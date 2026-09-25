Khẩn trương kiểm tra, rà soát phim, “phim ngắn” và các ứng dụng phổ biến phim

(GLO)- Trước tình trạng nhiều sản phẩm được giới thiệu dưới tên gọi “phim ngắn” xuất hiện trên các nền tảng, ứng dụng và dịch vụ nội dung trực tuyến, Cục Điện ảnh yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát, chấn chỉnh việc phổ biến phim trên không gian mạng.

Ngày 25-9, Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) ban hành Văn bản số 1919/ĐA-VP, gửi các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức phổ biến phim trên không gian mạng; các tổ chức, doanh nghiệp quản lý, vận hành nền tảng truyền thông số, nền tảng trung gian và kho ứng dụng có cung cấp phim, ứng dụng phổ biến phim tại Việt Nam.

Phim ngắn AI liên tục xuất hiện trên các nền tảng video, thu hút người xem bằng nhịp kể nhanh và nhiều tình tiết bất ngờ. Ảnh internet

Theo Cục Điện ảnh, cùng với sự phát triển của công nghệ số và dịch vụ nội dung trực tuyến, hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng ngày càng đa dạng và gia tăng về số lượng. Trong đó, nhiều sản phẩm được giới thiệu dưới tên gọi “phim ngắn” và cung cấp cho người xem thông qua các nền tảng, ứng dụng, dịch vụ trực tuyến.

Qua công tác quản lý, Cục Điện ảnh nhận thấy một số tổ chức, cá nhân đang phổ biến phim trên không gian mạng nhưng chưa thực hiện hoặc chưa thực hiện đầy đủ các điều kiện, thủ tục theo quy định pháp luật về điện ảnh. Những nội dung được cơ quan quản lý lưu ý gồm điều kiện đối với chủ thể phổ biến phim, điều kiện phân loại phim, việc phân loại và hiển thị kết quả phân loại, thông báo danh sách phim và kết quả phân loại trước khi phổ biến.

Cục Điện ảnh yêu cầu các tổ chức, cá nhân đang phổ biến phim trên không gian mạng rà soát, bảo đảm chủ thể thực hiện hoạt động này thuộc đối tượng được phép theo Luật Điện ảnh năm 2022.

Theo Nghị định số 131/2022/NĐ-CP, chủ thể phân loại phim để phổ biến trên không gian mạng phải có hội đồng phân loại phim, phần mềm kỹ thuật hoặc cơ chế thực hiện phân loại theo quy định; đồng thời phải có phương án cập nhật kết quả phân loại khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu và phương án kỹ thuật, quy trình tạm dừng phổ biến, gỡ bỏ phim theo yêu cầu.

Trường hợp chưa bảo đảm điều kiện tự thực hiện phân loại, chủ thể phổ biến phim phải đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc cơ quan được Bộ ủy quyền thực hiện phân loại đối với phim chưa được cấp giấy phép phân loại phim hoặc quyết định phát sóng.

Ngoài ra, trước khi phổ biến, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và tổ chức phải thông báo danh sách phim cùng kết quả phân loại thông qua Hệ thống dữ liệu về phân loại phim trên không gian mạng; hiển thị mức phân loại, cảnh báo và áp dụng các biện pháp kỹ thuật cần thiết để bảo vệ trẻ em. Người sử dụng dịch vụ cũng phải được tạo điều kiện báo cáo phim có dấu hiệu vi phạm.

Phim ngắn AI tràn ngập trên các nền tảng mạng xã hội. Ảnh: Phương Vi

Đối với các nền tảng truyền thông số, nền tảng trung gian và kho ứng dụng có cung cấp phim hoặc ứng dụng phổ biến phim tại Việt Nam, Cục Điện ảnh yêu cầu khẩn trương kiểm tra, rà soát phim, “phim ngắn” và các ứng dụng phổ biến phim đang được cung cấp.

Nếu phát hiện nội dung do chủ thể chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện hoạt động, yêu cầu về phân loại phim hoặc các nghĩa vụ liên quan, nền tảng được yêu cầu kịp thời ngăn chặn, không tiếp tục cung cấp, phổ biến. Nội dung chỉ được tiếp tục phổ biến sau khi chủ thể liên quan khắc phục và hoàn thiện đầy đủ điều kiện, thủ tục theo quy định.

Các tổ chức, doanh nghiệp quản lý nền tảng và kho ứng dụng cũng phải phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu trong quá trình kiểm tra, rà soát và xử lý vi phạm.

Cục Điện ảnh cho biết hiện đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng kiểm tra, rà soát, xác minh những trường hợp tổ chức, cá nhân phổ biến phim trên nền tảng, ứng dụng và không gian mạng có dấu hiệu vi phạm pháp luật về điện ảnh.

Đối với trường hợp được xác định có hành vi vi phạm, Cục Điện ảnh sẽ xử lý theo thẩm quyền hoặc phối hợp, chuyển thông tin, hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý theo quy định.

Cục Điện ảnh đề nghị các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức và cá nhân liên quan chủ động rà soát, khắc phục những tồn tại, vi phạm (nếu có), bảo đảm hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng thực hiện đúng quy định pháp luật.