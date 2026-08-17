Phim Việt nào vượt 'Người nhện' để dẫn đầu phòng vé?

Sau khi ra rạp, phim 'Nghỉ hè sợ nghỉ hưu' của Huỳnh Lập tạo nên sự thay đổi tại phòng vé Việt khi vươn lên vị trí dẫn đầu doanh thu trong ngày.

Theo số liệu thống kê từ hệ thống Box Office Vietnam, sau khi chính thức ra rạp, phim điện ảnh Nghỉ hè sợ nghỉ hưu đã tạo nên sự thay đổi tại phòng vé Việt. Sau quãng thời gian bom tấn ngoại thống trị, tác phẩm của đạo diễn Huỳnh Lập đã “vượt mặt” Người nhện để dẫn đầu doanh thu trong ngày.

Thành tích của phim Huỳnh Lập

Hình ảnh của Cody Nam Võ và Phương Thanh trong phim Nghỉ hè sợ nghỉ hưu

Tính đến sáng 17.8, tác phẩm có sự góp mặt của NSƯT Cao Minh, Cody Nam Võ đã vượt mốc 30,4 tỉ đồng, riêng doanh thu trong ngày cuối tuần đạt hơn 10 tỉ đồng. Tỷ lệ suất chiếu của phim cũng áp đảo so với Người nhện, với gần 3.000 suất. Nhiều khán giả kỳ vọng với tốc độ tăng trưởng hiện tại, Nghỉ hè sợ nghỉ hưu sẽ sớm vượt mốc doanh thu 100 tỉ đồng.

Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy dù có sự tăng trưởng ổn về mặt doanh thu song Nghỉ hè sợ nghỉ hưu được đánh giá có phần “lép vế” so với Nhà gia tiên được Huỳnh Lập trình chiếu cách đây 1 năm. Còn nhớ trong 3 ngày cuối tuần, dự án có sự góp mặt của Phương Mỹ Chi “bỏ túi” hơn 68 tỉ đồng, tương đương 763.000 vé và sớm chạm mốc 100 tỉ đồng chỉ trong 5 ngày.

Đối với Nghỉ hè sợ nghỉ hưu, được ra mắt vào thời điểm những tác phẩm như Người nhện hay The Odyssey đã giảm nhiệt, song sức bùng nổ của phim Huỳnh Lập chưa quá ấn tượng. Dù có những tín hiệu khả quan tại phòng vé nhưng với tình hình hiện tại, nhiều người dự đoán rằng tác phẩm mới của Huỳnh Lập sẽ gặp nhiều thách thức trong hành trình vượt qua thành tích của Nhà gia tiên trước đó, nhất là khi sắp phải đối đầu với Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh và Quý tử vượt giàu dự kiến ra rạp vào 28.8.

Huỳnh Lập từng chia sẻ Nghỉ hè sợ nghỉ hưu là một hướng đi mạo hiểm đối với anh

Nghỉ hè sợ nghỉ hưu là tác phẩm quy tụ dàn sao Việt như NSƯT Cao Minh, Hồng Ánh, Hứa Vĩ Văn, Cody Nam Võ, Tín Nguyễn, Puka… Phim xoay quanh người cháu trai thuộc thế hệ gen Z và người ông là cựu chiến binh, từng tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Với Huỳnh Lập, đây là một dự án mạo hiểm của mình. Anh cho rằng chủ đề phim quá lớn, cả về hình ảnh, ý nghĩa, cảm xúc mọi thế hệ nhưng "mong sự liều lĩnh của tôi sẽ được khán giả đón nhận".

Trước đó, khi nói về câu chuyện doanh thu, Huỳnh Lập cho biết anh đặt mục tiêu Nghỉ hè sợ nghỉ hưu ít nhất đạt thành tích bằng Nhà gia tiên. Bởi nam đạo diễn cho rằng doanh thu không chỉ mang lại niềm vui về tinh thần mà còn giúp có thêm kinh phí để tái đầu tư cho những tác phẩm tiếp theo.

Theo ghi nhận từ Box Office Vietnam, dù bị soán ngôi ở phòng vé Việt nhưng Người nhện vẫn cho thấy sức hút khi chạm mốc 195,2 tỉ đồng. Trong khi đó, xếp vị trí thứ 3 thuộc về tác phẩm The Odyssey, dù dần giảm nhiệt nhưng vẫn kịp “bỏ túi” hơn 100 tỉ đồng. 2 vị trí còn lại trong top 5 doanh thu trong ngày lần lượt thuộc về Thư tình gửi ngoại và Ngày tàn của phố OAK.

Theo Thạch Anh (TNO)