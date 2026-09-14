Phim Việt về 4 đám tang áp đảo với 30 tỷ đồng

Sau ba ngày chiếu sớm, "Lên hương" thu gần 30 tỷ đồng, áp đảo phòng vé dịp cuối tuần. Trong khi phim có Hồng Đào, Võ Tấn Phát thắng lớn, tác phẩm dùng AI xử lý vai diễn của Trương Ngọc Ánh chỉ thu hơn 1,2 tỷ đồng.

Theo số liệu của Box Office Vietnam, Lên hương đứng đầu phòng vé ngày 13/9 với hơn 11,3 tỷ đồng, bán 116.847 vé/3.736 suất chiếu. Sau ba ngày chiếu sớm từ 11-13/9, phim có Hồng Đào và Võ Tấn Phát đạt tổng doanh thu khoảng 30 tỷ đồng.

Phim về 4 đám tang áp đảo

Lên hương do Khương Ngọc và Tấn Hoàng Thông đạo diễn, lấy bối cảnh trại hòm ế ẩm. Bà Mũi (Hồng Đào đóng) chủ cơ sở mai táng thuê Tâm đóng giả người chết nhằm thu hút khách hàng.

Từ câu chuyện của bốn đám tang, phim khai thác về những mất mát, bất hòa giữa các thành viên trong gia đình. Ngoài Hồng Đào và Võ Tấn Phát, phim có sự tham gia của NSND Hồng Vân, NSƯT Tuyết Thu, Hạ Anh, Quốc Khánh và Thiếu Lan.

Đứng thứ hai phòng vé là Nghỉ hè sợ nghỉ hưu. Bộ phim của Huỳnh Lập thu hơn 2 tỷ đồng từ 1.017 suất chiếu. Sau hai tuần nghỉ lễ 2/9, tác phẩm vẫn giữ thành tích cao, đạt tổng doanh thu hơn 205,1 tỷ đồng.

Lên hương của Khương Ngọc và Tấn Hoàng Thông thu gần 30 tỷ đồng sau đợt chiếu sớm.

Quý tử vượt giàu đứng thứ ba với tổng doanh thu hơn 58,6 tỷ đồng. Riêng ngày 13/9, phim có Thu Trang, Tiến Luật thu hơn một tỷ đồng từ 638 suất chiếu.

Mãi nợ một lời tạm biệt có khởi đầu chưa thuận lợi dù ra rạp cùng thời điểm với Lên hương. Phim thu khoảng 453 triệu đồng từ 548 suất chiếu ngày 13/9, đứng thứ 7 doanh thu cuối tuần. Tổng doanh thu mở màn đạt hơn 1,2 tỷ đồng.

Mãi nợ một lời tạm biệt từng mang tên Chiếc kén do J. Robert Schulz đạo diễn, lấy cảm hứng từ cuộc đời nghệ sĩ gốc Việt Daniel K. Winn. Trương Ngọc Ánh ban đầu tham gia dự án với vai trò diễn viên, nhà sản xuất. Sau khi nữ diễn viên bị khởi tố, ê-kíp cho biết đã kết hợp AI, CGI và ADR để can thiệp, thay thế nhân vật của Trương Ngọc Ánh.

Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ Vua Đinh tiếp tục giảm nhiệt. Tác phẩm thu hơn 438 triệu đồng từ 386 suất chiếu trong ngày 13/9, rơi xuống vị trí thứ tám. Doanh thu phim thấp hơn cả phim hoạt hình Bát Tiên! Truy tìm Lưu Ly Đăng.

Hope: Vùng tử địa dẫn đầu nhóm phim nước ngoài với tổng doanh thu gần 19 tỷ đồng. Bom tấn Hàn Quốc có Hwang Jung Min, Zo In Sung, Alicia Vikander và Michael Fassbender mang về hơn 981 triệu đồng trong ngày 13/9. Phim hòa nhạc SOOBIN Live Concert Movie: All-Rounder đạt hơn 4,5 tỷ đồng. Dù chỉ có 80 suất chiếu ngày cuối tuần, tác phẩm thu gần 582 triệu đồng.

Bốn bộ phim kinh dị đổ bộ

Tuần này, cuộc đua phòng vé tiếp tục với năm tác phẩm mới ra rạp, trong đó có bốn phim kinh dị. Lên hương cũng bước vào lịch chiếu chính thức sau ba ngày chiếu sớm.

Bóng ma nhà hát là phim Việt kinh dị - hài của đạo diễn Lê Công Sơn. Tác phẩm quy tụ Trâm Anh, Quỳnh Lý, Phương Lan, Hứa Minh Đạt và Lâm Vĩ Dạ.

Ba phim kinh dị ngoại gồm Vùng đất quỷ dữ, Tà sư sám hối và Tế nhi cải mệnh. Trong đó, Vùng đất quỷ dữ đánh dấu lần tái khởi động mới của thương hiệu Resident Evil. Phim do Zach Cregger đạo diễn, kể về nhân viên vận chuyển vật tư y tế bị cuốn vào cuộc chiến sinh tồn trong một đêm hỗn loạn.

Mãi nợ một lời tạm biệt dùng AI xóa mặt Trương Ngọc Ánh có doanh thu thấp, tiếp tục cạnh tranh với 5 phim kinh dị đổ bộ cùng lúc.

Tà sư sám hối đến từ Thái Lan, khai thác ma thuật đen và bi kịch của một nhà sư trẻ. Tế nhi cải mệnh tiếp tục sử dụng chất liệu trừ tà, nghi lễ và những món nợ phải trả khi con người tìm cách thay đổi số phận.

Tác phẩm còn lại là phim hoạt hình Trung Quốc Yêu nhân thần thám: Kỳ án Trường An. Phim xây dựng thế giới giả tưởng thời Đường, nơi con người và yêu quái cùng tồn tại. Một thiếu niên có khả năng suy luận phải hợp tác với yêu sói để điều tra vụ án mạng bí ẩn.

Việc bốn phim kinh dị cùng phát hành trong một tuần khiến nguồn suất chiếu bị phân tán. Lên hương đang có lợi thế doanh thu và hiệu ứng truyền miệng, nhưng phải cạnh tranh trực tiếp với nhiều tác phẩm mới từ ngày 18/9.

Theo Trạch Dương (TPO)