tính sáng tạo. Tại TIFF, Giấc mơ là ốc sên sẽ tranh giải Best International Short Film. Tác phẩm giành chiến thắng sẽ đủ điều kiện xét tuyển tranh giải Oscars.

Cơ hội nào cho 'Giấc mơ là ốc sên'?

Giấc mơ là ốc sên tiếp tục hành trình chinh phục khán giả quốc tế

Bước ra từ Dự án phim ngắn CJ mùa 6, Giấc mơ là ốc sên là 1 trong 5 dự án xuất sắc nhất nhận được 300 triệu đồng kinh phí sản xuất cùng sự hỗ trợ chuyên môn từ chương trình. Ê kíp làm phim còn được tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu cùng các chuyên gia điện ảnh Việt Nam và Hàn Quốc, đồng thời nhận sự cố vấn xuyên suốt trong quá trình phát triển và hoàn thiện tác phẩm.

Giấc mơ là ốc sên có thời lượng 16 phút, xoay quanh Huy - một diễn viên quần chúng bị nghiện khoái cảm với ốc sên sau khi được thuê làm người mẫu cho một hội thảo. Phim được trau chuốt hình ảnh bởi Chananun Chotrungroj (đạo diễn hình ảnh phim Người vợ ba), khắc họa hành trình của những người trẻ mắc kẹt giữa thực tại tầm thường và những giấc mơ nghệ thuật xa hoa.

"Chúng tôi vô cùng tự hào khi các tác phẩm bước ra từ Dự án phim ngắn CJ liên tiếp chinh phục các liên hoan phim quốc tế danh giá hàng đầu. Thành công của Giấc mơ là ốc sên một lần nữa khẳng định sứ mệnh của chương trình trong việc tìm kiếm, ươm mầm và tạo dựng bệ phóng vững chắc để các tài năng điện ảnh trẻ Việt Nam tự tin vươn ra thế giới", đại diện CJ CGV Việt Nam chia sẻ.

Tiếp nối hành trình đó, Dự án phim ngắn CJ mùa 7 (2026) đang bước vào giai đoạn quan trọng khi vừa hoàn thành vòng thuyết trình và chuẩn bị công bố top 5 dự án xuất sắc nhất - những gương mặt tiếp theo sẽ được đồng hành để hiện thực hóa giấc mơ điện ảnh và viết tiếp hành trình vươn tầm quốc tế.

Theo Thạch Anh (TNO)