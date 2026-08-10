Gia Lai giành 2 huy chương vàng tại Liên hoan Piano toàn quốc 2026

(GLO)- 2 thí sinh của Gia Lai vừa xuất sắc giành huy chương vàng tại chung kết Liên hoan Piano toàn quốc 2026, diễn ra tại phường Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) từ ngày 4 đến 9-8.

Liên hoan Piano toàn quốc năm 2026 với chủ đề “Tiếng dương cầm đại ngàn" do Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp tổ chức.

Từ hơn 1.300 thí sinh tham dự vòng sơ khảo, Ban Tổ chức đã lựa chọn 836 thí sinh đến từ 20 tỉnh, thành phố tham gia vòng chung kết.

Em Nguyễn Gia Hân (thứ 3 từ phải sang) đạt huy chương vàng tại Liên hoan Piano toàn quốc 2026. Ảnh: NVCC

Gia Lai có 2 thí sinh xuất sắc giành giải A (huy chương vàng) là Nguyễn Gia Hân (học sinh lớp 10A7, Trường THPT Chi Lăng, phường Hội Phú) và em Nguyễn Thảo Dương (học viên Trung tâm Quốc Piano, phường Hội Phú).

Đáng chú ý, đây là lần thứ 2 liên tiếp em Nguyễn Thảo Dương giành huy chương vàng tại Liên hoan Piano toàn quốc. Với thành tích này, Thảo Dương trở thành 1 trong 10 thí sinh được vinh danh “Ngôi sao đại ngàn” tại liên hoan năm nay.

Em Nguyễn Thảo Dương lần thứ 2 liên tiếp giành huy chương vàng tại Liên hoan Piano toàn quốc. Ảnh: NVCC

Ở kỳ liên hoan 2026, Gia Lai có nhiều trung tâm, lớp nhạc tham dự và đạt thành tích đáng chú ý. Đơn cử, Sol Piano Pleiku có 1 huy chương bạc và 3 huy chương đồng; lớp nhạc Duy Piano Chư Sê đạt 1 huy chương bạc và 4 huy chương đồng; lớp piano cô Diễm Lê và lớp nhạc Tịnh Music cùng có 1 huy chương bạc và 2 huy chương đồng; Trung tâm Quốc Piano còn có thêm 2 học viên giành huy chương bạc và 1 học viên giành huy chương đồng...

Liên hoan Piano toàn quốc là dịp để học sinh, sinh viên, giáo viên và những người yêu thích piano giao lưu, biểu diễn, học hỏi kinh nghiệm; đồng thời, tạo sân chơi để các tài năng piano trẻ được thể hiện năng khiếu và khả năng biểu diễn.

Việc thí sinh Gia Lai giành nhiều giải thưởng tại sân chơi này cho thấy sự phát triển của phong trào học tập, biểu diễn piano tại Gia Lai.