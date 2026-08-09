Phương Mỹ Chi 'tái xuất' trưởng thành, lần đầu kể câu chuyện tình yêu qua âm nhạc

Phương Mỹ Chi xác nhận sẽ trở lại đường đua âm nhạc với MV mới mang tên Thiên đường với người thương. Sản phẩm đánh dấu hình ảnh trưởng thành, nữ tính hơn của nữ ca sĩ khi lần đầu đưa câu chuyện tình yêu trở thành một trong những mạch cảm xúc trong sản phẩm âm nhạc của mình.

Phương Mỹ Chi cho thấy màn "lột xác" khi ngày càng trưởng thành, xinh đẹp ở tuổi 23

Những ngày vừa qua, Phương Mỹ Chi liên tục khiến người hâm mộ tò mò khi chia sẻ nhiều hình ảnh và nội dung liên quan đến hành trình tìm hiểu văn hóa, cùng những chi tiết gợi mở về câu chuyện tình yêu và một lễ cưới. Đặc biệt, loạt hình ảnh mang màu sắc truyền thống được nữ ca sĩ đăng tải đã nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, kéo theo nhiều đồn đoán về dự án âm nhạc mới.

Trong sản phẩm Thiên đường với người thương, Phương Mỹ Chi kết hợp với diễn viên Bảo Định (vai Sửu phim Tử chiến trên không). Bảo Định là một trong những gương mặt diễn viên trẻ được khán giả chú ý trong thời gian qua. Trong khi đó, Phương Mỹ Chi không chỉ được biết đến với hành trình trưởng thành và gắn bó với thể loại nhạc dân ca, mà còn từng tham gia các dự án điện ảnh trăm tỉ như Nhà gia tiên.

Không ít khán giả bày tỏ sự bất ngờ trước hình ảnh nữ tính, dịu dàng và có phần trưởng thành hơn của nữ ca sĩ

Sự kết hợp này được xem là một lựa chọn khá mới mẻ, đồng thời mở ra nhiều dự đoán về cách giọng ca sinh năm 2003 sẽ kể câu chuyện tình yêu đầu tiên của mình thông qua âm nhạc và hình ảnh.

Không dừng lại ở sự tò mò về câu chuyện tình yêu hay màn kết hợp giữa Phương Mỹ Chi và Bảo Định, việc đưa văn hóa Khmer cũng trở thành một phần quan trọng trong Thiên đường với người thương. Sau khi những hình ảnh đầu tiên được hé lộ, phần hình ảnh cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý. Teaser mở ra không gian mang đậm dấu ấn Khmer với những công trình kiến trúc đặc trưng, các hoa văn trang trí cầu kỳ cùng sắc vàng xuyên suốt, tạo nên cảm giác vừa cổ kính, vừa huyền ảo.

Với Phương Mỹ Chi, việc lựa chọn văn hóa Khmer lần này vì thế không đơn thuần là một quyết định về mặt hình ảnh. Những phản hồi ban đầu cho thấy cách nữ ca sĩ đưa chất liệu văn hóa vào câu chuyện tình yêu đang tạo ra sự tò mò nhất định, đồng thời mở thêm một hướng tiếp cận để khán giả trẻ khám phá những giá trị văn hóa đầy ý nghĩa.

Phương Mỹ Chi kết hợp cùng Bảo Định trong câu chuyện tình yêu đậm màu sắc Khmer

Bước vào con đường nghệ thuật từ năm 10 tuổi, Phương Mỹ Chi từng ghi dấu trong lòng công chúng với hình ảnh "cô bé dân ca" cùng giọng hát ngọt ngào, trong trẻo. Năm 2023, album Vũ trụ cò bay đánh dấu sự chuyển hướng trong âm nhạc của nữ ca sĩ khi kết hợp chất liệu dân gian với tư duy hiện đại của nhóm DTAP, đồng thời cho thấy nỗ lực làm mới hình ảnh sau nhiều năm gắn bó với dòng nhạc dân ca. Hành trình tại Sing! Asia (2025)và chương trình Em xinh say hi tiếp tục giúp Phương Mỹ Chi mở rộng phạm vi hoạt động, tiếp cận khán giả trẻ và thể hiện nhiều màu sắc khác trong âm nhạc.

Ba năm sau dấu mốc Vũ trụ cò bay, nữ ca sĩ tiếp tục cho thấy một bước trưởng thành khác. Nếu trước đây khán giả quen với hình ảnh một cô bé dung dị gắn liền với dân ca, thì những hình ảnh đầu tiên của Thiên đường với người thương lại hé lộ một Phương Mỹ Chi dịu dàng, đằm thắm, nữ tính và trưởng thành hơn. Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu cô đưa câu chuyện tình yêu trở thành chất liệu chính để kể trong một sản phẩm âm nhạc, qua đó thể hiện những cảm xúc gần gũi với lứa tuổi và trải nghiệm cá nhân.

Thời gian qua, Phương Mỹ Chi vẫn tích cực xuất hiện trên các sân khấu, chương trình và dự án nghệ thuật. Tuy nhiên, cô chưa phát hành một sản phẩm âm nhạc mới kể từ những dự án gắn với Vũ trụ cò bay. Vì vậy, Thiên đường với người thương được xem là bước tiếp nối trong hành trình âm nhạc của nữ ca sĩ, đồng thời cho thấy cách cô lựa chọn những chủ đề gần hơn với đời sống và cảm xúc cá nhân.

MV Thiên đường với người thương sẽ phát hành lúc 20 giờ ngày 10.8 trên kênh YouTube của Phương Mỹ Chi và các nền tảng âm nhạc số hiện hành.

Theo Lạc Xuân (TNO)