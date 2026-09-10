Jennie (BlackPink) từ chối đóng phim cùng tài tử 'Vì sao đưa anh tới' Kim Soo Hyun?

Jennie được cho là đang được nhắm đến cho vai nữ chính trong một dự án phim truyền hình đóng cặp cùng Kim Soo Hyun. Tuy nhiên, trên mạng xã hội đang lan truyền thông tin cho rằng nữ ca sĩ đã thẳng thừng từ chối lời đề nghị này.

Ngày 9.9, tờ Indiatimes dẫn lại một bài đăng đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội X. Nội dung này được chia sẻ bởi một tài khoản có khoảng 80.000 người theo dõi và nhanh chóng lan rộng, thu về hơn 700.000 lượt xem cùng hàng nghìn bình luận. Bài đăng cho rằng Jennie và Kim Soo Hyun đã có phản ứng trái ngược trước lời mời tham gia một dự án phim, qua đó làm dấy lên nhiều đồn đoán về khả năng hợp tác giữa họ

Tin đồn hợp tác làm dậy sóng cộng đồng mạng

Thông tin trên sau đó làm dấy lên những cuộc tranh luận sôi nổi trên các diễn đàn. Nhiều cư dân mạng đưa ra những ý kiến trái chiều trước việc Jennie từ chối dự án có sự tham gia của Kim Soo Hyun. Một bộ phận người hâm mộ ủng hộ lựa chọn của nữ ca sĩ, trong khi những người khác bất ngờ trước quyết định này và đặt câu hỏi tại sao thành viên BlackPink lại bỏ qua cơ hội hợp tác với tài tử hàng đầu xứ Hàn.

Năm 2023, Jennie debut với vai trò diễn viên trong series truyền hình Mỹ The Idol. Ảnh: Chụp màn hình phim The Idol

Trong khi đó, Kim Soo Hyun đã được cơ quan chức năng Hàn Quốc kết luận không có hành vi vi phạm liên quan đến những cáo buộc về mối quan hệ với người chưa thành niên. Ngày 29.7, đồn cảnh sát Seongdong ở Seoul (Hàn Quốc) chính thức quyết định không chuyển vụ việc lên công tố viên sau quá trình điều tra cáo buộc nam diễn viên vi phạm Đạo luật Phúc lợi Trẻ em. Trước đó, Kim Soo Hyun từng bị cáo buộc có mối quan hệ tình cảm với Kim Sae Ron khi cô mới 14 tuổi. Theo cảnh sát, cuộc điều tra tập trung vào hai vấn đề chính: Kim Soo Hyun thực sự có quan hệ tình cảm với Kim Sae Ron khi cô chưa đủ 18 tuổi hay không và có xảy ra hành vi bóc lột hoặc xâm hại tình dục người chưa thành niên như cáo buộc hay không.

Sau quá trình điều tra, cơ quan chức năng kết luận cáo buộc Kim Soo Hyun hẹn hò với Kim Sae Ron khi cô còn là trẻ vị thành niên là không có căn cứ và sai sự thật. Nam diễn viên được xác định không vi phạm Đạo luật Phúc lợi Trẻ em. Kết luận này đồng nghĩa với việc anh được loại khỏi các cáo buộc liên quan đến việc có mối quan hệ không phù hợp với Kim Sae Ron khi cô 14 tuổi.

Sau khi cuộc điều tra khép lại, Kim Soo Hyun được cho là đang từng bước chuẩn bị trở lại ngành giải trí. Trong khi đó, YouTuber Kim Se Ui, người nhiều lần đưa ra cáo buộc nhằm vào nam diễn viên và vướng tranh chấp với anh trong khoảng 2 năm, hiện lại đối mặt với những vấn đề pháp lý.

Tòa án gần đây đã ban hành lệnh bắt giữ Kim Se Ui liên quan đến các cáo buộc phỉ báng và phát tán thông tin sai lệch về Kim Soo Hyun trong vụ tranh cãi xoay quanh Kim Sae Ron. Các công tố viên cũng đã truy tố YouTuber này với 5 cáo buộc, trong đó có hành vi phỉ báng theo Đạo luật Mạng thông tin và Truyền thông của Hàn Quốc, vi phạm các quy định liên quan đến tội phạm tình dục thông qua việc phát tán tài liệu được quay trái phép, cùng các hành vi liên quan đến theo dõi, cưỡng ép và đe dọa.

Kim Soo Hyun đang tìm cách trở lại ngành giải trí sau khi cảnh sát hoàn tất cuộc điều tra liên quan đến những cáo buộc trước đây. Ảnh: Chụp màn hình phim Nữ hoàng nước mắt

Về phía Jennie, nữ ca sĩ có màn ra mắt diễn xuất với một vai phụ trong series truyền hình Mỹ The Idol vào năm 2023. Phần thể hiện của cô khi đó nhận về nhiều phản ứng tiêu cực từ khán giả.

Ba năm sau, nữ rapper sinh năm 1996 vẫn chưa trở lại màn ảnh với một dự án diễn xuất mới. Thông tin mới nhất đang lan truyền trên mạng xã hội là báo cáo đáng chú ý đầu tiên cho thấy Jennie được đề nghị đảm nhận vai nữ chính trong một bộ phim truyền hình Hàn Quốc, lần này đóng cặp cùng Kim Soo Hyun. Tuy nhiên, theo thông tin xuất phát từ mạng xã hội đang được lan truyền, giọng ca Mantra đã kiên quyết từ chối lời đề nghị này.

Theo Nguyễn Quang Hải (TNO)